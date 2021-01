Stand: 23.01.2021 07:17 Uhr Corona-News-Ticker: SH plant die Zeit nach dem Lockdown

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 23. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Corona-Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein arbeitet an Strategie für mögliche Lockerungen

Niedersachsens Polizei kontrolliert wieder im Harz

Neue Corona-Verordnung in SH: Verschärfte Maskenpflicht ab Montag

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 425 in Schleswig-Holstein

Streit über Sprachunterricht für Geflüchtete in Hamburg

Präsenzunterricht bei Hamburger Sprach- und Integrationskursen für Geflüchtete sorgt für Streit. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sagt, es sei für viele Lehrkräfte nicht nachvollziehbar, dass in anderen Bereichen das Leben heruntergefahren werde, aber bei ihnen weiter auf Präsenzveranstaltungen gesetzt werde. Anbieter von Deutsch- und Integrationskursen in Hamburg argumentieren dagegen, man wolle Lernerfolge nicht gefährden. Deshalb würden für Geflüchtete neben Online- auch Präsenzkurse angeboten. Viele Geflüchtete hätten kein W-Lan in den Unterkünften oder verfügten nicht über Computer oder Tablets.

Schleswig-Holstein plant für die Zeit nach dem Lockdown

Wenn die Zahl der Neuinfektionen signifikant geringer wird, will die Landesregierung von Schleswig-Holstein vorbereitet sein und so bald wie möglich Corona-Regeln lockern. Dazu plant die Jamaika-Koalition eine Strategie, die beispielhaft werden könnte. "Die Menschen im Lande brauchen eine Perspektive, wie es weitergeht", sagt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Niedersachsens Polizei rüstet sich für das Wochenende

Geburtstagsfeiern, Partys, zu viel Andrang an Ausflugszielen: Wiederholt musste die Polizei in Niedersachsen wegen Corona-Verstößen insbesondere am Wochenende einschreiten. Entsprechend sind die Beamten jetzt vorbereitet. Auch im Harz und in Richtung Harz wird es - trotz Temperatur-Anstiegs und Schneeschmelze - auch an diesem Wochenende Kontrollen geben.

425 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 425 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 422 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg leicht - auf 92,1 (Vortag: 91,8). Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 16 auf 741.

Im Homeoffice steigt die Lust auf ein Haustier

Im Tierheim sind die Anfragen nach Hunden und Katzen zwar enorm gestiegen, aber nun landen dort auch immer mehr Tiere von dubiosen Anbietern.

Schleswig-Holstein: Neue Corona-Verordnung ist beschlossen

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat gestern Abend die neue Corona-Verordnung beschlossen. Demnach müssen von Montag an im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkauf in Schleswig-Holstein medizinische Masken getragen werden. Nötig sind OP-Masken oder beispielsweise die etwas teureren FFP2-Masken, Alltagsmasken aus Stoff reichen dann nicht mehr aus. Die neue Maskenpflicht gilt auch für Pflegeheime und religiöse Veranstaltungen.

Eine gute Nachricht gibt es für Eltern kleiner Kinder. Ab Montag gilt im Land eine Sonderregel bei den Kontakten. Kinder bis drei Jahren werden nicht mehr mitgezählt, sondern als Einheit mit einem Elternteil betrachtet. Generell dürfen sich die Angehörigen eines Haushalts aber nur mit einer weiteren Person treffen. Ausnahmen gibt es für die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren und von Pflegebedürftigen.

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 23. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 1.248 in Niedersachsen, 523 in Schleswig-Holstein, 330 in Hamburg, 286 in Mecklenburg-Vorpommern und 83 im Bundesland Bremen.