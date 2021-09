Stand: 30.09.2021 09:51 Uhr Corona-News-Ticker: RKI meldet 12.150 Neuinfektionen bundesweit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 30. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



VdK fordert mehr niedrigschwellige Impfangebote

Chef der Krankenhausgesellschaft: Impfunwillige sind rücksichtslos

RKI registriert bundesweit 12.150 Neuinfektionen - Inzidenz bei 63,0

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 146 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI: 12.150 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz bei 63,0

Mit etwas Verspätung hat das Robert Koch-Institut die aktuellen Zahlen der Pandemie bekannt gegeben: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen stieg im Vergleich zum Vortag etwas - auf 63,0 (Vortag: 61,0; Vorwoche: 63,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12.150 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 11.780; Vorwoche: 10.696). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 67 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 115 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.227.501 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

NDR Info Redezeit: Der lange Weg in die Schul-Normalität

Sollen Lehrerinnen und Lehrer gegen das Coraonavirus geimpft werden? Soll es für das Kollegium sogar eine Impfpflicht geben? Was sagen die Pädagogen, aber auch Eltern und Schüler dazu? Darum ging es gestern Abend in der NDR Info Talksendung Redezeit. Auch die Aufhebung oder Lockerung von Vorsichtsmaßnahmen waren dabei ein Thema.

AUDIO: Redezeit: Diskussion über Impf- und Maskenpflicht in Schulen (5 Min) Redezeit: Diskussion über Impf- und Maskenpflicht in Schulen (5 Min)

Kinderimpfung: Stiko-Chef Mertens erwartet erneuten politischen Druck

Eine Impfempfehlung für Kinder unter zwölf Jahren wird aus Sicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch schwieriger als die für 12- bis 17-Jährige. Kein Kind unter 17 sei in Deutschland ausschließlich an Covid-19 gestorben, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Weil die Krankheitslast bei den 12- bis 17-Jährigen so gering gewesen sei, sei die Entscheidung zur Impfung in der Nutzen-Schaden-Abwägung so schwierig gewesen. "Bei den Jüngeren wird das noch schwieriger sein." Wenn sich die Zulassungsstudie von Biontech auf 3.000 Kinder beziehe, dann tauchten auf dieser Datenbasis seltene Nebenwirkungen wie zum Beispiel Herzmuskelentzündungen wahrscheinlich gar nicht auf, sagte Mertens.

Der Stiko-Chef erwartet zugleich erneut eine "Welle des politischen Drucks" mit Blick auf die Impfung jüngerer Kinder. "Druck ist in dem Zusammenhang aber schlecht. Ganz besonders auch, weil die Kinder herhalten sollen, um die Impfmüdigkeit der 18- bis 59-Jährigen auszugleichen", sagte er den Zeitungen. "Das ist absurd." Bislang gibt es in Deutschland noch keinen Corona-Impfstoff, der für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen ist. Der Hersteller Biontech hatte vor Kurzem angekündigt, in den kommenden Wochen eine entsprechende Zulassung zu beantragen.

Corona-Medikament in klinischer Studie wirksam

Das Corona-Kombipräparat Ronapreve hat in klinischen Tests Wirkung gezeigt. Das Mittel verringerte nach Angaben des Schweizer Pharmaherstellers Roche in einer Phase-II/III-Studie die Virenlast von im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten signifikant und erreichte damit das Hauptziel. In mehreren Ländern wie etwa den USA, Großbritannien und Japan ist der Cocktail aus den Arzneien Casirivimab und Imdevimab für den Notfalleinsatz bereits zugelassen.

Hamburg fördert Familienurlaub für Einkommensschwache

Ungewöhnliche Einigkeit in der Hamburgischen Bürgerschaft: Alle Parteien haben gestern beschlossen, dass der Senat einkommensschwachen Familien Erholungsurlaub ermöglichen soll. Dazu soll er das Bundesprogramm "Corona-Auszeit für Familien" in Hamburg bekannter machen und zusätzlich finanziell unterstützen. Berechtigte Familien müssen für ihren Urlaubsaufenthalt nur etwa zehn Prozent der Kosten für Unterkunft und Verpflegung zahlen. Den Rest erhält die jeweilige Einrichtung aus den Mitteln des Corona-Aufholpakets des Bundes.

"Corona-Auszeit": Erholungsurlaub für Familien beschlossen

Erweiterte Testpflicht in Vorpommern-Greifswald

Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald gilt seit heute eine erweiterte Testpflicht. Demnach muss laut der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommerns unter anderem die Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Kultur- und Sporteinrichtungen weitergehende Testerfordernisse im Innenbereich umsetzen. Zutritt zu Diskotheken und anderen Tanzveranstaltungen darf demnach nur nach Vorlage eines negativen PCR-Tests gestattet werden. In Rostock traten diese Regeln bereits am Mittwoch in Kraft. Sowohl im Kreis Rostock wie auch im Kreis Vorpommern-Greifswald gilt wieder eine Maskenpflicht in Horten und Schulen. Beide Landkreise lagen auf der risikogewichteten Stufenkarte der Corona-Ampel an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Stufe "gelb".

RKI: Meldung der bundesweiten Neuinfektionszahlen verzögert sich

Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Das Dashboard des RKI wird derzeit aktualisiert. Sobald die Daten zur Verfügung stehen, werden wir darüber berichten.

VdK fordert mehr niedrigschwellige Impfangebote für Benachteiligte

Angesichts der Schließung der meisten Corona-Impfzentren fordert der Sozialverband VdK mehr niedrigschwellige Impfangebote, um sozial Benachteiligte zu erreichen. "Wir brauchen darum weiterhin und noch verstärkt mobile Impfangebote gerade auch für sozial Benachteiligte und Obdachlose überall dort, wo sie sich im Alltag aufhalten: in der Fußgängerzone, auf dem Supermarktparkplatz, am Sportplatz, vor dem Jobcenter", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".



Laut einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Ende Juni soll der Betrieb der Impfzentren nach dem heutigen Tag je nach Bedarf zurückgefahren werden. Falls nötig, sollen die Zentren aber schnell wieder aktiviert werden können. Mehrere Bundesländer schließen die Einrichtungen vorerst oder haben dies wie Hamburg bereits getan und setzen künftig auf Hausarztpraxen sowie mobile Impfteams, andere betreiben einzelne Zentren mit verringerter Kapazität weiter.

Inzidenz der Neuinfektionen sinkt in SH auf 29,2

Die Behörden haben 146 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt (Vortag: 215; Vorwoche: 182). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen auf 29,2 (Vortag: 30,4; Vorwoche: 31,3). 19 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten liegen auf Intensivstationen des Bundeslandes, elf von ihnen werden beatmet.

Chef der Krankenhausgesellschaft: Impfunwillige sind rücksichtslos

Der Chef der deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat Impfunwilligen ein rücksichtsloses Verhalten vorgeworfen und sie nachdrücklich dazu aufgerufen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Wir leben in einer freien und demokratischen Gesellschaft, in der es grundsätzlich auch für jeden ein individuelles Recht auf Krankheit gibt", schrieb Gaß in einem Aufruf, über den das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtete. "Dieses Recht auf Krankheit darf aber nicht zur Gefahr für andere werden." Jede Patientin und jeder Patient erhalte die bestmögliche Versorgung, egal ob die Erkrankung selbstverschuldet sei und durch ein zumutbares Maß an Prävention oder Vorsicht hätte vermieden werden können, betonte Gaß. "Dennoch kann ich die Empörung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in den Intensivstationen nachvollziehen, die den ungeimpften Covid-Patienten rücksichtsloses Verhalten vorwerfen." Jedes Intensivbett und jede Beatmungseinheit, die von einem ungeimpften Patienten in Anspruch genommen werde, stehe einem anderen schwerkranken Menschen nicht zur Verfügung, erklärte der Verbandschef. Jede Pflegekraft und jede Ärztin, die sich um die hoch aufwendigen Covid-Patienten kümmere, könne ihre Hilfe und Zuwendung nicht gleichzeitig anderen lebensbedrohlich kranken Patienten zukommen lassen.



Gaß zufolge sind 90 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen nicht geimpft. Nur bei den allerwenigsten gebe es medizinische Gründe, die eine Impfung ausschließen würden. "Es ist ein wichtiger Akt der Solidarität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts, durch die eigene Impfung die knappen und wertvollen personellen und medizintechnischen Ressourcen in unseren Krankenhäusern für die schwerkranken Patientinnen und Patienten zu schützen, die dringend darauf angewiesen sind", betonte er.

Mit dem Live-Ticker von NDR.de durch den Donnerstag

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 30. September - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.