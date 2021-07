Stand: 29.07.2021 13:00 Uhr Corona-News-Ticker: Scharbeutz führt Nacht-Alkoholverbot ein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 29. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Scharbeutz führt Nacht-Alkoholverbot ein

Für Teile von Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat die Gemeinde ein grundsätzliches Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen ausgesprochen. Der Alkohol darf dort nicht nicht getrunken, sondern auch nicht mitgeführt werden. Das Verbot gilt vorerst bis zum 15. September zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Als Begründung führt die Gemeinde an, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt zu größeren Ansammlungen Jugendlicher in den genannten Bereichen gekommen sei, die zum Teil dort randaliert und gepöbelt hätten.

Impfaktion am Strand von Lubmin ab Montag

Es ist wohl deutschlandweit die erste Impfaktion am Strand: Badegäste und Spaziergänge sollen sich Anfang kommender Woche in einem Zelt neben der Seebrücke von Lubmin ihren Piks abholen können. Das teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald heute mit. Die Aktion soll am Montag und Dienstag jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr stattfinden. Geimpft werde wahlweise mit dem Serum von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson. Interessierte sollten Personalausweis und Impfpass mitbringen. Bereits morgen bietet der Landkreis beim "Sommernachtsimpfen" Interessierten die Möglichkeit, sich im Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt von 20 Uhr bis 1 Uhr ohne Termin und mit Musikbegleitung impfen zu lassen.

89 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz sinkt

In Hamburg sind 89 neue Corona-Fälle registriert worden. Wie die Sozialbehörde bekannt gab, sind das 25 Neuinfektionen weniger als heute vor einer Woche und 20 weniger als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 33,1 gestern auf 31,8 heute. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 21,0. Seit Beginn der Pandemie sind den Angaben zufolge in der Hansestadt insgesamt 1.613 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind vier weitere Todesfälle registriert worden.

RKI-Korrektur: 331 Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den aktuellen Infektionswert für Niedersachsen korrigiert. Den Angaben vom Vormittag zufolge wurden 331 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt steigt leicht. Sie liegt jetzt bei 16,4 Fällen je 100.000 Einwohner (Vortag: 15,8 Fälle). Landesweit gab es nach den neuen RKI-Angaben einen weiteren Todesfall.

RKI korrigiert heutige Infektionszahlen: 3.142 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in gut drei Wochen auf mehr als das Dreifache gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt sie nun bei 16 - am Vortag betrug der Wert 15 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3.142 Neuinfektionen. Das RKI revidierte am Vormittag seine Angaben aus der Nacht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.890 Ansteckungen gelegen, wahrscheinlich fehlten damals jedoch 19 Neuinfektionen aus Brandenburg. Deutschlandweit wurde den Angaben vom Vormittag zufolge binnen 24 Stunden 21 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Vor einer Woche waren es 42 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.607.

Niedersachsen: Mehr als die Hälfte ist vollständig geimpft

Laut Robert Koch-Institut haben nun auch 50,6 Prozent der Niedersachsen den vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus. 64,2 Prozent haben bis heute mindestens eine Impfung erhalten. Mit niedrigschwelligen Impfangeboten sollen jetzt auch diejenigen erreicht werden, die bislang noch nicht geimpft wurden. Zuletzt war die Impfkampagne ins Stocken geraten.

Neue Einschränkungen für Kieler Woche

Eigentlich sollte die Kieler Woche in diesem Jahr vom 4. bis 12. September fast so "wie früher" gefeiert werden. Weil aber die Corona-Zahlen wieder steigen, hat sich die Stadt entschieden, die Planungen anzupassen. Auf große Bühnen, ausgedehnte Flanier- und Spielbereiche wird verzichtet. Windjammerparade, ein Feuerwerk, Segeln, dezentrale Stadtteilfeste und das Segelkino sollen trotzdem stattfinden. "Für die Eventflächen und Märkte wäre eine kurzfristige Absage aufgrund einer angespannten Infektionslage mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko für alle Partnerinnen und Partner verbunden", erklärt der Kieler Bürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Norddeutscher Arbeitsmarkt weiter auf Erholungskurs

Die Wirtschaft lässt die Corona-Krise Schritt für Schritt hinter sich: In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gab es im Juli deutlich weniger Arbeitslose als vor einem Jahr. Auch im Vergleich zum Vormonat gibt es in drei der vier Länder saisonuntypisch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit - nur Schleswig-Holstein schert aus.

Virologe Schmidt-Chanasit: Pooltests für Reiserückkehrer statt Schnelltest

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat dafür plädiert, Reiserückkehrer im Falle einer Testpflicht nach ihrem Urlaub mit einer sogenannten Pooltestung auf das Coronavirus zu kontrollieren. Dabei werden mehrere Abstriche zusammengefasst und geprüft. "Wir kennen die ganzen Nachteile auch der Schnellteste, und sie kosten ja auch nicht unerheblich. Insofern wäre hier sicherlich eine Pooltestung mittels PCR-Verfahren durchaus überlegenswert", sagte Schmidt-Chanasit dem Radiosender Bayern 2. Eine Testpflicht für Reiserückkehrer sei dabei "nicht prinzipiell schlecht". Der Test aller sei besser "als ein sehr kompliziertes Regelwerk, das vielleicht dann wenig Effekt hat". Hintergrund sei auch, dass die Qualität der Tests in den Urlaubsländern unterschiedlich sei, so der Tropenmediziner des Bernhard-Nocht-Instituts. "Da wird viel Schindluder getrieben."

Impfaktionen für Eltern an Kitas sind in MV angepeilt

Das Sozialministerium will mit Impfangeboten an Kitas die Eltern erreichen. "Dort können Impfaktionen durchgeführt werden, wenn die erforderlichen Ressourcen und eine entsprechende Nachfrage vorhanden sind", bot Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) an. Gemeinsam mit dem Impfmanager des Landes sowie den Verantwortlichen der Landkreise und kreisfreien Städte solle dazu ein Konzept entwickelt werden. Außerdem soll die Corona-Testpflicht für ungeimpftes Kita-Personal aufrechterhalten werden, um das Virus von den Einrichtungen fernzuhalten und Schließungen in der befürchteten vierten Welle im Herbst und Winter zu vermeiden. Alle Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen hätten ein Impfangebot erhalten, so Drese. "Für zweifach Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht." Außerdem sollen CO2-Messgeräte angeschafft werden, um die Raumluft zu kontrollieren. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten könne ein gutes Lüftungsmanagement in den Einrichtungen die Ansteckungsgefahr reduzieren. Wer aus einem Risikogebiet zurück komme, dem bleibe die Kindertagesförderung für die Dauer der eventuellen Quarantäne verwehrt. In Mecklenburg-Vorpommerns Kitas und Horten werden rund 110.000 Kinder betreut. Am Montag beginnt das neue Schuljahr, dann kehren auch viele Kinder aus dem Urlaub in die Kitas zurück.

Gewerkschaft der Polizei sieht Test-Kontrollen an Grenzen skeptisch

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bewertet die Kontrollen der Testpflicht an Grenzen skeptisch. Der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, hält bestenfalls stichprobenartige Kontrollen an den Grenzen für machbar. Umfänglichere Überprüfungen, die vielleicht wünschenswert wären, seien personell und von der Infrastruktur her von der Polizei nicht zu realisieren.

AUDIO: Was bringen Grenzkontrollen bei der Einreise? (4 Min) Was bringen Grenzkontrollen bei der Einreise? (4 Min)

Nur noch gut ein Viertel arbeitet von zu Hause aus

Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie arbeiten mehr und mehr Beschäftigte in Deutschland wieder in der Firma. Im Juli war laut der jüngsten monatlichen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts nur noch ein Viertel der Beschäftigten (25,5 Prozent) ganz oder zeitweise im Homeoffice, eine Fortsetzung des rückläufigen Trends der vergangenen Monate. Im Juni waren es noch 28,4 Prozent gewesen. Die Münchner Ökonomen führen das nicht nur auf das Ende der Homeoffice-Pflicht für Unternehmen zurück: "Die Menschen suchen wieder häufiger den persönlichen Kontakt im Büro", sagte Ifo-Wissenschaftler Jean-Victor Alipour heute. Überdurchschnittlich häufig in den eigenen vier Wänden arbeiten nach wie vor Beschäftigte in Dienstleistungsberufen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bekräftigte im Gespräch mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" , dass er die Anfang Juli ausgelaufene Homeoffice-Pflicht notfalls wieder in Kraft setzen will. Auf einen bestimmten Inzidenzwert wollte er sich aber nicht festlegen.

USA: Impfpflicht für Google- und Facebook-Beschäftigte

Mitarbeitende der Internet-Riesen Google und Facebook in den USA müssen sich impfen lassen, bevor sie in die Büros zurückkehren. Das kündigten beide Unternehmen gestern unabhängig voneinander an. Google-Chef Sundar Pichai erklärte, die Regelung betreffe zunächst die Vereinigten Staaten, werde in den kommenden Monaten aber auch für andere Regionen gelten, sobald dort Impfungen weithin verfügbar seien. Ausnahmen sollen für Menschen gelten, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch Facebook werde "verlangen, dass jeder geimpft wird, der einen unserer Standorte in den USA besucht", sagte Vizepräsidentin Lori Goler der Nachrichtenagentur AFP. Die Homeoffice-Regelung wird in beiden Unternehmen wegen der erneut steigenden Corona-Zahlen bis Oktober verlängert.

Niedersachsens Hausärzteverband: Brauchen mehr Daten zu Drittimpfung

Ältere Menschen sollen laut Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ab Herbst eine dritte-Corona-Impfung bekommen können. Der Landes-Hausärzteverband hält den Vorstoß für verfrüht. Es gebe noch nicht ausreichend wissenschaftliche Daten darüber, ob vollständig Geimpfte schwer erkrankten, sagte Vize-Chef Jens Wagenknecht. Wenn Todesfälle und schwere Erkrankungen durch die bestehende Immunisierung verhindert werden könnten, könne man möglicherweise auf die Auffrischung verzichten. Zudem müsse man die Empfehlung der Ständigen Impfkommission abwarten.

Spahn widerspricht RKI-Chef Wieler

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) widerspricht dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, in der Debatte um die Bedeutung der Inzidenz als Leitindikator in der Pandemie. "Mit steigender Impfrate verliert die Inzidenz an Aussagekraft", sagte Spahn der Zeitung "Bild". Daher brauche es "zwingend weitere Kennzahlen, um die Lage zu bewerten", etwa die Zahl der neu aufgenommenen Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Krankenhaus. Aber: Noch seien "bei Weitem nicht ausreichend Menschen in Deutschland geimpft, um ganz auf den Blick auf die Inzidenz verzichten zu können". RKI-Chef Wieler hatte am Montag in einer Bund-Länder-Schalte eine Niedrig-Inzidenz-Strategie gefordert und vor einer vierten Welle gewarnt.

Scholz für kostenpflichtige Tests

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist dafür, Corona-Tests in absehbarer Zeit für viele Bürgerinnen und Bürger kostenpflichtig zu machen. Auf einer Veranstaltung in Berlin sagte der ehemalige Hamburger Bürgermeister, es sei nicht einzusehen, dass der Staat Tests bezahle, wenn es die bessere Alternative des Impfens gebe. Das berichtet tagesschau.de. Die Gebühr solle aber nicht sehr hoch sein, so Scholz. In Schulen und Betrieben sowie für diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sollten die Tests kostenlos bleiben.

Ministerpräsidenten unterstützen Testpflicht für Urlaubsrückkehrer

Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Urlaubsheimkehrerinnen und -heimkehrer, die keinen Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung haben, wird von mehreren Bundesländern unterstützt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Tests seien der zentrale Baustein, um das Infektionsgeschehen in der ungeimpften Bevölkerung einzudämmen. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte, aus dem vergangenen Jahr wisse man, dass Reiserückkehrer viel zum Anstieg des Infektionsgeschehens beigetragen hätten. Verpflichtende Tests seien ein kleiner Mehraufwand, schafften aber viel Sicherheit. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte, jeder, der mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug einreise und nicht geimpft oder genesen sei, müsse einen negativen Test nachweisen können.

Tests bei Einreise nach Deutschland - Schnellschuss oder sinnvolle Maßnahme?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht Druck. Er fordert, dass eine Corona-Testpflicht für alle, die aus dem Ausland einreisen, bereits bis Sonntag eingeführt werden soll. Die Bundesregierung bestätigt, dass sie an neuen Regeln arbeitet. Offen ist aber, wann diese in Kraft treten sollen. Auch viele weitere Fragen sind ungeklärt. Bei vielen Urlauberinnen und Urlaubern dürfte das für Verunsicherung und Ärger sorgen. Das zeigte auch die gestrige Redezeit auf NDR Info.

AUDIO: Redezeit: Das sagen Urlauber zu Plänen zur Testpflicht (5 Min) Redezeit: Das sagen Urlauber zu Plänen zur Testpflicht (5 Min)

Reihentest nach Corona-Fall in Hamburger Bar

Wegen eines möglichen Corona-Ausbruchs in einer Hamburger Cocktailbar führt die Gesundheitsbehörde dort heute einen Reihentest durch. Besucher der "Sands Bar" am Dammtor, die sich dort am vergangenem Sonnabend nach 19.30 Uhr aufgehalten hatten, sind aufgerufen, sich auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen. Ein Gast war im Nachhinein positiv getestet worden und hatte laut Behörde bereits am Folgetag schwere Symptome entwickelt. Inzwischen hätten weitere Besucher Symptome einer Infektion gezeigt. Bis gestern hatten sich den Angaben zufolge 165 Menschen zum Reihentest angemeldet. Die Behörde hatte unter Berufung auf Besucher der Bar sowie die Auswertung von Bild- und Videoaufnahmen von mangelnden Abständen, Verstößen gegen die Maskenpflicht und "zahlreichen Kontakten unter den tanzenden, feiernden und singenden Gästen" berichtet. Sie ging von bis zu 500 Anwesenden aus. Der Inhaber der Bar hatte die Darstellung zurückgewiesen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt über den Wert von 20

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf einen Wert über 20 geklettert: Sie liegt nun bei 20,3 - nach 18,1 gestern und 10,5 vor einer Woche. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 116 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es noch 56 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen erhöhte sich nicht. Sie liegt weiter bei 1.634. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte weiterhin Kiel (37,7) gefolgt von Pinneberg (33,2) und Nordfriesland (30,1). Den niedrigsten Wert wies der Kreis Plön mit 3,9 auf.

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 29. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.