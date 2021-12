Stand: 23.12.2021 11:24 Uhr Corona-News-Ticker: Regionale Schulschließungen nicht ausgeschlossen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 23. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Zu viele Piloten krank - Lufthansa streicht Flüge

Die Lufthansa hat über das Weihnachtsfest mehrere Interkontinentalflüge gestrichen, weil sich zu viele Piloten krank gemeldet hätten. Betroffen seien vom 23. bis 26. Dezember vor allem Verbindungen über den Nordatlantik etwa nach Boston, Houston und Washington, sagte ein Unternehmenssprecher. Dort könnten die Passagiere am ehesten umgebucht werden. "Wir haben mit einem sehr großen Puffer geplant. Der reicht aber für die extrem hohe Krankenquote nicht aus", sagte der Sprecher. Über einen Zusammenhang mit der Corona-Variante Omikron wolle er nicht spekulieren, weil Lufthansa nicht über die Art der Erkrankungen informiert werde.

Stark-Watzinger schließt regionale Schulschließungen nicht aus

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, hält bei steigenden Infektionszahlen auch Schulschließungen für möglich - "nicht flächendeckend, aber regional". Zudem sollten sich Schulen darauf vorbereiten, wenn nötig wieder auf Wechselunterricht umzusteigen, sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Oberstes Ziel bleibe es aber, die Schulen offen zu halten. Dafür pochte sie nochmals auf Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen einer Maske im Unterricht, regelmäßige Tests und auf das Impfen der Kinder und Jugendlichen sowie das Boostern der Lehrkräfte.

Weihnachtsmärkte hart getroffen durch Corona-Einschnitte

Der große Ansturm auf die Weihnachtsmärkte in Norddeutschland ist Corona-bedingt auch in diesem Jahr ausgeblieben. 2G-Einlasskontrollen, hohe Corona-Inzidenzen und die Angst vor einer Infektion führten zu spürbaren Umsatzeinbrüchen. Die Standbetreiber hoffen nun auf finanzielle Entlastungen durch die Städte und Gemeinden. In Schleswig-Holstein laufen dazu Gespräche. Niedersachsen will Veranstaltern und Schaustellern 25 Millionen Euro Hilfsgelder zukommen lassen. Pro Unternehmen seien maximal 50.000 Euro möglich, hatte das Wirtschaftsministerium bereits Anfang Dezember mitgeteilt.

Polizei in MV verzeichnet Anstieg bei gefälschten Impfausweisen

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer mehr gefälschte Impfausweise, die Corona-Impfungen nachweisen sollen. Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Rampe bei Schwerin mitteilte, wurden im Jahr 2021 bislang 119 solcher Fälle aufgenommen. Dabei wurden bis zum 20. Dezember 51 Fälschungen festgestellt, nach 48 Fake-Ausweisen im gesamten November. Insgesamt lägen diese Fallzahlen aber auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im Nordosten gelten inzwischen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens 2G- und 2G-plus-Regeln, weshalb Ungeimpfte in vielen Fällen Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Die meisten Fälschungen fielen bisher in Apotheken (68) auf, 32 Fälle wurden durch Privatleute angezeigt, manche auch in Impfstationen. Es bestehe der Verdacht der Urkundenfälschung. Solche Delikte seien bisher nicht extra in der Kriminalstatistik erfasst worden. Damit könne die Auflistung auch nicht ganz vollständig sein.

Hunderte Gottesdienste an Weihnachten in Hamburg

Die Kirchen in Hamburg bereiten sich auf das zweite Corona-Weihnachten vor. In den kommenden Tagen sind Hunderte Gottesdienste geplant. Jede Kirchengemeinde entscheidet für sich, unter welchen Bedingungen. Ob 2G, 3G oder ohne Zugangsbeschränkung, ob mit oder ohne Anmeldung - am besten informiert man sich direkt bei der betreffenden Kirchengemeinde. Im Michel sind am Heiligen Abend alle Weihnachtsgottesdienste bereits ausgebucht. Es lohnt sich auch nicht, spontan zum Michel zu kommen. In anderen Hauptkirchen ist dagegen noch Platz.

Pfizer will Produktion von Anti-Covid-Tablette hochfahren

Krankenhäuser könnten in Zukunft deutlich entlastet werden - so die Hoffnung des US-amerikanischen Unternehmens Pfizer. Die Tablette Paxlovid soll das Risiko für Hochrisikopatienten, ins Krankenhaus zu kommen oder zu sterben, um bis zu 90 Prozent senken. Nun hat das Medikament in den USA die Notfallzulassung erhalten. Von einer Massenproduktion ist das Unternehmen aber noch weit entfernt. Außerdem bekommen nur Menschen das Medikament, die innerhalb der ersten drei Tage der Infektion deutliche Symptome haben und ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Ein Ersatz für eine Impfung ist die Tablette nicht.

AUDIO: Pille gegen Covid: US-Notfallzulassung für Pfizer-Medikament (4 Min) Pille gegen Covid: US-Notfallzulassung für Pfizer-Medikament (4 Min)

Besucher-Stopp in Rendsburger Imland-Klinik aufgehoben

Die Rendsburger Imland-Klinik hat ihren vor gut einer Woche verhängten Besucher-Stopp wieder aufgehoben. Die Infektionslage habe sich etwas entspannt, teilte das Krankenhaus mit. Allerdings ist ab heute folgende Regel vorgesehen: Erlaubt ist der Besuch für eine Person pro Patient am Tag für eine Stunde in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Wer in die Klinik möchte, muss unabhängig vom Impfstatus einen Corona-Test machen. Wegen saisonal bedingter Magen-Darm-Infekte wie dem Norovirus und der Behandlung von Corona-Patienten hatte die Imland Klinik den Besucher-Stopp angeordnet.

Dänemark will wieder Testpflicht bei Einreise einführen

In Schleswig-Holsteins Nachbarland Dänemark schnellen die Neuinfektionszahlen in die Höhe. Die dänische Regierung will in Kürze wieder eine Testpflicht bei der Einreise einführen - unabhängig vom Impfstatus. Für Menschen aus den deutschen und schwedischen Grenzgebieten solle es jedoch Ausnahmen geben, kündigte Gesundheitsminister Magnus Heunicke an. Details sind noch nicht bekannt. Dem Vorschlag der Regierung muss zunächst der Epidemieausschuss des dänischen Parlaments zustimmen, ehe die Maßnahme in Kraft treten kann. Die Bundesregierung hatte Dänemark jüngst als Hochrisikogebiet eingestuft worden.

Kaderali: "Inzidenz-Werte werden ab Anfang Januar deutlich ansteigen"

Omikron wird immer mehr zu beherrschenden Variante des Coronavirus. In Südafrika, wo die Variante entdeckt worden war, ist die Zahl der Corona-Todesfälle bisher nicht angestiegen. Ob dies auf Deutschland übertragbar ist, sei unklar, so der Greifswalder Bio-Informatiker Lars Kaderali und Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung. Es fehle noch an Daten. Es sei aber zu befürchten, dass sich die angespannte Lage in den Krankenhäusern noch weiter verschärfen werde.

AUDIO: Kaderali: Maßnahmen gegen Omikron zu spät und zu wenig (9 Min) Kaderali: Maßnahmen gegen Omikron zu spät und zu wenig (9 Min)

Wolgast: Demonstration gegen Corona-Politik

In Wolgast haben gestern Abend nach Polizeiangaben etwa 1.900 Menschen gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung demonstriert. Ihr Protest richtete sich unter anderem auch gegen die Impfpflicht für viele Pflegekräfte. Rund 130 Einsatzkräfte der Polizei sicherten den Protestzug ab. Ursprünglich war von nur 1.300 Demonstrierenden die Rede - die Polizei aktualisierte die Zahl dann später. In Wolgast wird seit Wochen immer mittwochs gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen protestiert. Bisher hatte die Teilnehmerzahl allerdings fast immer bei mehreren Hundert Menschen gelegen.

Experten erwarten wenig aussagekräftige Corona-Daten über Feiertage

Bei der Beurteilung der Corona-Lage droht Deutschland Ungewissheit bis ins neue Jahr hinein. Die Verbandschefin der Amtsärzte, Ute Teichert, geht davon aus, dass es über die Feiertage und zwischen den Jahren bei den offiziell gemeldeten Corona-Zahlen zu einer Untererfassung kommen könnte: "Verlässlich dürften die Zahlen erst wieder Anfang Januar sein." Momentan sinken die Infektionszahlen in Deutschland. Experten gehen aber davon aus, dass die neue Virusvariante Omikron die Lage wieder verschärfen könnte. Die Befürchtung ist nun, dass dieser Effekt in den Meldezahlen nicht zeitnah sichtbar wird. Der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hatte bereits gestern auf ein zu erwartendes unvollständiges Bild hingewiesen. In einem Hinweis zu den täglichen Fallzahlen heißt es seit heute Morgen beim RKI: "Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist."

Landsberg: "Pandemie-Pläne kommen ständig auf den Prüfstand"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Behörden und Unternehmen der kritischen Infrastuktur aufgefordert, sich wegen der Omikron-Variante vorsichtshalber auf viele Krankheits- und Quarantänefälle in den kommenden Wochen einzustellen. Es geht um Rettungsdienste, Feuerwehr, Energie- und Wasserversorgung und Telekommunikation, Müllabfuhr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes sagte im Interview auf NDR Info, wenn in diesen Bereichen viele Beschäftigte ausfielen, dann seien die Reaktionsmöglichkeiten beschränkt. Personal- und Einsatzpläne seien bisher immer nachgeschärft worden. Allerdings sei die Personalstärke begrenzt. Es bestehe immerhin die Hoffnung, dass die Mitarbeiter nicht schwer erkranken, weil die Impfquote sehr hoch sei. Landsberg sagte auch, dass die Bundeswehr als zusätzliche Hilfseinheit eine wichtige Rolle spiele.

AUDIO: Landsberg: "Plan B für Omikron steht" (5 Min) Landsberg: "Plan B für Omikron steht" (5 Min)

Inzidenz in Niedersachsen sinkt auf 155,5

In Niedersachsen gibt es 2.389 labordiagnostisch bestätigte Corona-Neuinfektionen (Vortag: 2.476; Vorwoche: 3.308). Die landesweite Zahl der Todesfälle binnen eines Tages stieg um 25 auf 6.747 seit Pandemiebeginn. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 155,5 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 167,9; Vorwoche: 179,2).

Lindner: Lockdown nicht Königsweg, sondern letzte Option

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Rufe nach härteren Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen zurückgewiesen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte der FDP-Politiker, ein harter Lockdown sei "nicht der Königsweg, sondern nur die letzte Möglichkeit, weil seine sozialen und wirtschaftlichen Kosten so hoch sind". Er sehe viele Menschen, "die erneut Angst vor Vereinsamung, Schulschließung oder dem Verlust der wirtschaftlichen Existenz haben." Es sei "das Ziel der gesamten Bundesregierung und des Krisenmanagements, das zu vermeiden", bekräftigte der Finanzminister. Die neue Bundesregierung habe die Strategie gewählt, "die Kurve der Pandemie nicht durch einen Lockdown abzuflachen, sondern durch Boostern und nur gezielte Kontaktbeschränkungen". Der Minister verwies auf "die erfolgreichste Booster-Kampagne in Europa". Um auf neue Corona-Varianten künftig schnell reagieren zu können, will der Minister die Impfinfrastruktur weiter verbessern. "Mittelfristig sollten wir die Fähigkeit aufbauen, bei Bedarf innerhalb eines Monats die gesamte Bevölkerung boostern zu können", sagte Lindner der NOZ.

Zwei britische Studien weisen auf mildere Omikron-Verläufe hin

Zwei Studien aus Großbritannien zeigen, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zu Delta seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Die gestern veröffentlichten vorläufigen Studienergebnisse bestätigten somit frühere Erkenntnisse aus Südafrika, wo die neue Variante erstmals registriert worden war. Experten warnten allerdings vor überzogenem Optimismus.

In einer Studie in Schottland untersuchten die Forscher Covid-Fälle, die im November und Dezember aufgezeichnet wurden. Die Studie ergab, dass das Risiko einer Krankenhauseinweisung wegen Covid-19 bei Omikron um zwei Drittel geringer ist als bei Delta und dass eine Auffrischungsimpfung einen erheblichen zusätzlichen Schutz vor symptomatischen Erkrankungen bietet. Die Fallzahl der Studie war allerdings klein und es wurden keine Personen unter 60 Jahren ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autoren erklärten jedoch, dass sie diese Einschränkungen mit statistischen Methoden ausgeglichen hätten.

In einer weiteren Studie in England wurde festgestellt, dass die Zahl jedweder Krankenhausaufenthalte bei Omikron im Vergleich zu Delta um 20 bis 25 Prozent zurückging. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte, die eine Nacht oder länger dauerten, ging sogar um 40 bis 45 Prozent zurück. In der schottischen Studie wurden nur Aufenthalte von mindestens einer Nacht untersucht, sodass dies einen Teil des festgestellten Unterschieds erklären könnte. Azra Ghani vom Imperial College London, die die englische Studie mitverfasst hat, erklärte: "Das verringerte Risiko einer Krankenhauseinweisung bei der Omikron-Variante ist zwar beruhigend, aber das Infektionsrisiko bleibt extrem hoch." Eine Auffrischung der Impfung biete "weiterhin den besten Schutz vor Infektionen und Krankenhausaufenthalten." Keine der Studien wurde bislang von unabhängiger Seite begutachtet.

Große Weihnachtsmärkte in Hamburg schließen

Auf dem Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt und dem Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz geht bereits heute der letzte Glühwein über den Tresen. Gleiches gilt für die Märkte auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz, in der Spitalerstraße, auf dem Gänsemarkt und vor St. Petri. Während der Roncalli-Markt immer vor Heiligabend schließt, zogen andere Marktbetreiber wegen hoher Kosten durch Corona-Maßnahmen und aufgrund mäßigen Besucherandrangs die Reißleine - so auch der Weiße Zauber auf dem Jungfernstieg. Die Beschicker des Roncalli-Marktes zogen dennoch eine positive Bilanz. Zwar hätten die Händler Umsatzeinbußen zwischen 20 und 40 Prozent verkraften müssen, sagt Sprecherin Heide Mombächer: "Aber alle gehen noch mit schwarzen Zahlen nach Hause." Etwa 40 Prozent weniger Besucher seien gekommen. Jedoch hätten die Händler berichtet, dass sich die Kunden ohne Gedränge länger an den Ständen aufgehalten und mehr gekauft hätten, womit man die Umsatzeinbußen zumindest teils habe kompensieren können.

Schleswig-Holstein will Kontaktbeschränkungen für Geimpfte beschließen

Schleswig-Holsteins Landesregierung will wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus heute strengere Regeln beschließen, so wie es Bund und Länder am Dienstag vereinbart hatten. Vom 28. Dezember an sollen im Norden überregionale Großveranstaltungen ohne Publikum stattfinden, privat dürfen nur noch maximal zehn Personen zusammentreffen. Wenn eine ungeimpfte Person dabei ist, gilt, dass sich ein Haushalt nur mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen darf. Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Geplant ist auch eine erhebliche Reduzierung der möglichen Kapazitäten von Clubs und Diskotheken unter den bereits gültigen 2G-Plus-Regeln. Dabei erhalten Geimpfte und Genesene Zutritt, wenn sie zudem einen negativen Corona-Test vorlegen.

Bundeswehr unterstützt Impfzentren in MV

Bundeswehrsoldaten unterstützen die Kommunen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ein Einsatzort sind zum Beispiel Impfzentren wie das am Flughafen Rostock-Laage. Hier soll auch über Weihnachten geimpft werden. Andere geöffnete Impfzentren über die Feiertage finden Sie hier.

VIDEO: Bundeswehr hilft beim Impfen in Mecklenburg-Vorpommern (3 Min)

800 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, Inzidenz auf Vorwochen-Niveau

In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das sind 153 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 163,2 - nach 166,4 am Vortag. Vor einer Woche hatte sie ebenfalls bei 163,2 gelegen. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stieg leicht auf 3,68 - von 3,47 am Vortag.

Bundesweit 44.927 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 280,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 280,3 an. Gestern hatte der Wert 289,0 betragen, vor einer Woche 340,1 (Vormonat: 399,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 44.927 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 56.677 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit rund drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 425 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 522).

Hinweis: In einer ersten Version dieser Meldung hatten wir versehentlich falsche Vergleichszahlen zum Vortag, zur Vorwoche und zum Vormonat verwendet. Wir haben nun die korrekten eingefügt.

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Donnerstag

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Wir halten Sie auch heute - am Donnerstag, 23. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.