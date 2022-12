Stand: 12.12.2022 06:08 Uhr Corona-News-Ticker: SH entscheidet wohl heute über Maskenpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 12. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



SH entscheidet wohl heute über Maskenpflicht in Bus und Bahn

Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden: 409,3 in Niedersachsen; 272,6 in Schleswig-Holstein ; 189,1 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 210,8

SH entscheidet wohl heute über Maskenpflicht in Bus und Bahn

In Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs bereits in den vergangenen Tagen abgeschafft worden - nun könnte mit Schleswig-Holstein auch das erste Bundesland in Norddeutschland diesen Schritt gehen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte bereits vor mehreren Wochen das Ziel verkündet, die in Schleswig-Holstein zurzeit bis zum Jahresende befristete Tragepflicht für einen Mund-Nase-Schutz in Bussen und Bahnen nicht zu verlängern. Es soll dann nur noch eine Empfehlung zum Tragen von Masken geben. Für diese Woche ist in Kiel eine Entscheidung nach Beratungen mit Experten angekündigt. Heute Nachmittag um 16.30 Uhr hat Günther nun zusammen mit Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über das weitere Vorgehen der Landesregierung in Sachen Corona zu informieren. NDR.de überträgt live.

Mitte November war in Schleswig-Holstein bereits die generelle Isolationspflicht für positiv auf Corona getestete Personen entfallen. Darauf hatte sich das Land mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen geeinigt. Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wollen an der Isolationspflicht und der Maskenpflicht im ÖPNV wegen der aus ihrer Sicht nach wie vor angespannten Corona-Lage bis auf Weiteres festhalten

Auch aus den Nordländern heute nur Inzidenzwerte

Weil die Bundesländer am Wochenende keine Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen ans Robert Koch-Institut übermittelt haben, werden heute nur die aktuellen Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen - die Zahlen werden dann voraussichtlich morgen nachgemeldet. Für Niedersachsen wird der Inzidenz-Wert mit 409,3 angegeben (Vorwoche: 374,7), für Schleswig-Holstein mit 272,6 (Vorwoche: 231,8) und für Hamburg mit 189,1 (Vorwoche: 196,7). Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen heute Nachmittag.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 210,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 210,8 an. Vor einer Woche hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 195,1 gelegen. Wie in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, haben die Länder am Wochenende keine Daten ans RKI übermittelt. So werden erst morgen wieder Zahlen der bestätigten Neuinfektionen bekannt gegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Montag startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Montag, 12. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich Ende vergangener Woche ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus