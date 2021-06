Stand: 28.06.2021 06:08 Uhr Corona-News-Ticker: Schleswig-Holstein erlaubt größere Events

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 28. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 219 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 346 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,6 an (Vortag: 5,7; Vorwoche: 8,6). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden acht neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es zehn Tote. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.762. Der Sieben-Tage-R-Wert lag dem RKI zufolge am Sonntagabend bei 0,82 (Vortag: ebenfalls 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken.

Neue Verordnung in SH: Mehr Gäste auf Veranstaltungen erlaubt

Schleswig-Holsteins neue Corona-Verordnung tritt heute in Kraft. Nun dürfen zum Beispiel wieder mehr Menschen zu Veranstaltungen und Versammlungen kommen. Drinnen sind 1.250 Personen erlaubt, draußen 2.500. Das gilt für Konzerte, das Theater oder Kino sowie Gottesdienste, Flohmärkte und auch Messen. In Außenbereichen wie auch in Kinos und Theatern soll die Maskenpflicht entfallen - lediglich auf dem Weg zum Platz besteht sie weiter. Auf Wochenmärkten sind Abstände einzuhalten. Beim Hotelbesuch wird es zwar weiter eine Testpflicht vor der Anreise geben, zusätzlich ist aber künftig nur noch einmalig nach 72 Stunden ein weiterer Test notwendig.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt weiter bei 3,3

In Schleswig-Holstein gibt es vier neue laborbestätigte Corona-Fälle. Gestern waren es 16, vor einer Woche keine. Wie aus Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervorgeht, beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge 3,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Neue Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Weiterhin müssen 29 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden, nun allerdings alle davon auf Intensivstationen - zehn mehr als am Vortag. Die am stärksten betroffenen Kreise sind Pinneberg (Inzidenz 8,5 / -1,0 zum Vortag) und Stormarn (7,4 / +-0).

Corona-Held*innen gesucht: Machen Sie mit

Der NDR möchte Menschen, die in der Corona-Pandemie Besonderes geleistet haben, Dankeschön sagen. Wir suchen den fürsorglichen Nachbarn, der eine Familie in häuslicher Quarantäne unterstützte, die Lehrerin, die ihre Schüler auch auf Distanz begeisterte, Pflegekräfte, Pizza-Lieferanten, Supermarkt-Angestellte - Menschen, die anderen geholfen haben, die Krise zu überstehen. Sie sollen besondere Tickets für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, des NDR Chores oder der NDR Bigband erhalten. Möchten Sie jemanden vorschlagen? Alle Infos gibt es unter NDR.de/coronaheldInnen.

Clubs offen: Rostock ist wieder in Partystimmung

"Endlich wieder feiern! Da krieg' ich Gänsehaut!" Jugendliche in Rostock freuen sich, dass die Clubs in MV nach der langen Corona-Zwangspause wieder aufmachen dürfen - auch wenn nur die Hälfte der üblichen Gästekapaiztät erlaubt ist und jeder einen Negativ-Test mitbringen muss.

VIDEO: Neustart fürs Nachtleben: In Rostock wird wieder gefeiert (2 Min)

