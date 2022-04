Stand: 05.04.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Regel-Anpassung? MV-Regierung berät über Lage

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 5. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



MV-Regierung berät über Corona-Lage

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.715 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 180.397 neue Fälle - Inzidenz bei 1.394,0

Niedersachsen: Landespressekonferenz zu Corona-Lage

Zahlreiche Corona-Regeln in Niedersachsen sind Anfang April weggefallen. Heute ab 13 Uhr informiert der niedersächsische Corona-Krisenstab in einer Pressekonferenz über die Pandemie-Lage. NDR.de überträgt die Veranstaltung im Livestream.

MV-Regierung berät über Corona-Lage

Unter dem Eindruck sinkender Infektionszahlen und des Wegfalls von Test- und Maskenpflichten in fast allen anderen Bundesländern berät Mecklenburg-Vorpommerns Regierung heute über die Zukunft der Corona-Beschränkungen. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest fordert unter anderem das Gastgewerbe, auf die 3G-Regel zu verzichten. Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hatten sich als einzige Bundesländer komplett zu Corona-Hotspots erklärt, um die Maßnahmen verlängern zu können. FDP und AfD kündigten dagegen juristische Schritte an. In anderen Bundesländern gibt es seit dem Wochenende zum Beispiel keine flächendeckende Maskenpflicht mehr im Einzelhandel und in Restaurants. In Gaststätten und Hotels gilt dort auch 3G nicht mehr flächendeckend.

Bundesweite Inzidenz sinkt unter 1.400

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.394,0 an (Vortag: 1.424,6; Vorwoche: 1.703,3; Vormonat: 1.220,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 180.397 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 237.352 Ansteckungen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Dunkelziffer aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 316 Todesfälle verzeichnet - neun mehr als heute vor einer Woche. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI gestern mit 6,61 an (Sonntag: 6,97). In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Schleswig-Holstein: 7.715 Neuinfektionen gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 1.341,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Gestern lag der Wert bei 1.339,2, vor einer Woche bei 1.490,3. Es gab zuletzt 7.715 registrierte Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - eine Woche zuvor waren es 8.360.

Der neue Corona-Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 5. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

