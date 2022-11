Stand: 02.11.2022 08:03 Uhr Corona-News-Ticker: Prozess wegen Impfungen mit Salzlösung startet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 2. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Impfungen mit Kochsalzlösung: Prozess startet in Oldenburg

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 294,8 in Niedersachsen, 290,5 in Schleswig-Holstein, 220,0 in Hamburg

Impfungen mit Kochsalzlösung: Prozess startet in Oldenburg

Eine ehemalige Beschäftigte am früheren Corona-Impfzentrum im niedersächsischen Schortens (Landkreis Friesland) muss sich von heute an in einem Prozess vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 38-Jährigen Körperverletzung in 15 Fällen vor, wie das Landgericht mitteilte. Die damalige Krankenschwester soll im April vergangenen Jahres 15 Spritzen entweder nur mit Kochsalzlösung aufgezogen oder den Covid-Impfstoff so stark damit verdünnt haben, dass dieser nicht mehr wirkte. Die Spritzen wurden danach von anderen Beschäftigten verwendet, die nichts von dem Handeln der Beschuldigten wussten. 15 Menschen sollen in der Folge Spritzen ohne wirksamen Covid-Impfstoff bekommen haben. Hintergrund für die mutmaßlichen Taten der Frau war laut Staatsanwaltschaft, dass sie den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch gegenüberstand.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 220,0

In Hamburg wurden laut RKI 2.873 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: - / Vorwoche: 897). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 220,0 (Vortag: 143,6 / Vorwoche: 300,9).

Niedersachsens Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 294,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 294,8 (Vortag: 361,7 / Vorwoche: 599,0). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 4.829 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: - / Vorwoche: 11.376).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 290,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Sie liegt nun bei 290,5, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 467,6 gelegen. Es wurden 3.620 Neuinfektionen gemeldet (Vorwoche: 3.311). 594 Patienten werden aktuell mit einer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt (Vorwoche: 720). Auf Intensivstationen liegen 32 Patienten (Vorwoche: 59). Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,57 und ist damit niedriger als eine Woche zuvor (11,77). Die höchsten Corona-Inzidenzen wurden in Flensburg (398,4), Steinburg (371,4) und Lübeck (358,8) gemeldet; die niedrigste in Stormarn (209,4).

Heute keine Zahlen zur bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz

Sie erhalten heute von uns keine tagesaktuelle Meldung zur bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz und zu den Neuinfektionen. Mehrere Bundesländer hatten am Dienstag einen Feiertag, was die Meldung der Fallzahlen an das Robert Koch-Institut (RKI) in der Regel beeinflusst. Deshalb sind die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 2. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus