Stand: 10.11.2021 07:55 Uhr Corona-News-Ticker: RKI meldet fast 40.000 Neuinfektionen - neuer Höchstwert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 10. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Höchstwerte: Fast 40.000 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz klettert auf 232,1

Intensivmediziner erwartet zunehmende Verschiebung planbarer Operationen

Niedersachsen: Mehr 2G und verschärfte Testpflicht

Nach dem Impfgipfel in MV : Kommunen sollen Impfungen individuell voranbringen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.883 in Niedersachsen, 611 in Schleswig-Holstein

Rufe nach bundesweiter 2G-Regelung, besseren Kontrollen und Impfpflicht

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage mehren sich Rufe nach bundesweiten Einschränkungen für Ungeimpfte sowie Warnungen vor einer zunehmenden Belastung der Krankenhäuser. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach sich für schärfere Kontrollen von Maßnahmen aus, insbesondere in der Gastronomie. "Es muss klar sein: Wer sich an das Kontrollieren der 3G- oder 2G-Nachweise als Betreiber nicht hält, der muss die Konsequenzen spüren", sagte er der "Rheinischen Post".



Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es geht um eine Güterabwägung und um die Frage, was ist der größere Grundrechtseingriff: ein erneuter Lockdown mit katastrophalen Folgen, insbesondere für Kinder und Familien, oder ein bundesweit geltendes 2G-Modell?" Bei der Grundfrage der Pandemiebekämpfung dürfe es keinen Flickenteppich und keine falsche Rücksichtnahmen geben.



Die Parteien der voraussichtlichen Ampel-Koalition - SPD, Grüne und FDP - stellen es in ihrem Gesetzentwurf für das künftige bundesweite Corona-Regelwerk, der ab dieser Woche im Bundestag beraten wird, den Bundesländern frei, ob sie 3G- oder 2G-Regeln anordnen. Einige Länder haben bereits 2G-Vorschriften erlassen. Bei 3G-Regeln haben zusätzlich auch Getestete Zugang.



Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hält bei weiter stagnierender Impfbereitschaft eine Impfpflicht für angezeigt. "Ich fürchte, dass wenn wir bis Weihnachten keinen richtigen Schub bei der Impfquote haben, werden wir über eine Impfpflicht für alle diskutieren müssen. Es kann ja jetzt nicht auf Dauer so weitergehen mit den Einschränkungen in unserem Leben", sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, Andreas Zick, warnte im Redaktionsnetzwerk Deutschland allerdings: "Wir können über einen Impfzwang diskutieren. Doch der Preis dafür wird sein, dass bestimmte Gruppen unter den Impfgegnern noch sehr viel aggressiver vorgehen. (...) Mit der vierten Welle geht die nächste Welle der Radikalisierung einher."

1.883 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Die Behörden haben in Niedersachsen 1.883 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 717; Vorwoche: 591). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 106,2 (Vortag: 103,1; Vorwoche: 77,9). 14 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Lauterbach: Bundesweite 2G-Regel ist einzige Lockdown-Alternative

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat erneut die flächendeckende Anwendung von 2G gefordert. "Wir brauchen entweder einen Lockdown oder eine 2G-Regel, und einen Lockdown wird es nicht mehr geben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Eine deutschlandweite Einführung der 2G-Regel sei im Bund jedoch ohne die Länder nicht durchzusetzen. "Ich rate daher jeder Landesregierung zur Einführung von 2G." Er wünsche sie in allen Bereichen außer in der Grundversorgung. Der Marburger Bund mahnte laut RND: "Sollten wir keine bundesweite 2G-Regel einführen, wäre das der nächste Fehler in der Pandemiebekämpfung." Die Parteien der voraussichtlichen Ampel-Koalition - SPD, Grüne und FDP - stellen es in ihrem Gesetzentwurf für das künftige bundesweite Corona-Regelwerk, der ab dieser Woche im Bundestag beraten wird, den Bundesländern frei, ob sie 3G- oder 2G-Regeln anordnen. Einige Länder haben bereits 2G-Vorschriften erlassen. Bei 3G-Regeln haben zusätzlich auch Getestete Zugang.

Epidemiologe: "In den Ernsthaftigkeitsmodus zurückkehren"

Angesichts steigender Corona-Zahlen mahnt Epidemiologe Hajo Zeeb zu mehr Vorsicht. "Es ist dringend nötig, dass wir vom Entspannungsmodus in den Ernsthaftigkeitsmodus zurückkehren, leider auch alle Geimpften", erklärte der Experte vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Da auch Geimpfte und Genesene sich infizieren könnten, dürfte aus seiner Sicht "2G plus Test" Standard werden über den Winter. Das würde bedeuten, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Orten haben und zusätzlich getestet sein müssen. Allen müsse klar werden: "Die Impfung wirkt gut gegen schwere Verläufe, aber eben deutlich weniger und mit Abstand vom Impftermin abnehmend gegen Infektionen", meint Zeeb. Regelmäßiges Testen vor allem im beruflichen Umfeld und in Schulen sollte aus Zeebs Sicht am besten wieder Pflicht werden.

Intensivmediziner erwartet zunehmende Verschiebung planbarer Operationen und fordert 2G

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis rechnet wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage damit, dass zunehmend Krankenhäuser wieder den Regelbetrieb einschränken. "Wir werden kaum darum herumkommen", sagte wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Er bezog dies besonders auf stark betroffene Bundesländer wie Bayern, Sachsen und Thüringen. Eine Einschränkung des Regelbetriebs bedeute, "dass wir Operationen, die man verschieben kann, weil es nicht lebensbedrohlich ist oder weil es keine Tumorerkrankungen sind, dann auch wirklich verschieben und das Personal innerhalb des Krankenhauses wieder umschichten", sagte Karagiannidis. Derzeit seien ungefähr nur zehn Prozent der Intensivbetten in Deutschland noch frei.

Der Intensivmediziner forderte zudem eine deutschlandweite Einführung von 2G-Maßnahmen spätestens in der kommenden Woche, um die Corona-Zahlen unter Kontrolle zu halten. "Im europäischen Umland hat das eine Menge gebracht, deshalb sollten wir das auch umsetzen. Wir müssen reagieren", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel".

Neue Höchstwerte: Fast 40.000 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz klettert auf 232,1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchstwert erreicht: Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, stieg der Wert auf nunmehr 232,1. Bereits am Montag (201,1) und Dienstag (213,7) hatte es Rekordwerte gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Binnen 24 Stunden wurden 39.676 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 236 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.844.054, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 96.963.

Schleswig-Holstein meldet 611 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf über 80

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 611 Neuinfektionen registriert. Eine höhere Zahl gab es bislang nur zwei Mal - am 22. und 23. Dezember vergangenen Jahres mit 776 bzw. 722 neuen bestätigten Infektionen. Am Vortag waren es 258, vor einer Woche 470 Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist dementsprechend ebenfalls weiter gestiegen. Die Behörden meldeten einen Wert von 82,2 - nach 77,0 am Vortag. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg auf 108 (Vortag: 98). Die Zahl der Intensivpatienten blieb konstant bei 30. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - stieg auf 2,16 (Vortag: 2,03).

Nach dem Impfgipfel in MV: Kommunen sollen Impfungen individuell voranbringen

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat auf einem Impfgipfel mit Landräten, Oberbürgermeistern, Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung sowie Wissenschaftlern über das weitere Vorgehen bezüglich der Corona-Impfung im Land beraten. Das Ergebnis: Mithilfe einer Hotline sowie in den Landkreisen örtlich abgestimmten Impfangeboten sollen Erst- und Auffrischungsimpfungen vorangetrieben werden.

Niedersachsen verschärft Corona-Maßnahmen

In Niedersachsen gilt ab morgen eine neue Corona-Landesverordnung. Demnach müssen ungeimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen sich nun täglich auf das Coronavirus testen lassen. Zuvor war dies dreimal wöchentlich vorgeschrieben. Verpflichtende Tests schreibt das Land nun auch ungeimpften Beschäftigten in Schlacht- und Zerlegebetrieben vor. Diese müssen sich zwingend jeden zweiten Tag testen lassen, statt wie zuvor zweimal wöchentlich. Die bis zum 8. Dezember geltende Verordnung sieht zudem für größere Veranstaltungen künftig schärfere Regeln vor: Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1.000 Menschen gilt die 2G-Zugangsbegrenzung bereits, sobald Warnstufe 1 erreicht wurde. Zuvor sollte dieser Schritt erst erfolgen, wenn Warnstufe 3 gilt.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 10. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Ticker von Dienstag nachlesen.