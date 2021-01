Stand: 01.01.2021 12:55 Uhr Corona-News-Ticker: Rund 1.600 neue Fälle in Niedersachsen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von Silvester können Sie im Blog vom 31.12. nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Rund 1.600 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind laut Landesregierung 1.603 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind rund 500 weniger als gestern und knapp 300 mehr als am Freitag vor einer Woche. Allerdings gelten die Zahlen wegen der Feiertage zurzeit nur als bedingt aussagekräftig. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen gibt das Land derzeit mit 95,2 an. Am höchsten ist die Summe der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner derzeit im Landkreis Grafschaft Bentheim (176,4) und im Heidekreis (162,1).

308 Neuinfektionen in Hamburg registriert

In Hamburg sind 308 neue Corona-Fälle amtlich gemeldet worden - das sind 260 weniger als gestern. Am Freitag vor einer Woche (1. Weihnachtstag) waren es 360 Neuinfektionen in Hamburg. Laut Robert Koch-Institut sind die Zahlen zurzeit allerdings nicht sehr aussagekräftig, weil über die Feiertage weniger getestet wurde und nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten sofort weiter meldeten.

Weil: "Leben retten ist Pflicht"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in seiner Neujahrsansprache dazu aufgerufen, sich weiter konsequent an die Corona-Regeln zu halten. "Viele hadern mit den Einschränkungen, die gerade zum Jahreswechsel wieder besonders spürbar gewesen sind." Er betonte aber: "Wir handeln so, um Menschenleben zu retten und um die Gesundheit von unzähligen Menschen zu schützen. Das ist unsere Pflicht." Weil sagte, Niedersachsen sei deutlich weniger von Corona-Infektionen betroffen als die meisten anderen Bundesländer in Deutschland. Mit den vor einer Woche begonnenen Corona-Impfungen werde die Grundlage für eine Rückkehr zum normalen Leben gelegt. Klar sei aber auch, dass sich das Land in einer schweren Wirtschaftskrise befinde und sich viele Menschen Sorgen um ihren Arbeitsplatz machten. "Corona hat uns gelehrt, wo wir besser werden müssen, zum Beispiel in unserem Pflegewesen, aber auch bei der Digitalisierung."

Trotz Bränden und illegalen Partys: Ruhige Neujahrsnacht im Norden

Der Jahreswechsel ist aufgrund der Corona-Pandemie viel ruhiger verlaufen als sonst. In Norddeutschland mussten Polizei und Feuerwehr im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich seltener ausrücken. Dennoch gab es Einsätze wegen Bränden, Unfällen und illegalen Partys. In Oldenburg brach die Polizei eine Wohnungstür auf - drinnen feierten 18 Menschen Silvester. Mehrfach wurden Polizisten bei Einsätzen mit Böllern beworfen. Viele Städte hatten es untersagt, in der Silvesternacht auf zentralen Straßen und Plätzen Feuerwerk abzubrennen. Bundesweit gilt auch heute noch ein Versammlungsverbot.

Bundesweit knapp 23.000 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.924 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Außerdem wurden 553 neue Todesfälle verzeichnet, wie das RKI bekannt gab. Eine Interpretation der Daten ist momentan schwierig, weil während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel wahrscheinlich weniger Menschen getestet wurden und möglicherweise nicht alle Ämter ihre Daten übermittelten. Laut RKI kann es dadurch noch zu Nachmeldungen kommen. Vor einer Woche waren bundesweit 25.533 Corona-Neuinfektionen und 412 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert worden.

340 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen um 340 gestiegen. Am Vortag waren es 528, in der Vorwoche 306. Die Zahl der Menschen, die mit einer Infektion starben, stieg um zwei auf 427. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden demnach aktuell 346 Covid-19-Patienten behandelt, 24 mehr als am Vortag angegeben worden war. 66 der Patienten liegen auf einer Intensivstation.

Furcht vor Neujahrsansturm: Appell an Harzbesucher

Landkreis, Gemeinden, Polizei und Harzer Tourismusverband befürchten, dass es viele Menschen zu Neujahr in den Harz ziehen könnte. Das ist aber wegen der Ansteckungsgefahr nicht erwünscht. Deshalb wird darum gebeten, von Tagesausflügen abzusehen. Vielerorts war es in den vergangenen Tagen zu "besorgniserregenden Zuständen" gekommen, weil aufgrund der vielen Gäste Abstände nicht eingehalten werden konnten.

Mit dem NDR.de-Ticker ins neue Jahr

Auch an Neujahr hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Donnerstag wurden in Niedersachsen 2.107 neue Corona-Fälle registriert, in Schleswig-Holstein 528, in Mecklenburg-Vorpommern 158, in Hamburg 568 und im Bundesland Bremen 108.