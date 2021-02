Stand: 18.02.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Rechtsmedizin berichtet über Obduzierungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 18. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog von Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Rechtsmedizin berichtet über Obduzierungen von Covid-Toten

Sozialsenatorin Leonhard unzufrieden mit Corona-Lage in Hamburg

233 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen: Hat der Journalismus versagt?

MV: Bildungsministerin informiert über Digitalisierung

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) informiert heute in einer Online-Pressekonferenz über die Digitalisierungsstrategie des Landes für die Schulen. Dabei soll unter anderem erläutert werden, wer bei der Digitalisierung an den Schulen im Bundesland welche Aufgaben übernimmt und wofür die Millionen-Summen genau vorgesehen sind. Laut Bildungsministerium fließen über den sogenannten Digitalpakt Schule 100 Millionen Euro nach Mecklenburg-Vorpommern, weitere 80 Millionen Euro stellt die Landesregierung zur Verfügung. Im Zuge der Corona-Pandemie hatte es immer wieder deutliche Kritik von Oppositionsparteien und Verbänden an der nur langsam voranschreitenden Digitalisierung gegeben. So wurden etwa fehlende Laptops für das Lernen von zu Hause aus bemängelt, wie auch zu langsame Internetverbindungen in den Schulen.

Hamburger Rechtsmedizin berichtet über Obduzierungen von Covid-Toten

Mehr als 66.000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben, in Hamburg mehr als 1.200. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf hat die rund 700 Hamburger Toten aus dem Jahr 2020 genauer untersucht, um die Todesursache zu ermitteln. Institutsleiter Prof. Benjamin Ondruschka wird die Ergebnisse heute vorstellen. Dabei geht es auch um das Alter der Patienten und ihre Vorerkrankungen. Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin, Prof. Stefan Kluge, will sich zur Situation in seinem Arbeitsbereich äußern und die aktuellen Empfehlungen zur Behandlung von Covid-19-Patienten erläutern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live ab 11 Uhr.

Sozialsenatorin Leonhard unzufrieden mit Corona-Lage in Hamburg

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat im Interview mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen betont, dass sie mit der Entwicklung der Corona-Zahlen in der Hansestadt unzufrieden ist. Die Zahlen hätten sich auf hohem Niveau stabilisiert. Als einen Grund dafür nannte sie die hohen Pendlerzahlen in der Stadt. Beim Impfen erwartet die Senatorin "einen großen Schritt" im März. Dann sollten 45.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca nach Hamburg geliefert werden. "Je mehr Impfstoff wir haben, umso mehr Termine können wir anbieten", sagte Leonhard.

VIDEO: Keine Hoffnung auf schnelles Ende des Lockdowns (5 Min)

233 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 233 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Gestern waren es 251 neue Fälle, am Donnerstag vor einer Woche 335. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 13 auf 1.191, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. 40.265 Menschen infizierten sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 52,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an den vergangenen sieben Tagen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 251 neue Fälle in Schleswig-Holstein, 1.057 in Niedersachsen, 237 in Hamburg, 198 in Mecklenburg-Vorpommern und 98 im Bundesland Bremen - bundesweit 7.556 neue Fälle bestätigt.