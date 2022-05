Stand: 13.05.2022 15:03 Uhr Corona-News-Ticker: Regierung bleibt bei Maskenpflicht in Bus und Bahn

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 13. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Debatte über Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flugzeug

Kinderschutzbund besorgt wegen Chlordioxid-Vergiftungen

Bremen lockert Regeln für Corona-Isolation

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 8.952 in Niedersachsen , 3.425 in Schleswig-Holstein , 2.124 in Hamburg

RKI: Bundesweit 68.999 Neuinfektionen - Inzidenz bei 485,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest

Auch Niedersachsen lehnt es derzeit ab, die Maskenpflicht im ÖPNV abzuschaffen. Die niedersächsische Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) sagte am Freitag dem NDR, dass die Maske gerade in Innenräumen ein wirksamer Schutz sei. Da die Infektionszahlen in Niedersachsen immer noch relativ hoch seien, werde man an diesem Basisschutz weiter festhalten. Zuvor hatte sich unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) für ein Ende der Corona-Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln ausgesprochen.

Weitere Informationen Niedersachsen will an Maskenpflicht im ÖPNV festhalten Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) hatte eine Abschaffung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ins Spiel gebracht. mehr

Regierungssprecher: Keine Pläne zur Aufhebung der Maskenpflicht

Die Bundesregierung plant vorerst keine Abschaffung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Pflicht in Bussen und Bahnen, wo man Abstände nicht einhalten könne, sei aus gutem Grund so erlassen worden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Er könne nicht davon berichten, dass es jetzt Planungen gebe, die Maskenpflicht aufzuheben. Hebestreit sagte, man müsse sich aber "immer wieder neu an das Pandemiegeschehen anpassen". Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte sich gestern dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen zu beenden. Auch der Kassenärzte-Verband ist dafür. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lehnt den Vorstoß jedoch ab. Die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen ist im Infektionsschutzgesetz bis 23. September festgelegt.

Auch Piloten gegen Maskenpflicht in Flugzeugen

Die Maskenpflicht in Flugzeugen sollte nach Meinung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit auch in Deutschland rasch abgeschafft werden. "Unsere Passagiere sind so international wie die gesamte Branche, Insellösungen sind da nicht praktikabel" sagte VC-Präsident Stefan Herth. Er verwies auf Erfahrungen aus den Anfangszeiten der Corona-Krise, in der die Crews aufgrund widersprüchlicher Regelungen oft Schwierigkeiten mit den Gästen erlebt hätten. "Selbst bei innereuropäischen Umsteigeverbindungen wäre das Chaos vorprogrammiert. Konflikte mit Gästen sind garantiert und Verspätungen zu erwarten", sagte Herth.

Öffnen oder nicht? Hongkong nach der großen Covid-Welle

Viele Einwohner von Hongkong fordern nach dem Abebben der dortigen Corona-Infektionswelle nun die Aufhebung der strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Zwei Jahre lang war die Großstadt und chinesische Sonderverwaltungszone weitgehend abgeschlossen vom Rest der Welt. Doch die Regierung ist zurückhaltend und will an ihrer "Null-Covid"-Strategie festhalten.

Weitere Informationen 5 Min Öffnen oder nicht? Hongkong nach der großen Covid-Welle Viele fordern nach dem Abebben der Infektionswelle die Aufhebung der strengen Maßnahmen. Doch die Regierung ist zurückhaltend. 5 Min

Debatte über Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flugzeug

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat sich für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen ausgesprochen. KBV-Chef Andreas Gassen begründete dies im Gespräch mit der "Rheinischen Post" mit der hohen Immunität in der Bevölkerung. Für die meisten Bürger sei die Pandemie vorbei, sagte Gassen. Laut Robert Koch-Institut gebe es offiziell 25 Millionen Genesene. "Tatsächlich dürften es zwei- bis dreimal so viele sein", sagte Gassen. "Damit haben wir eine hohe Immunität." Bundesweit lägen zudem auf den Intensivstationen lediglich noch 1.000 Corona-Patienten. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte sich gestern für ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen bezeichnete eine Aufhebung hingegen als "unvernünftig". In vielen Fahrzeugen gebe es Gedränge. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) twitterte, es sei zu früh, die Maskenpflicht aufzuheben.

Weniger Corona-Infektionen in Schulen in Niedersachsen

Niedersachsens Schülerinnen und Schüler haben sich zuletzt seltener mit dem Coronavirus infiziert. In der vergangenen Woche waren es knapp 10.000 Infektionen, wie das Kultusministerium mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch etwa 2.500 Infektionen mehr. Bei den Lehrkräften und beim Schulpersonal sanken die Infektionszahlen ebenfalls, von insgesamt rund 2.600 vor zwei Wochen auf etwa 2.300 in der vergangenen Woche. Etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler besuchen laut Ministerium die rund 3.000 Schulen in Niedersachsen, etwa 100.000 Menschen arbeiten dort.

Kinderschutzbund besorgt wegen Chlordioxid-Vergiftungen

Angesichts der seit Pandemiebeginn gestiegenen Fälle von Vergiftungen mit Chlordioxid zeigt sich der Kinderschutzbund Niedersachsen besorgt. "Wenn Eltern ihren Kindern die giftige Substanz CDL geben, täuschen sie die Kinder und berauben sie ihrer Würde", sagte Johannes Schmidt, Vorstand des Kinderschutzbundes. Einige Menschen nutzen das giftige Bleichmittel offenbar als vermeintliches Heilmittel, etwa gegen Krebs oder Corona und verabreichen es laut dem Giftinformationszentrum Nord auch Kindern. Das Giftinformationszentrum Nord hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass es in diesem Jahr bereits 24 Notrufe in Norddeutschland im Zusammenhang mit Chlordioxid gab. Im vergangenen Jahr waren es 50 Fälle, 2019 - vor der Corona-Pandemie - lediglich sieben. Schmidt forderte die Gesellschaft auf, bei diesem Thema wachsam zu sein.

Weitere Informationen Giftnotrufe wegen Chlordioxid-Gabe: Kinderschutzbund besorgt Der Verband appelliert an Behörden, Verdachtsfälle zu verfolgen. Einige Eltern geben das Bleichmittel gegen Corona. mehr

Bremen lockert Regeln für Corona-Isolation

Corona-Infizierte ohne Symptome dürfen in Bremen die Isolation künftig ohne negatives Testergebnis nach fünf Tagen verlassen. Damit hat der Senat eine anderslautende Regelung gekippt, die er erst am Mittwoch beschlossen hatte, wie das Gesundheitsressort mitteilte. Grund für die erneute Anpassung sei unter anderem ein Abgleich mit Regelungen in Niedersachsen und anderen Bundesländern gewesen. Bei Menschen mit Corona-Symptomen endet die Isolation demnach 48 Stunden nach Abklingen der Symptome. Ein Test sei nicht verpflichtend. Der Senat empfiehlt Bürgern, sich in den folgenden fünf Tagen nach Ende der Isolation täglich selbst zu testen oder testen zu lassen. Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen und der Pflege dürfen sich erst am fünften Isolationstag mit einem negativen PCR-Test freitesten, sofern sie seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind.

Niedersachsen: 8.952 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen für Niedersachsen 8.952 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 11.516). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt nun bei 663,7 - nach 697,5 am Vortag.

RKI: Bundesweite Inzidenz liegt aktuell bei 485,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute morgen mit 485,7 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 502,4 gelegen (Vorwoche: 553,2, Vormonat: 1044,7). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 68.999 Corona-Neuinfektionen (Vortag, 88.961, Vorwoche: 85.073) innerhalb eines Tages.

Biotech-Firma aus Teterow entwickelt neue Zelltherapie gegen Coronavirus

"Prodigy" - Wunderkind - so heißt eine Maschine, die das Biotech-Unternehmen Miltenyi aus Teterow erfunden hat und die neue Zelltherapien unter anderem gegen Coronavirus-Infektionen ermöglichen soll. Die Mecklenburger Biotechniker haben den Laborprozess so automatisiert, dass die Maschine T-Zellen aus Blutspenden sortiert, markiert und umprogrammiert - je nachdem, welche Krankheit die "Zellpolizisten" des Immunsystems bekämpfen sollen. Begonnen hat das Labor in Teterow mit Forschungen für Krebstherapien. Als Basis für Covid-19-Behandlungen sollen T-Zellen von genesenen Spendern genutzt werden. Zielgruppe sind nach Vorstellung von Geschäftsführer Tanno Hübel Risikopatienten und ältere Menschen, die an Covid-19 erkranken. Für jeden Patienten müsste eine individuelle Zelltherapie angelegt werden. In Nordrhein-Westfalen laufen erste klinische Studien dazu.

VIDEO: Coronavirus: Neue Therapie aus Teterow (4 Min)

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz steigt, Fallzahlen sinken

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 2.124 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 2.409). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 468,3 nach 457,0 am Vortag.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein: 3.425 Neuinfektionen gemeldet

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 700,1 gesunken (Vortag: 724,6). Das geht aus Angaben der Landesmeldestelle hervor. Eine Woche zuvor hatte der Wert der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 812,8 gelegen. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 3.425 nach 3.775 am Vortag und 3.903 vor einer Woche.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Live-Ticker zur Corona-Lage am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 13. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus