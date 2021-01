Stand: 02.01.2021 06:32 Uhr Corona-News-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 113 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Die Kitas und Grundschulen könnten nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ab Mitte des Monats wieder öffnen. "Ich kann mir vorstellen, dass es epidemiologisch vertretbar wäre, Kitas und Grundschulen in der zweiten Januar-Hälfte zu öffnen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post". Voraussetzung wäre, dass alle anderen Klassenstufen geteilt würden und wechselnd Präsenz- und Digitalunterricht erhalten oder der Präsenzunterricht ganz ausgesetzt werde. Wenn dagegen alle Schulen wieder aufmachten wie vor den Ferien, "laufen wir Gefahr, dass wir selbst den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche trotz Lockdowns gar nicht erst erreichen werden", warnte der SPD-Politiker.

In Deutschland ist die Zahl der bekannten Coronavirus-Infektionen um 12.690 gestiegen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Zudem wurden 336 weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Eine Bewertung der Daten ist momentan schwierig, weil während der Weihnachtsfeiertage und um den Jahreswechsel herum wahrscheinlich weniger Menschen getestet werden und möglicherweise nicht alle Ämter ihre Daten übermitteln. Vor einer Woche, also am ersten Weihnachtsfeiertag, waren 14.455 Corona-Neuinfektionen und 240 Todesfälle registriert worden. Der Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen war am Mittwoch erreicht worden.

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen um 113 gestiegen. Am Tag zuvor waren es 340, vor einer Woche 229. Neun weitere Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Damit liegt die Gesamtzahl der Todesopfer nun bei 436. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank erneut leicht auf 74,2. Allerdings werden an den Feiertagen möglicherweise nicht so viele Tests wie sonst ausgewertet und die Ergebnisse gemeldet.

Was passiert, wenn die Corona-Krise vorbei ist?

Die Corona-Krise hat das Freizeitverhalten vieler Menschen verändert, natürlich auch notgedrungen. Und was passiert, wenn die Pandemie vorbei ist - Party total? Daran glaubt Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt nicht.

Der Mainzer Hersteller Biontech will mehr Corona-Impfstoff als die bisher geplanten 300 Millionen Impfdosen an die Europäische Union liefern. Das Unternehmen befinde sich "in fortgeschrittenen Diskussionen, ob und wie wir weitere Impfstoffdosen für Europa in diesem Jahr zur Verfügung stellen können", teilte Unternehmenschef Ugur Sahin der Deutschen Presse-Agentur mit. Hintergrund sind Klagen über die Knappheit von Impfstoff in Deutschland und anderen EU-Staaten. "Aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen ist eine zügige Impfstoffversorgung besonders wichtig", so Sahin. "Wir arbeiten mit der EU zusammen, um unsere Produktionskapazitäten weiter auszubauen." Bisher hat nur der Biontech-Impfstoff eine europäische Zulassung.

Der NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch heute, am Sonnabend, 2. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Freitag wurden in Niedersachsen 1.603 neue Corona-Fälle registriert, in Schleswig-Holstein 340, in Mecklenburg-Vorpommern 196, in Hamburg 308 und im Bundesland Bremen 25.