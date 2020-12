Stand: 22.12.2020 11:45 Uhr Corona-News-Ticker: RKI mahnt zu Kontaktvermeidung über Weihnachten

Im Live-Ticker informiert NDR.de auch heute über die aktuellen Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Montag können Sie hier im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI mahnt eindringlich zu Kontaktvermeidung über Weihnachten

Neue Corona-Variante laut RKI wahrscheinlich schon bei uns

Strasburg : Drei Tote nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim

EU-Kommission erteilt Zulassung für Biontech- Impfstoff

Ver.di fordert von Politik und Betreibern mehr Schutz in Heimen

Niedersachsen meldet 1.185 Neuinfektionen, Schleswig-Holstein 211 - bundesweit 19.528 neue Fälle bestätigt

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Laschet: Werden Präsenz-Gottesdienste nicht verbieten

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich gegen ein Verbot der Präsenzgottesdienste an Weihnachten ausgesprochen. Es gebe eine Absprache der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, die Präsenzgottesdienste unter Einhaltung strenger Hygiene-Auflagen zuzulassen, sagte Laschet heute in Düsseldorf. Sein Vize Joachim Stamp (FDP) hatte die Kirchen zuvor aufgerufen, deutschlandweit alle Präsenzgottesdienste abzusagen.

Neue Corona-Variante laut RKI wahrscheinlich schon bei uns

Die gefürchtete Variante des Coronavirus aus Großbritannien dürfte nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts Deutschland bereits erreicht haben. "Die Wahrscheinlichkeit, dass sie schon in Deutschland ist, aber bisher unerkannt, schätze ich schon als sehr, sehr hoch ein", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler heute in Berlin. Er verwies darauf, dass die Variante B.1.1.7 in Großbritannien bereits im September erstmals nachgewiesen wurde, zudem gebe es bereits Nachweise in Nachbarländern wie den Niederlanden und Dänemark. Ein Labornachweis in Deutschland sei ihm aber nicht bekannt, sagte Wieler. B.1.1.7 komme in Großbritannien ganz offensichtlich viel häufiger vor als andere Varianten. "Das könnte daran liegen, dass sie eine höhere Infektiosität hat, das muss aber nicht so sein", sagte Wieler. "Wir können die Bedeutung der Variante für das Geschehen noch nicht eindeutig einschätzen." Zur Bedeutung der Variante für die bevorstehenden Impfungen sagte Wieler: "Alle diese Daten, die wir bislang kennen, sprechen dafür, dass der Impfschutz nicht eingeschränkt ist, wenn sich diese Variante weiter ausbreitet."

RKI mahnt eindringlich zu Kontaktvermeidung über Weihnachten

Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht auch nach einer Woche Lockdown keine Trendwende bei den Infektionen in Deutschland. "Zur Zeit verschlechtert sich die Situation weiter", sagt RKI-Chef Lothar Wieler. "Es wird vermutlich noch mehrere Wochen dauern, bis die Fallzahlen zurückgehen." Es stünden schwere Wochen bevor. "Ich bitte Sie eindringlich, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und in kleinstem Familienkreis zu verbringen", appelliert Wieler. Mit den nun verschärften Alltagsbeschränkungen seien die Infektionszahlen schneller herunterzubringen, wenn alle achtsam seien. Das Virus komme in der gesamten Bevölkerung in allen Altersgruppen und überall in Deutschland vor. "Wir befürchten, dass sich über die Feiertage das Infektionsgeschehen noch weiter anspannen könnte."

Inzwischen zehn Corona-Todesfälle in Kieler Pflegeheim St. Nicolai

Nach einem Corona-Ausbruch in dem Kieler Alten- und Pflegeheim St. Nicolai Anfang Dezember ist die Zahl der inzwischen gestorbenen Heimbewohner von acht auf zehn gestiegen. Es handle sich um eine 82-jährige Frau, die am 19. Dezember starb, und um einen 89-jährigen Mann, der am 21. Dezember starb, teilte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag in Kiel mit. Nach früheren Angaben der Stadt war Anfang Dezember bei 25 Bewohnern, 12 Mitarbeitern und bei einer Person im privaten Umfeld der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden.

Ver.di fordert von Politik und Betreibern mehr Schutz in Heimen

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat von Politik und Heimbetreibern mit Blick auf die stark steigenden Corona-Infektionszahlen in Pflegeheimen mehr Schutz für die Pflegekräfte und die Bewohner gefordert. "Wir hören bis heute von den Beschäftigten, dass es an Schutzausrüstung wie FFP-2-Masken mangelt. Die zunehmende Zahl der Corona-Erkrankungen bei den Beschäftigten verschärft den Personalnotstand weiter - aus diesem Teufelskreis müssen wir raus", teilte ver.di-Altenpflege-Gewerkschaftssekretär Arnold Rekittke in Hamburg mit. Rekittke plädierte deshalb für verpflichtende Tests, ausreichend Personal und unverzügliche Impfungen. So könnten Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte in der ambulanten und stationären Pflege geschützt werden.

Wie umgehen mit Stress zu Weihnachten?

Der Stressforscher Dr. Jan Kalbitzer erläutert im NDR Info Interview, warum in jedem Jahr Weihnachtsstress aufkommt - und warum 2020 uns vielleicht ein bisschen mehr Ruhe bringt.

AUDIO: Weihnachtsstress: Auszeiten sind wichtig (7 Min)

NRW-Vize-Ministerpräsident: Bundesweit alle Präsenz-Gottesdienste absagen

Der nordrhein-westfälische Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat die Kirchen in Deutschland zur Absage aller Präsenzgottesdienste zu Weihnachten aufgerufen. Die völlig unabsehbare Entwicklung der Pandemie und die Nöte auf den Intensivstationen in vielen Teilen Deutschlands machten dies seiner Meinung nach unausweichlich, sagte Stamp der Deutschen Presse-Agentur.

Strasburg: Drei Tote nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim

Nach einem Corona-Ausbruch sind in einem Seniorenpflegeheim in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) zwei Drittel der 70 Bewohner positiv getestet worden. Drei Bewohner starben. Auch ein Teil der Mitarbeiter ist von Infektionen betroffen, wie Hans Hopkes als Geschäftsführer des Betreibers - der Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH - sagte. Die Versorgung der Senioren, die in Quarantänegruppen geteilt wurden, könne aber abgesichert werden. Wie Hopkes erklärte, wurde das Virus vor einer Woche erstmals bei einem Bewohner festgestellt. Nachdem alle 70 Bewohner getestet wurden, seien 47 Frauen und Männer als infiziert eingestuft worden, das Gros ohne auffällige Symptome. Inzwischen seien allerdings drei ältere Bewohner, darunter ein 88 Jahre alter Mann, im Zusammenhang mit der Corona-Infektion im Heim gestorben. Zwei der infizierten Bewohner seien in eine Klinik gekommen. Von den insgesamt 50 Mitarbeitern seien 17 positiv getestet worden. Man vermute, dass das Virus von außen in die Einrichtung gebracht wurde. Die letzten neuen Tests habe es am Montag gegeben. In der Region Strasburg, die an Brandenburg grenzt, waren die Infektionen auch an Schulen und Kitas zuletzt stark gestiegen.

Weitere Informationen Corona: Drei Bewohner in Seniorenheim in Strasburg gestorben 47 der 70 Bewohner sind innerhalb einer Woche positiv auf das Virus gestestet worden. Infiziert sind auch 17 Mitarbeiter. mehr

Trügerische Sicherheit durch Corona-Schnelltests - geringe Halbwertzeit

Vor Weihnachten einen Schnelltest machen und dann mit gutem Gefühl, nicht mit Corona infiziert zu sein, zu den Verwandten oder Freunden fahren? Die Hamburger Gesundheitsbehörde mahnt zur Vorsicht.

Weitere Informationen Corona-Schnelltests: Nachfrage vor Weihnachten in Hamburg groß Viele Anbieter von Schnelltests sind an der Kapazitätsgrenze. Die Gesundheitsbehörde dämpft die Erwartung vor Weihnachten. mehr

Wie reagiert die Bevölkerung in der Grafschaft Bentheim auf die angekündigte Ausgangssperre?

Von morgen Abend an gilt in der Grafschaft Bentheim eine nächtliche Ausgangssperre. Grund sind die hohen Infektionszahlen in dem niedersächsischen Landkreis. Die Reaktionen der betroffenen Bevölkerung fallen sehr unterschiedlich aus.

AUDIO: Reaktionen der Bentheimer auf die verhängte Ausgangssperre (3 Min)

Vorsitzender des Weltärztebundes: "Müssen diskutieren, ob wir den Lockdown verlängern"

Die neue Variante des Coronavirus könnte ansteckender sein als die bisher in Deutschland verbreitete. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, betont im Interview mit NDR Info, dass aus seiner Sicht die Abstands- und Hygieneregeln noch strikter eingehalten werden müssen.

Weitere Informationen Montgomery: Lockdown könnte länger dauern Der Weltärztepräsident sagte auf NDR Info, die Menschen verhielten sich oft noch nicht vorsichtig genug. mehr

Tourismusverband und Dehoga blicken sorgenvoll auf 2021

"Man kann davon ausgehen, dass die Reisenden zunächst zurückhaltend buchen werden und vor allem auf Sicherheit setzen werden", sagte Hamburgs Tourismusverbandschef Wolfgang Raike mit Blick auf die Aussichten für das kommende Jahr. Für 2021 gebe es bereits Hiobsbotschaften: "Der Hafengeburtstag, während dem die Hotellerie immer komplett ausgebucht ist, ist abgesagt." Hinzu komme, dass etliche Messen und Veranstaltungen nicht stattfänden und auch die Cruise Days noch in der Schwebe seien. Ein düsteres Bild zeichnet auch Hamburgs kommissarischer Dehoga-Präsident Niklaus Kaiser: "Wir gehen davon aus, dass in Hamburg fast ein Drittel der rund 6.000 Gastronomiebetriebe insolvenzbedroht ist." "Wir werden sicherlich noch zwei, drei Jahre brauchen, um an alte Erfolge anschließen zu können", sagte Raike. Das Jahr 2020 sei auf jeden Fall das schlimmste Jahr in der Nachkriegszeit gewesen. Die Zahl der Gäste und Übernachtungen habe sich dramatisch verringert.

Pandemie lässt Gäste-Zahlen auf Helgoland schrumpfen

Wegen der Pandemie ist die Zahl der Touristen auf Helgoland stark zurückgegangen. Ende November gab es 241.500 Übernachtungen, im Vergleichszeitraum 2019 waren es noch mehr als 333.300 Übernachtungen, bilanzierte Bürgermeister Jörg Singer (parteilos). Deutlich war der Rückgang auch bei den Anreisen von Urlaubern und Tagesgästen, vor allem weil die Schiffe Corona-bedingt nur begrenzt Passagiere transportieren konnten. "In diesem Jahr sind wir bei 60 Prozent des Vorjahresniveaus", berichtete Singer. Deutlicher Ausnahme-Monat war nach Angaben des Bürgermeisters der September. "Üblicherweise geht es im September runter", sagte er. Doch weil mehr Menschen im Inland Urlaub machen wollten, konnte Deutschlands einzige Hochseeinsel in diesem Monat einen Anstieg verzeichnen. Mitte März hatten die Küstenländer die Inseln in Nord- und Ostsee für Touristen gesperrt, erst Mitte Mai konnte Helgoland wieder Urlauber empfangen. Ende Oktober musste Helgoland die Saison wegen der Pandemie vorzeitig beenden. Touristische Reisen auf die Insel sind derzeit voraussichtlich bis zum 10. Januar nicht erlaubt.

Mecklenburg-Vorpommern versorgt Corona-Intensivpatienten aus Sachsen

Von heute an sollen die ersten Corona-Intensivpatienten aus den überlasteten Krankenhäusern in Sachsen nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt werden - konkret in die Unikliniken in Greifswald und Rostock sowie das Klinikum Südstadt in Rostock. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers kann Mecklenburg-Vorpommern bis zu zehn Patienten aus Sachsen aufnehmen.

Weitere Informationen Corona-Intensivpatienten aus Sachsen kommen nach MV Auf die Unikliniken in Greifswald und Rostock und das Klinikum Südstadt in Rostock werden Covid-19-Patienten aus Sachsen verteilt. mehr

Corona-Jahr lockt in Mecklenburg-Vorpommern mehr Angler ans Wasser

Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass 2020 mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern das Angeln für sich entdeckt haben. Viele der landesweit rund 600 regionalen Anglervereine meldeten Zuwächse, bilanzierte der Dachverband. Nicht nur die Zahl der Mitglieder sei gestiegen, es wurden auch mehr Angelerlaubnisse herausgegeben, sagte eine Sprecherin des Landesanglerverbands. Genaue Werte lägen allerdings noch nicht vor, da der Abschluss der Beitragskassierung aufgrund der Pandemie auf den 28. Februar 2021 verschoben wurde. Danach könne detailliert Bilanz gezogen werden. Die Einschränkungen vieler anderer Aktivitäten hätten die Zuläufe in den Anglervereinen sicherlich etwas gefördert, sagte der Geschäftsführer des Landesanglerverbands, Axel Pipping. Es zahle sich aber auch aus, dass der Verband stark auf Öffentlichkeitsarbeit setze. Beispielsweise sei das Projekt "Angeln macht Schule", das seit rund zwei Jahren läuft, ein Erfolg in der Jugendarbeit. Bereits im vergangenen Jahr habe es ein deutliches Plus an Mitgliedern gegeben.

Viele Präsenz-Gottesdienste in der Nordkirche abgesagt

In der Nordkirche sind wegen der Corona-Pandemie viele Präsenz-Weihnachtsgottesdienste abgesagt worden. Dies sei regional in den 13 Kirchenkreisen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern teils sehr unterschiedlich, sagte ein Kirchensprecher der Nordkirche. Etwa 90 Prozent der Präsenz-Gottesdienste über Weihnachten seien in den Kirchenkreisen Dithmarschen und Rantzau-Münsterdorf abgesagt. In einigen Kreisen bestehe noch etwa die Hälfte des Angebotes und in Mecklenburg-Vorpommern sind es etwa zwei Drittel des Angebotes. Die evangelischen Innenstadtgemeinden in Lübeck - dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen über 200 pro 100 000 Einwohner - haben alle Präsenz-Gottesdienste über Weihnachten bis zum 10. Januar abgesagt. Die Nordkirche setze neben Präsenz-Gottesdiensten auf digitale Angebote im Internet, Fernseh-Gottesdienste und alternative Formate, sagte der Kirchensprecher. So hat die Nordkirche alle Menschen dazu aufgerufen, an Heiligabend um 20 Uhr am offenen Fenster oder Balkon gemeinsam das wohl bekannteste Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" zu singen.

Biontech und Pfizer: Impfstoffe werden ausgeliefert

Nach der bedingten Marktzulassung ihres Corona-Impfstoffes haben die Pharma-Unternehmen Biontech und Pfizer erste Lieferungen in die EU-Staaten angekündigt. Man werde damit umgehend beginnen, hieß es von den beiden Unternehmen. Um eine gerechte Verteilung zwischen den Mitgliedsstaaten zu gewährleisten, erfolgten die Lieferungen schrittweise. Deutschland soll am Sonnabend die ersten Impfdosen erhalten. Biontech-Chef Ugur Sahin zeigte sich zuversichtlich, dass das Mittel auch gegen die neue Variante des Virus wirkt. In zwei Wochen könnten gesicherte Erkenntnisse dazu vorliegen. Gestern Abend hatte die EU-Kommission dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners die Marktzulassung erteilt. Damit können die Immunisierungen gegen das Coronavirus in der Europäischen Union beginnen. In Deutschland soll es am kommenden Sonntag losgehen.

Moderna-Impfstoff in den USA im Einsatz

In den USA haben Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Unternehmens Moderna begonnen. Der Fernsehsender CNN zeigte Bilder von Impfungen in einem Krankenhaus im Bundesstaat Texas. Auch in Ohio und Connecticut wurde Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften der Moderna-Impfstoff verabreicht. Die USA sind das weltweit erste Land, in dem das Mittel regulär zum Einsatz kommt. In der EU soll am 6. Januar eine Entscheidung über die Zulassung fallen.

WHO: Neue Corona-Variante nicht außer Kontrolle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante für beherrschbar. WHO-Notfallkoordinator Michael J. Ryan sagte, die Mutation könne gestoppt werden. Außer in Großbritannien und Dänemark sei sie nur in Einzelfällen aufgetreten. Äußerungen britischer Politiker, die Lage sei außer Kontrolle, wies Ryan zurück. Dennoch müsse man die Maßnahmen zur Eindämmung der neuen Mutation verstärken. Zahlreiche Länder haben den Reiseverkehr von und nach Großbritannien eingestellt.

Bundesweit 19.528 neue Ansteckungsfälle registriert

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages 19.528 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg laut RKI innerhalb eines Tages um 731 auf insgesamt 27.006. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Instituts derzeit bei 197,6. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum. Das RKI will am Vormittag bei einer Pressekonferenz über die Lage in Deutschland informieren.

211 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 211 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das war ein etwas niedrigerer Wert als genau eine Woche zuvor (241). Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um neun - auf 333. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein stieg leicht auf landesweit 93,5. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins wurden den Angaben zufolge 275 Covid-19-Patienten behandelt (Sonntag: 250), 30 von ihnen auf Intensivstationen, 14 müssen invasiv beatmet werden.

Weitere Informationen Corona in SH: 211 neue Infektionen bestätigt 275 Menschen liegen im Krankenhaus, davon 30 auf Intensivstationen. 14 Menschen müssen beatmet werden. mehr

MV: Kabinett zieht Corona-Zwischenbilanz

Nach einer Reihe von Sondersitzungen nimmt die Landesregierung in Schwerin um 10 Uhr wieder ihre turnusmäßigen Beratungen auf. Bei der neuerlichen Videokonferenz des Kabinetts steht unverändert die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Zentrum. Wie ein Sprecher der Staatskanzlei sagte, wollen die Regierungsmitglieder eine Bestandsaufnahme zur Wirkung der bisherigen Schutzvorkehrungen vornehmen.

Impfstoff-Zulassung: Helfer werden geschult

Die Zulassung für den Impfstoff von Biontech/Pfizer ist da, am 27. Dezember soll es mit den Impfungen losgehen. Nun werden die Helfer noch einmal - wie bei den Johannitern in Hannover.

VIDEO: Impfstoff zugelassen: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren (2 Min)

Los geht's mit dem NDR.de Ticker am Dienstag

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag wurden in Niedersachsen 690 Neuinfektionen gemeldet - in Schleswig-Holstein 157, in Hamburg 301, in Mecklenburg-Vorpommern 105 und in Bremen 44. Bundesweit gab es bestätigte 16.643 Neuinfektionen.