Stand: 07.03.2021 12:01 Uhr Corona-News-Ticker: Schnelltests in MV noch Mangelware

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 7. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schnelltests nur in zehn Prozent der Apotheken in MV möglich

MV lockert Kontaktbeschränkungen und Handel - und setzt auf Luca-App

Schleswig-Holstein : Neue Corona-Verordnung beschlossen

Neuinfektionen: 876 in Niedersachsen, 238 in Schleswig-Holstein, 170 in Hamburg, 8.103 bundesweit

Pflegekräfte und Kita-Beschäftigte erkranken öfter an Covid

Die Techniker Krankenkasse hat Corona-Diagnosen ihrer Mitglieder ausgewertet. Pflegekräfte und Beschäftigte in Kitas infizieren sich demnach deutlich häufiger als andere Berufstätige. Auch Ergo- und Physiotherapeuten liegen deutlich über dem Durchschnitt von 500 Infizierten pro 100.000 Berufstätigen. Besonders selten erkranken den Daten nach Wissenschaftler, Softwareentwickler und Controller.

170 Neuinfektionen in Hamburg registriert

In Hamburg sind 170 neue Corona-Fälle registriert worden. Gestern waren es 232; vergangenen Sonntag 126. An Sonntagen und Montagen liegen die Zahlen oft niedriger als an anderen Tagen, da am Wochenende weniger getestet wird und Daten verzögert übermittelt werden. Sechs Menschen starben mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 82,6 (Vortag 80,3).

Schnelltests nur in zehn Prozent der Apotheken in MV möglich

Corona-Schnelltests sollen spätestens ab April ein Mal wöchentlich für alle kostenlos sein. In Mecklenburg-Vorpommern mangelt es derzeit noch an Testkapazitäten. "Derzeit laufen die Gespräche mit dem Apothekerverband und der Kassenärztlichen Vereinigung, wie das konkret bei uns im Land umgesetzt werden soll", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Laut Ministerium sind Tests in rund zehn Prozent der landesweit 400 Apotheken möglich. Da ein negativer Corona-Test etwa bei Dienstleistungen wie Kosmetik Voraussetzung für eine Behandlung ist, soll diese Pflicht im Nordosten wegen der noch knappen Tests erst vom 15. März an gelten.

Niedersachsen meldet 876 Neuinfektionen

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) hat 876 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das sind sechs mehr als gestern und 136 mehr als Sonntag vor einer Woche. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 4.444. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt landesweit auf 65,1 Fälle je 100.000 Einwohner (am Tag zuvor lag sie bei 63,1). Im Landkreis Cloppenburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Daten des Robert Koch-Instituts bei 178,1.

Was macht Corona mit Clubs, Bars und Künstlern?

NDR Info Reporterin Susanne Birkner hat mehrere Kulturschaffende ein Jahr lang begleitet. Im Podcast "Moin! Die Reportage" trifft sie die Betreiber vom Béi Chéz Heinz in Hannover. Geschäftsführer Jürgen Grambeck führt sie durch das leere Haus. Hier stapeln sich jetzt gespendete Flohmarkt-Artikel für den Online-Verkauf und jede Menge Stühle, die von vergangenen Hygiene-Konzepten zeugen. Die Bar ist leer, der Nachtleben-Duft aus Bier und Zigaretten dagegen geblieben. Die Mitarbeiter wollen durchhalten. Dafür haben sie sich sogar ausgezogen. Das Ergebnis: Ein Pin-Up-Kalender für treue Fans.

In Ruhe Bahnen schwimmen dank Pandemie

Das Hallenbad in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) geht für seine etwa 30 Dauerkartenbesitzer einen ungewöhnlichen Weg: Sie dürfen je eine Stunde lang allein oder mit maximal fünf Haushaltsmitgliedern schwimmen gehen. Zwei Mal in der Woche sei ihnen das möglich, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Heidjers, Lars Weber. In Schneverdingen sei das Bad das ganze Jahr über mit Wasser gefüllt und durch Energie einer benachbarten Biogasanlage ohnehin beheizt. Zusätzliche Kosten gebe es lediglich durch die nötigen Badeaufsichten, die Duschen und Umkleiden desinfizieren. Das Interesse an dem Angebot sei riesig, sagt Weber. Nach Angaben der Stadtwerke ist die Lösung vom Gesundheitsministerium und vom örtlichen Gesundheitsamt abgesegnet.

8.103 Neuinfektionen bundesweit

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 8.103 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.454 weniger als gestern. Am Sonntag und Montag sind die Zahlen meist niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird und es zu Verzögerungen bei der Übermittlung kommt. Vor einer Woche waren 7.890 Neuinfektionen gemeldet worden. Außerdem sind 96 Menschen mit dem Virus gestorben. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI heute früh bundesweit bei 66,1 - und damit etwas höher als gestern.

238 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind wieder leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 45,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Vortag lag der Wert bei 44,4 und vor einer Woche bei 50,6. Es wurden 238 Neuinfektionen gemeldet, mehr als am Vortag (191) und auch mehr als vor einer Woche (209). In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden 229 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 70 Menschen, davon 47 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 39.300 Menschen genesen.

MV: Landesregierung verständigt sich auf vorsichtige Lockerungen

In Mecklenburg-Vorpommern sollen Beschränkungen für einzelne Branchen und den privaten Bereich gelockert werden. Darauf hat sich die Landesregierung am Wochenende bei einem Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden, Gewerkschaften und Wirtschaft verständigt. Künftig können sich wieder fünf Personen aus zwei Hausständen treffen, Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. In Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen kann der Einzelhandel ohne vorherige Terminvergabe wieder öffnen. Dies ist möglich, weil dort die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt. Allerdings werde die Anzahl der Personen in einem Geschäft begrenzt. Im übrigen Land soll das Einkaufen mit Terminvergabe ermöglicht werden. Dies gilt, solange der Inzidenzwert im Land unter 100 liegt. Vom 8. März an können im ganzen Bundesland Buchläden und Betreiber von körpernahen Dienstleistungen wie Kosmetikstudios und Massagepraxen unter Auflagen wieder öffnen. Dies soll auch für Nagel-, Sonnen- und Tattoo-Studios gelten. Ein weiterer Baustein ist die bessere Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie. Dafür hat das Land eine Lizenz zur Nutzung der Luca-App erworben.

SH: Landesregierung beschließt weitere Corona-Lockerungen

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat am Sonnabend eine neue Corona-Verordnung beschlossen. Ab Montag gelten im Norden weitere Öffnungsschritte. Der Einzelhandel darf seine Geschäfte wieder öffnen. Wegen der weiter hohen Infektionszahlen bleiben die Läden nur in Flensburg zu. Außerdem dürfen in Schleswig-Holstein nun auch Tattoo-, Sonnen-, Kosmetik- und Massagestudios wieder öffnen. Das gilt auch für Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten. Fahr- und Flugschulen können ihre Arbeit ebenfalls wieder vollständig aufnehmen. Im privaten Bereich sind künftig wieder Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Getrennt wohnende Paare gelten dabei als ein Hausstand.

Corona-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 7. März hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Samstag: 191 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet, 870 in Niedersachsen, 232 in Hamburg, 176 in Mecklenburg-Vorpommern, 63 in Bremen - 9.557 bundesweit.