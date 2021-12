Stand: 31.12.2021 06:52 Uhr Corona-News-Ticker: Scholz ruft zu Zusammenhalt auf

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Freitag, 31. Dezember 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundeskanzler Scholz ruft in Neujahrsansprache zu Solidarität und zum Impfen auf

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.675 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Scholz ruft zu Zusammenhalt im Kampf gegen Corona auf

Bundeskanzler Olaf Scholz ruft die Gesellschaft zum Zusammenhalt im Kampf gegen die andauernde Corona-Pandemie auf. In seiner ersten Neujahrsansprache als Kanzler appelliert der Sozialdemokrat an die Bürger, angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Virus die Impfangebote zu nutzen. "Jetzt kommt es auf Tempo an. Wir müssen schneller sein als das Virus", sagte Scholz. "Tun wir miteinander alles - aber auch wirklich alles - dafür, dass wir Corona im neuen Jahr endlich besiegen können."

Scholz bat um Verständnis für die soeben in Kraft getretenen deutlichen Beschränkungen, beispielsweise für private Kontakte. Das Virus übertrage sich in der neuen Omikron-Variante noch leichter, sagte er. "Bitte nehmen Sie diese Beschränkungen sehr ernst. Zu Ihrem Schutz, zum Schutz Ihrer Familien. Zum Schutz von uns allen."

Schleswig-Holstein meldet neuen Höchstwert an Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut auf einen Höchstwert geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 1.675 neue Fälle gemeldet (Stand: Donnerstag, 18.47 Uhr). Am Vortag lag dieser Wert bei 1.451 Fällen, am Dienstag waren es 1.131. Nach Angaben der Landesmeldestelle kletterte die Inzidenz, also die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, auf 209,3. Am Vortag betrug dieser Wert 181,8. Damit haben mittlerweile mehrere Bundesländer eine geringere Inzidenz als Schleswig-Holstein, das lange die niedrigsten Zahlen hatte. Im Vergleich der Städte und Kreise im Land sticht bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Kreis Dithmarschen mit 416,5 negativ heraus. Danach folgen Herzogtum Lauenburg (267,1) und Stormarn (258,4) sowie Segeberg (258,3). Den niedrigsten Wert gibt es - wie zuvor - in Lübeck mit 102,9.

Bundestagspräsidentin Bas gegen zu viel Tempo bei Impfpflicht

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat vor der schnellen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gewarnt: "Wir sollten uns für eine Impfpflicht wirklich Zeit nehmen und nichts übers Knie brechen. Einen Bundestagsbeschluss schon im Januar hielte ich für verfrüht", sagte Bas in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bund und Länder hatten den Bundestag am 2. Dezember zu einem "zeitnahen" Beschluss aufgefordert, damit die allgemeine Impfpflicht "etwa ab Februar" greifen könne. "Wenn wir erst im März fertig wären, wäre das völlig in Ordnung. Ich warne jedenfalls davor, unnötigen Zeitdruck zu machen", sagte Bas. Es dürfe "nicht passieren", dass die aufgeheizte Debatte von der eigentlichen Aufgabe ablenke, sofort mehr Menschen zu impfen. Sollte eine Impfpflicht kommen, dann gehe das nur mit einem Register, sagte die SPD-Politikerin und stellte sich damit gegen Kanzler Olaf Scholz: "Eine Impfpflicht macht nur mit einem nationalen Impfregister Sinn. Nur so ließen sich Fälschungen vermeiden."

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Leise Silvester-Feiern - Niedersachsen will streng kontrollieren

Auch in diesem Jahr wird Silvester wieder mit angezogener Handbremse gefeiert. Was sagen die Niedersachsen dazu?

VIDEO: Silvester: Polizei will Corona-Maßnahmen streng überwachen (3 Min)

Silvester: Diese Corona-Regeln gelten im Norden

Kontaktbeschränkungen, 2G-Plus, Testpflicht und Verkaufsverbote für Feuerwerk: Auch in diesem Jahr gelten wegen der Corona-Pandemie viele Regeln, die Feiern und Veranstaltungen zum Jahreswechsel beeinträchtigen. So gilt zu beachten, dass auch bei privaten Silvester-Feiern maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. Die genauen Regeln in den Nord-Bundesländern finden Sie in unserer Übersicht.

Weitere Informationen Corona: Diese Silvester-Regeln gelten im Norden Kontaktbeschränkungen, Testpflicht und Feuerwerks-Verkaufsverbot: Diese Regeln im Norden gilt es an Silvester zu beachten. mehr

Guten Morgen! Corona-Live-Ticker startet

Wir wünschen Ihnen einen guten Tag und halten Sie auch heute, am letzten Tag des Jahres 2021, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.