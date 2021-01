Stand: 09.01.2021 07:05 Uhr Corona-News-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 513 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 9. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie hier im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze



Neue Regeln gelten in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ab Sonntag, in Schleswig-Holstein ab Montag

Zweite Hotline für Corona-Impftermine in Schleswig-Holstein

Zahl der bestätigten Neuinfektionen im Norden: Schleswig-Holstein 513; bundesweit 24.694

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Hamburgs Schulsenator Rabe: Lockdown wird tiefe Spuren hinterlassen

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat den Corona-Lockdown als eine große Belastung für die Schüler bezeichnet. "Es werden tiefe Spuren hinterlassen bei den Kindern und Jugendlichen, nicht nur im Bereich der kognitiven Bildung, sondern auch im Bereich der sozialen Bildung, auch der Persönlichkeitsentwicklung", sagte der Senator. Die meisten der betroffenen Schüler hätten bereits im vergangenen Frühjahr 13 Wochen Unterrichtsausfall hinnehmen müssen. Beim sogenannten Distanzunterricht werde das Lernen trotz aller Bemühungen nicht die übliche Qualität haben. Seit kurz vor Weihnachten hat Hamburg die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben. Nach Möglichkeit sollen die Kinder und Jugendlichen zu Hause digital unterrichtet werden. Sie können bei Bedarf aber auch weiter in die Schule kommen.

RKI registriert bundesweit 24.694 neue Corona-Fälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 24.694 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1.083 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI bekanntgab. Der Höchststand von 1.188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 .777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten. Eine Interpretation der Daten bleibt schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag heute Morgen bei 153,9. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

513 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 513 neue Corona-Fälle registriert worden. Das teilten die Behörden mit. Gestern waren 542 Neuinfektionen registriert worden, vor einer Woche 113 - da allerdings hatten das Test- und Meldeverhalten an den Feiertagen die Zahlen beeinflusst. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein an oder mit Corona gestorben sind, stieg um 14 auf 534. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) stieg von 83,2 am Vortag auf jetzt 96,2.

Zweite Hotline für Corona-Impftermine in SH

Für Corona-Impfungen können sich berechtigte Schleswig-Holsteiner künftig über eine zweite Telefon-Hotline um einen Termin bemühen. Dafür stehe außer der bisher oft überlasteten Nummer bundeseinheitlichen Nummer 116 117 nun auch die (0 800) 4 556 550 zur Verfügung, teilte das Gesundheitsministerium gestern mit. Von Dienstag an sind wieder Buchungen möglich.

Weitere Informationen Corona-Impfung in SH: Land bietet zusätzliche Termin-Hotline an Wer impfberechtigt ist, muss online oder telefonisch einen Termin machen. Das war in den vergangenen Tagen oft schwierig. mehr

Strengere Regeln auch in den Nord-Ländern

In Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen treten die von Bund und Ländern vereinbarten strengeren Regeln morgen in Kraft. In Schleswig-Holstein werden die Kontaktbeschränkungen erst ab Montag verschärft. In Hamburg gelten die neuen Vorschriften schon seit gestern.

Blumen, Musik und noch mehr: Glücklich durch die Corona-Krise

Im ganzen Norden treten in diesen Tagen neue, verschärfte Kontaktbeschränkungen in Kraft. Da kommt dieser NDR Fernsehbeitrag aus Niedersachsen gerade zur rechten Zeit: Manch einer oder eine braucht sicher gerade eine Anleitung zum Glücklichsein.

VIDEO: Anleitung zum Glücklichsein trotz Corona-Lockdown (3 Min)

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 8. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Freitag wurden in Niedersachsen 1.762 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet, in Hamburg 537, in Schleswig-Holstein 464, in Mecklenburg-Vorpommern 404 und im Bundesland Bremen 80. Das RKI registrierte bundesweit 31.849 Neuinfektionen und 1.188 weitere Todesfälle.