Stand: 05.04.2021 07:06 Uhr Corona-News-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 162 neue Fälle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Ostermontag, 5. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Ostersonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



162 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, 8.497 bundesweit

8.497 Neinfenktionen bundesweit

Das Robert Koch-Institut hat für Deutschland 8.497 Neuinfektionen registriert, Das sind 1.375 weniger als vor einer Woche. Allerdings weist das Institut darauf hin, dass an den Osterfeiertagen weniger getestet wird und Menschen seltener zum Arzt gehen. 50 Menschen sind mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 128. Mit 227,2 weist Thüringen die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den 16 Bundesländern auf. In Schleswig-Holstein ist der Wert mit 67,7 am niedrigsten. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Deutschland mehr als 2,89 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen, 77.013 Menschen starben mit oder an dem Virus.

162 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es 162 neue Corona-Fälle. Gestern waren es 169, heute vor einer Woche 151. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 67,6, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 68,5 gelegen. Ein Kreis in Schleswig-Holstein überschritt noch die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Segeberg (132,8). In Pinneberg liegt der Wert leicht unter der Marke - bei 99. Neue Corona-Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Die Corona-Zahlen über Ostern sind mit Vorsicht zu interpretieren. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden.

Faktenfinder: "Impfskepsis ist so alt wie das Impfen selbst"

Können Impfstoffe, die binnen eines Jahres entwickelt, getestet und auf den Markt gebracht wurden, sicher sein? Der ARD Faktenfinder Podcast räumt mit Verschwörungsmythen auf, die sich um das Thema Covid-19-Vakzine ranken.

Der Corona-Live-Ticker am Ostermontag startet

Auch am heutigen Ostermontag, 5. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Ostersonntag: Niedersachsen meldet 917 neue Corona-Fälle, Hamburg 208, Schleswig-Holstein 169, Mecklenburg-Vorpommern 213, das Land Bremen 76 - bundesweit 12.196.