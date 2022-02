Stand: 02.02.2022 06:49 Uhr Corona-News-Ticker: RKI meldet erneut mehr als 200.000 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 2. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI meldet 208.498 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.227,5

Corona-Proteste: Bremer Justiz geht gegen Holocaust-Relativierung vor

Niedersachsen: Verschärfte Testpflicht für Schüler - Tonne informiert im Livestream

MV: Kabinett berät über Corona-Lockerungen für Sport

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 15.964 in Niedersachsen, 5.207 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen meldet fast 16.000 Neuinfektionen

Niedersachsen hat laut Robert Koch-Institut (RKI) neue Höchstwerte bei den registrierten Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 15.964 neue Corona-Fälle bestätigt, am Dienstag waren es 12.035 gewesen, vor einer Woche 10.937. Der bisherige Höchstwert war am vergangenen Sonnabend registriert worden (15.241). Auch die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 972,4 Fällen pro 100.000 Einwohner so hoch wie nie zuvor (Dienstag: 949,9; Vorwoche: 770,1). Elf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Corona-Proteste: Bremer Justiz geht gegen Holocaust-Relativierung vor

Die Justiz geht in Bremen und Niedersachsen gegen Gegner der Corona-Politik vor, die bei Protesten einen Davidstern mit dem Wort "ungeimpft" oder andere den Holocaust relativierende Symbole tragen. Die Staatsanwaltschaft Bremen gehe in solchen Fällen generell von einem Anfangsverdacht der Volksverhetzung aus, sagte die Bremer Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sie halte das für absolut richtig. "Sich den gelben Stern anzuheften und dieses menschenverachtende Symbol des millionenfachen Mordes an jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit dem eigenen Impfstatus in Verbindung zu bringen, ist nicht nur geschmacklos, sondern erfüllt in meinen Augen den Straftatbestand der Volksverhetzung", unterstrich Schilling.

Vor Kurzem hatte bereits Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) vor dem Tragen eines Davidsterns mit dem Wort "ungeimpft" gewarnt. "Ich halte das für strafbar", sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Dieselbe Einschätzung gelte für das Präsentieren der stilisierten Torbogen-Inschrift "Impfen macht frei!".

RKI meldet neue Höchstwerte - Mehr als 10 Millionen Ansteckungen seit Pandemie-Beginn

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Marke von 10 Millionen überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete heute Morgen 10.186.644 Ansteckungen seit Beginn der Pandemie. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, weil viele Infektionen nicht erkannt werden.

Zudem ist die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 208.498 Fälle in 24 Stunden. Am 27. Januar hatte die Zahl erstmals über 200.000 gelegen. Vor einer Woche waren es 164.000 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 1.227,5 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.206,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 940,6 (Vormonat: 222,7). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 196 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 166 Todesfälle.

Niedersachsen: Verschärfte Testpflicht für Schüler ab heute

Nach ein paar freien Tagen beginnt heute für die rund 1,1 Millionen Schüler in Niedersachsen das zweite Schulhalbjahr. Damit verschärft sich die tägliche Testpflicht. Nun sind nur noch Kinder und Jugendliche davon ausgenommen, die auch eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder doppelt geimpft und von einer Covid-Infektion genesen sind. Bislang reichten zwei Impfungen aus, um von der Testpflicht befreit zu sein. Die Betroffenen sollen sich laut Ministerium zu Hause vor Beginn des Unterrichts testen - damit soll verhindert werden, dass bei einem positiven Test eine mögliche Corona-Infektion in die Schule getragen wird. Die Tests werden von den Schulen gestellt. Die Regelung für die täglichen Tests gilt zunächst bis Ende Februar.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben bislang etwa 27 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) äußert sich am Vormittag zur Lage. NDR.de überträgt ab 10.45 Uhr im Livestream.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist den fünften Tag in Folge unter dem Wert 1.000 geblieben. Sie liegt aktuell bei 895,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Vor einer Woche waren es 959,0. Insgesamt 5.207 Corona-Neuinfektionen wurden im Land gemeldet. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche (5.730). Es wurden drei weitere Corona-Todesfälle registriert.

MV: Kabinett berät zur Corona-Lage - Lockerungen für Sport absehbar

Nach der Kultur sollen auch im Sport Mecklenburg-Vorpommerns die Corona-Regeln gelockert werden. In einer weiteren Sondersitzung zur Corona-Lage im Land will sich das Kabinett heute in Schwerin mit dem Thema beschäftigen und die Landesverordnung anpassen. Bereits in der Vorwoche hatte sich der Landtag dafür ausgesprochen, Sportverbänden und -vereinen wieder landesweit einen umfassenden Wettkampf-Betrieb zu ermöglichen. Ob die Landesregierung heute auch schon grünes Licht für Zuschauer bei Spielen der Profi-Ligen gibt, ist hingegen fraglich.

Guten Morgen zu einem neuen Tag mit dem Corona-Live-Ticker von NDR.de

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 2. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.