Corona-News-Ticker: Sachverständigenrat legt Gutachten vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 1. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Expertenkommission legt Gutachten vor

Schützenfest in Hannover startet mit Vorsicht

Schlagermove in Hamburg nach zwei Jahren Pause

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 14.617 in Niedersachsen, 5.753 in Schleswig-Holstein , 3.430 in Hamburg

RKI: Bundesweit 113.099 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 682,7

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Herbst-Strategie: Expertenkommission legt Gutachten vor

In der Debatte um den Corona-Kurs für den Herbst legt eine Expertenkommission am Mittag eine Auswertung zu bisherigen staatlichen Beschränkungen vor. Die gesetzlich vorgegebene Evaluation soll vor allem die Vorgaben im Rahmen der mehrere Monate geltenden "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" beleuchten. Die Ampel-Koalition hat vereinbart, die wissenschaftliche Beurteilung abzuwarten, ehe über mögliche weitergehende Alltagsauflagen für den Herbst entschieden werden soll. Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich noch heute bei einer Sonderkonferenz positionieren. Dem Sachverständigenausschuss gehören Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an.

Nach Corona-Pause: Schützenfest in Hannover mit Anpassungen

Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Zwangspause beginnt heute das Schützenfest in Hannover - ohne Corona-Auflagen. Aber weil die Pandemie noch nicht vorbei ist, gibt es Anpassungen auf dem Festplatz. "Wir haben die Abstände zwischen den Fahrgeschäften vergrößert, die Laufwege sind breiter und es gibt viele offene Biergärten", sagte Schützenpräsident Paul-Eric Stolle vor dem Start. "Natürlich gibt es auch Festzelte." Jeder könne selbst entscheiden, ob er drinnen feiern wolle. Das zehntägige Volksfest in der niedersächsischen Landeshauptstadt lockte vor Corona jährlich etwa eine Million Besucherinnen und Besucher an. Nach dieser Durststrecke rechne man mit mindestens 800.000 Gästen, sagte Stolle.

Schlagermove in Hamburg nach zwei Jahren Pause

Wie die meisten Großveranstaltungen musste auch der Hamburger Schlagermove wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun gibt es nach zwei Jahren Abstinenz das Revival. Auf dem Heiligengeistfeld geht die Schlagerparty ab 19 Uhr los.

3.430 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz bei 682,7

Auch für die Hansestadt Hamburg liegen die aktuellen Corona-Daten vor: Laut Robert Koch-Institut sind in Hamburg binnen 24 Stunden 3.430 Neuinfektionen registriert worden (Vortag: 2.818 / Vorwoche: 3.750). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 682,7 ausgewiesen - am vergangenen Freitag lag dieser Wert in Hamburg bei 631,4. Ein weiterer Mensch starb an oder mit Corona - die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Infektionen beträgt den Angaben zufolge 2.725.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 980,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für das Bundesland Niedersachsen heute früh folgende Corona-Zahlen veröffentlicht: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt zurzeit bei 980,3 - nach 965,8 gestern und 861,4 am vergangenen Freitag. Aktuell wurden 14.617 Neuinfektionen mit dem Virus registriert (Vortag: 18.450 / Vorwoche: 16.159). Mit vier weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Erkrankungen stieg die Gesamtzahl in Niedersachsen seit Pandemie-Beginn laut RKI auf 9.688.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 1.048,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein liegt den zweiten Tag in Folge über dem Wert 1.000. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen liegen demnach bei 1.048,2 (Vortag: 1.032,8). Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch 882,8, betragen. Im bundesweiten Vergleich ist Schleswig-Holstein den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge wieder das Land mit der höchsten Corona-Inzidenz - und das einzige mit einem Wert über 1.000. 5.753 neue Corona-Fälle wurden gemeldet, eine Woche zuvor waren es 6.163. In den Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge nun 409 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt. Vor einer Woche waren es 339, zu Beginn des Monats nur 237. Auf einer Intensivstation lagen 32 Corona-Patienten - 22 waren es eine Woche zuvor. Von ihnen wurden 16 beatmet. Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

RKI registriert 113.099 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 682,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 682,7 angegeben (Vortag: 668,6 /Vorwoche: 618,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 113.099 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 108.190) und 84 Todesfälle (Vorwoche: 90) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

In MV gelten nun neue Test-Regeln

In den Corona-Testzentren Mecklenburg-Vorpommerns haben sich die Regularien ändern. Eine der wichtigsten Neuerungen sei, das Erkrankte mit Covid-19-typischen Symptomen zum Arzt gehen sollen, um sich dort einem kostenlosen Test zu unterziehen, teilte das Gesundheitsministerium gestern in Schwerin mit. Die neue Verordnung des Bundes sehe zudem vor, dass unter anderem Bewohner, Betreute und Besucher in medizinischen und -Pflegeeinrichtungen oder Kinder unter fünf Jahren kostenlose Schnelltests in Teststationen in Anspruch nehmen können. Wer sich ohne Anlass dennoch im Testzentrum testen lassen möchte, müsse die vollen Kosten dafür tragen. Menschen, die am Tag der Testung Kontakt mit einer von dem Virus besonders gefährdeten Person haben oder am Tag der Testung eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen, haben demnach Anspruch auf einen sogenannten Drei--Euro-Bürgertest. "Dies gilt auch, wenn die Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt", sagte Ministerin Stefanie Drese (SPD). Sie fügte hinzu, dass Selbsttests für zu Hause ein wichtiges Schutzinstrument seien. Bei Vorlage eines positiven Selbsttests sei ein PCR-Test kostenlos, der Gewissheit schaffe.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Freitag, 1. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten von gestern finden Sie im Blog von Donnerstag zum Nachlesen.

