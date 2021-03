Stand: 14.03.2021 06:22 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder über 50

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 14. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein meldet 263 neue Fälle - Inzidenz wieder über 50

263 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 263 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel von gestern Abend hervor. Außerdem stieg die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit zwei Wochen wieder über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag sie noch bei 48,6. Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten beträgt jetzt 1.376 - das sind 3 mehr als am Vortag. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden 186 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten wie am Vortag 53 Menschen, davon 33 mit Beatmung.

Corona-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 14. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: Niedersachsen 1.111, Hamburg 210, Schleswig-Holstein 234, Mecklenburg-Vorpommern 169, das Bundesland Bremen 85 - bundesweit wurden 12.674 neue Corona-Fälle gemeldet.