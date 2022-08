Stand: 22.08.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Schulbeginn in Niedersachsen ohne Testpflicht

Schulen in Niedersachsen starten ohne Testpflicht

Zweiter Booster: Weltärztechef fordert Stiko-Empfehlung für Jüngere

Aktuelle Inzidenzwerte im Norden: 323,1 in Niedersachsen, 325,1 in Schleswig-Holstein und 198,5 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz liegt bei 282,2

Heute beginnt in Niedersachsen ein neues Schuljahr - und zwar ohne verpflichtende Corona-Tests. Das Kultusministerium empfiehlt Schülern und Lehrern aber Tests auf freiwilliger Basis. Wer möchte, kann sich an den ersten fünf Schultagen nach den Ferien vor dem Schulbesuch auf eine Corona-Infektion testen. So können laut Kultusministerium mögliche Infektionen während der letzten Ferientage aufgedeckt werden. Lehrerverbände in Niedersachsen hatten das Fehlen verbindlicher Tests kritisiert. Freiwillige Tests reichten nicht aus, sagte der Vorsitzende des Lehrerverbands VBE, Franz-Josef Meyer. So habe das Coronavirus leichtes Spiel, sich in den Schulen auszubreiten. Auch der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) hält die Entscheidung des Kultusministeriums für falsch. "Es ist zu befürchten, dass eine freiwillige Testphase nach den Ferien ihren Zweck verfehlt und wirkungslos bleiben wird", teilte der Verband mit. Die Pandemie sei leider noch nicht überwunden. Der Landesschülerrat, die Bildungsgewerkschaft GEW sowie die Grünen hatten sich im Vorfeld des Schulstarts ebenfalls für eine erneute Corona-Testpflicht an den Schulen ausgesprochen.

Keine aktuellen Infektions-Zahlen am Montag

Am Wochenende melden die meisten Bundesländer keine aktuellen Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut (RKI). Die Aussagekraft der Werte ist damit montags sehr begrenzt. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bundesweit laut RKI bei 282,2. In den norddeutschen Bundesländern lauten die Werte wie folgt: 323,1 in Niedersachsen, 325,1 in Schleswig-Holstein und 198,5 in Hamburg. Mecklenburg-Vorpommern und das Land Bremen melden ihre aktuellen Zahlen am Nachmittag.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Zweiter Booster: Weltärztechef fordert Stiko-Empfehlung für Jüngere

Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery hat mit Blick auf Jüngere eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die zweite Auffrischimpfung gegen das Coronavirus gefordert. Dass die Stiko den zweiten Booster nun für alle ab 60 Jahren empfehle, sei gut, sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Stiko sollte zusätzlich empfehlen, dass auch Menschen unter 60, deren letzte Impfung oder Infektion mindestens sechs Monate zurück liegt, auf Wunsch eine zweite Auffrischimpfung bekommen können." Viele Ärzte und Krankenhäuser würden nur dann impfen, wenn eine positive Entscheidung der Stiko vorliege, führte Montgomery aus. "Dass rechtlich die Möglichkeit besteht, sich impfen zu lassen, reicht vielen nicht. Das sollte die Stiko in ihren Entscheidungen bedenken", erklärte der Weltärztechef. Von dem angekündigten Omikron-Impfstoff erhofft sich Montgomery nur kleinere Fortschritte. Er werde aber helfen, mit der Pandemie besser klarzukommen.

Virologe Dittmer kritisiert unzureichende Datenlage

Der Essener Virologe Ulf Dittmer hat die unzureichende Corona-Datenlage in Deutschland kritisiert: "Die Immunitätslage für den Durchschnitt der Bevölkerung kennen wir nicht, wir sind nicht in der Lage, hier in Deutschland vernünftige Daten dazu zu liefern", sagte er der "Kölnischen Rundschau". Seiner Ansicht nach hätte Deutschland die Corona-Pandemie nutzen müssen, um ein System zu etablieren, mit dem man solche Zahlen verlässlich erfassen kann. "Andere Länder kriegen es hin, wir kriegen es leider nicht hin", so der Virologe. Dittmer erklärte weiter, genetische Veränderungen des Coronavirus ließen sich schwer voraussagen: "Ich halte aber die Theorie, im Herbst und Winter komme ein Killervirus ähnlich schwer wie Delta zurück, für relativ unwahrscheinlich."

Corona-Live-Ticker startet in eine neue Woche

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Montag, 22. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

