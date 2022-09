Stand: 07.09.2022 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Schiff-Stau auf Nordsee gravierendster weltweit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 7. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Pandemie-Folge Containerstau: Mehr Schiffe warten in der Deutschen Bucht

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.677 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz 217,2

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Containerstau in der Nordsee der "gravierendste" weltweit

In der Deutschen Bucht warten laut IfW aktuell 19 Containerschiffe auf Löschung ihrer Waren, zwei mehr als noch vor zwei Wochen. Erstmals schätzten die Forscher des Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung (IfW) den Stau in der Nordsee nun als den "gravierendsten" weltweit ein. "Die Staus in der Containerschifffahrt verfestigen sich auf hohem Niveau", schreibt der IfW-Ökonom Vincent Stamer in einer aktuellen Studie.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie von zweieinhalb Jahren sehen die Experten des Kieler Instituts den weltweiten Containerumschlag "aus dem Takt". Störungen wie die Lockdowns in China oder Arbeitskämpfe in Großbritannien verhindern immer wieder, dass sich die Containerschifffahrt normalisiert. Da aber rund 90 Prozent des globalen Warenverkehrs per Schiff transportiert werden, ist die Bedeutung für den Welthandel und die globale Konjunktur immens. Nach IfW-Berechnungen stecken derzeit weltweit rund elf Prozent aller verschifften Waren in Staus vor wichtigen Containerhäfen fest.

Mecklenburg-Vorpommern legt Herbst-Strategie vor

Mit einem Acht-Punkte-Plan will die rot-rote Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern für einen möglichen erneuten Anstieg der Corona-Infektionen im Herbst und Winter wappnen. Im Fokus: Impfen, testen und klare Kommunikation.

VIDEO: Landesregierung legt Corona-Plan für Herbst und Winter vor (2 Min)

RKI: Bundesweit 46.495 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz 217,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 217,2 angegeben (Vortag: 219,1; Vorwoche: 243,7; Vormonat: 398,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 46.495 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 49.303) und 120 Todesfälle (Vorwoche: 181).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 210,5

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben 1.677 neue Corona-Infektionen registriert. Die Hospitalisierungsrate ist im Vergleich zum Vortag von 3,44 auf jetzt 3,78 gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 210,5 (Vortag: 209,7).

Bundestag stimmt morgen über neues Infektionsschutzgesetz ab

Der Bundestag wird morgen über die Änderungen im Infektionsschutzgesetz und somit die Corona-Maßnahmen für den Herbst und Winter abstimmen. Der Entwurf sieht eine FFP2-Maskenpflicht in Praxen, Maskenpflicht in Fernzügen sowie Masken- und Testpflicht für Krankenhäusern, Pflegeheimen und vergleichbaren Einrichtungen vor. Die Maskenpflicht in Flugzeugen soll gestrichen werden, über den öffentlichen Nahverkehr sollen diesbezüglich die Länder entscheiden können. Die neuen Regelungen sollen am 1. Oktober in Kraft treten und müssen zuvor noch vom Bundesrat bewilligt werden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 7. September 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus