Stand: 29.07.2022 06:40 Uhr Corona-News-Ticker: RKI gibt keine Entwarnung in Sommerwelle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 29. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Donnerstag können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI: Keine Entwarnung in Corona-Sommerwelle

Präsident des Lehrerverbandes warnt vor Bildungsrückständen

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 2.046 in Schleswig-Holstein , 9.789 in Niedersachsen, 1.491 in Hamburg

Bundesweite Inzidenz liegt bei 607,0 - 84.798 Neuinfektionen

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

RKI: 1.491 neue Corona-Fälle in Hamburg

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg binnen eines Tages 1.491 Corona-Neuinfektionen registriert (gestern: 1.235; Vorwoche: 2.221). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 359,2 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner (gestern 359,2; Vorwoche: 479,9). Den RKI-Zahlen zufolge gab es fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (gestern: sechs; Vorwoche: vier).

9.789 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz unter 700

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 9.789 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet (gestern: 12.510; Vorwoche: 10.773). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 674,9 und ist damit erneut gesunken - gestern betrug der Inzidenz-Wert 710,0 (Vorwoche: 883,4). Das RKI registrierte 21 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona (gestern: 21; Vorwoche: 16). Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 9.984.

Bundesweit 84.798 Neuinfektionen - Inzidenz bei 607,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit mit 630,4 an. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 630,4 gelegen (Vorwoche: 729,3; Vormonat: 646,3). Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 84.798 Corona-Neuinfektionen (gestern: 104.126; Vorwoche: 107.819) und 153 Todesfälle (gestern: 157; Vorwoche: 113) innerhalb eines Tages.

RKI: Keine Entwarnung in Corona-Sommerwelle

Bei der Entwicklung der Corona-Sommerwelle in Deutschland gibt das Robert Koch-Institut (RKI) weiter keine Entwarnung. "Weiterhin ist eher eine Seitwärtsbewegung als ein sinkender Trend zu beobachten", heißt es im Wochenbericht des Instituts zu Covid-19 vom Donnerstagabend. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei vergangene Woche im Vergleich zur Vorwoche nur leicht gesunken. Das Gesamtbild ergebe sich aus bereits fallenden Inzidenzen in den meisten westdeutschen Bundesländern und Berlin - bei noch leicht steigenden Inzidenzen in den anderen ostdeutschen Bundesländern und Bayern.

Das RKI spricht insgesamt von geschätzt 800.000 bis 1,5 Millionen Corona-Infizierten mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion in der vergangenen Woche. Es herrsche weiter ein hoher Infektionsdruck in allen Altersgruppen. "Deshalb ist auch in den kommenden Wochen noch mit Fällen und, vor allem in den höheren Altersgruppen, mit Hospitalisierungen, der Zunahme intensivmedizinischer Behandlungen und mit Todesfällen zu rechnen." Bei den Todesfällen in Verbindung mit dem Virus spricht das RKI von einem Plateau von wöchentlich knapp über 400.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat sich hierzulande die Omikron-Sublinie BA.5 weitestgehend durchgesetzt: Nach den aktuellsten verfügbaren Daten ist die Linie in knapp neun von zehn positiven Proben gefunden worden. Das RKI ruft weiter dazu auf, die Empfehlungen zum Vermeiden von Ansteckungen "unbedingt" einzuhalten. Die Werte zu akuten Atemwegserkrankungen in der Gesamtbevölkerung wie die Zahl der Arztbesuche seien weiterhin höher als in den Vorjahren um diese Zeit.

Weitere Informationen RKI rechnet mit mehr Intensivpatienten Auch wenn die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz zuletzt leicht gesunken sei, bleibe der Infektionsdruck in allen Altersgruppen hoch. extern

Präsident des Lehrerverbandes warnt vor Bildungsrückständen

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnt vor Corona-bedingten dauerhaften Bildungsrückständen bei Schülern. "Die Defizite, die sich durch Unterrichtsausfall und Fernunterricht in den Corona-Jahren bei vielen Schülern angestaut haben, sind noch immer erheblich", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgabe). "Die Politik kleistert diese Tatsache momentan damit zu, dass sie Anforderungen absenkt, Prüfungen erleichtert und das Sitzenbleiben erschwert oder gar verbietet", kritisierte Meidinger. "Die Lücken in Mathe, Deutsch und Fremdsprachen könnten aber einer ganzen Generation von Schülern ihr Leben lang auf die Füße fallen", betonte Meidinger.

Um Bildungsrückstände abzubauen und die psychischen Folgen der Pandemie abzufedern, hat der Bund noch zu Zeiten der Großen Koalition ein Programm mit zwei Milliarden Euro für Lernförderprogramme und soziale Projekte aufgelegt. "Das Corona-Aufholprogramm funktioniert nur unzureichend", sagte Meidinger. "Es muss finanziell noch einmal aufgestockt werden und noch über Jahre weiterlaufen, wenn es wirklich wirksam sein soll." Das größte Problem sei, dass durch den ohnehin schon gravierenden Lehrermangel das Personal fehle, so der Lehrervertreter. "Die Politik muss jetzt im Kampf gegen Corona-Lernlücken alles mobilisieren, was geht", forderte Meidinger. Das gelte für den Einsatz pensionierter Lehrkräfte, die allerdings oft schon geflüchtete Kinder aus der Ukraine unterrichteten, aber auch für die Rekrutierung von Lehramtsstudenten und die Gewinnung von Quereinsteigern.

SH: 2.046 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiterhin rückläufig. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle nun bei 466,5. Genau eine Woche zuvor hatte der Wert 589,7 betragen, vor zwei Wochen 681,3. Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.046 neue Corona-Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 2.982. Zudem wurden vier weitere Todesfälle gemeldet.

In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 449 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 452). Auf den Intensivstationen lagen demnach 44 Corona-Patienten, von denen 19 beatmet wurden. Am Vortag waren es insgesamt 36 Intensivpatienten oder -patientinnen und am Donnerstag vor einer Woche 35. Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Donnerstag bei 7,59. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Vor einer Woche hatte diese Zahl bei 8,9 gelegen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Freitag, 29. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten vom Donnerstag können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus