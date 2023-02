Stand: 27.02.2023 13:28 Uhr Corona-News-Ticker: Prozess um Schutzmasken-Betrug in Osnabrück begonnen

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 27. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Osnabrück: Prozess um Betrug mit Schutzmasken startet

China weist US-Bericht zu Laborpanne hinter Coronavirus zurück

Barmer: Deutlich mehr Krankschreibungen in MV

Long Covid: Selbsthilfegruppe in Osnabrück gegründet

Deutsche Industrie: Immer weniger Materialmangel durch Lieferengpässe

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 114,1 in Niedersachsen; 61,0 in Schleswig-Holstein; 59,6 in Mecklenburg-Vorpommern; 58,0 in Hamburg und 116,5 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 116,8

Osnabrück: Prozess um Betrug mit Schutzmasken gestartet

Vor dem Landgericht Osnabrück hat heute der Prozess um versuchten Maskenbetrug gegen Hendrik Holt begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem wegen Windkraft-Betrugs Verurteilten vor, zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für 42 Millionen Euro Schutzmasken angeboten zu haben, ohne jemals in der Lage gewesen zu sein, die Ware zu liefern. Ihm sei es nur darum gegangen, den Vorschuss in Höhe von 17 Millionen Euro zu erhalten. Spahn hatte das Angebot abgelehnt und Holt angezeigt. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister soll Anfang März vor Gericht aussagen. Holt hatte behauptet, mit Spahn persönlich über den Masken-Deal gesprochen zu haben und gesagt, dass der CDU-Politiker eine persönliche finanzielle Beteiligung an dem Geschäft erwartet habe. Laut Staatsanwaltschaft sind die Aussagen unwahr. Es soll kein persönliches Treffen zwischen Holt und Spahn gegeben haben. Angeklagt ist Holt deshalb nicht nur wegen versuchten Betrugs in Millionenhöhe, sondern auch wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens.

Weitere Informationen Versuchter Masken-Betrug: Prozess gegen Hendrik Holt startet Der bereits wegen Betrugs mit Windkraftanlagen verurteilte Emsländer soll versucht haben, den Bund um Millionen zu prellen. mehr

China weist US-Bericht zu Laborpanne hinter Coronavirus zurück

China hat Medienberichte über Erkenntnisse des US-Energieministeriums zurückgewiesen, wonach das Coronavirus vielleicht einer Laborpanne entsprungen sein könnte. Pekings Außenamtssprecherin Mao Ning sagte, die Suche nach dem Ursprung des Virus sei eine wissenschaftliche Angelegenheit und solle "nicht politisiert" werden. Dass eine Laborpanne "höchst unwahrscheinlich" sei, habe die Forschungsmission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit chinesischen Wissenschaftlern bei ihren Untersuchungen 2021 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan festgestellt, wo das Virus erstmals entdeckt worden war. Es solle aufgehört werden, die Labortheorie aufzubauschen und China zu verleumden, sagte die Sprecherin weiter. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge soll das US-Energieministerium seine Einschätzung zum Ursprung des Coronavirus geändert haben und nun von einer möglichen Laborpanne ausgehen - aber nur mit einem "niedrigen" Grad der Gewissheit. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte zu dem Bericht: "Wir haben weiterhin keine eigenen Erkentnisse, die diese Labor-Hypothese im Augenblick stützen."

Barmer: Deutlich mehr Krankschreibungen wegen Corona in MV

In Mecklenburg-Vorpommern waren einer Studie zufolge 2022 deutlich mehr Versicherte krankgeschrieben als im Jahr davor. Mit knapp 260 Ausfalltagen je 1.000 Beschäftigten lag MV über dem Bundesdurchschnitt von 231 Krankschreibungen, wie die Barmer Versicherung mitteilte. Die meisten Krankschreibungen habe es im Dezember 2022 mit 259,6 Krankmeldungen je 1.000 Beschäftigte gegeben, das seien mehr als doppelt so viele wie im Vorjahresmonat mit 117,8 Krankschreibungen. Auch Krankschreibungen wegen Corona habe es im vergangenen Jahr deutlich häufiger gegeben: Hatten im Juli 2021 nur 0,7 Prozent aller Fehltage einen Corona-Bezug, lag der Anteil im Juli 2022 bei 16,3 Prozent und damit um mehr als das 23-Fache höher, heißt es in der Analyse. Den höchsten Anteil an Corona-Krankschreibungen in MV gab es im März 2022 mit 24,3 Prozent.

Long Covid: Selbsthilfegruppe in Osnabrück gegründet

Die meisten Menschen haben sich bereits mindestens einmal mit dem Corona-Virus angesteckt und nach einer Infektion keine Beschwerden mehr. Für Einige bleibt die Erkrankung aber ein ständiger Begleiter, auch viele Monate nach der Infektion. Symptome wie Long Covid und Post Covid stellen die Medizin oft vor ein Rätsel, Betroffenen kann bisher kaum geholfen werden. Sie fühlen sich oft hilflos und unverstanden. Ein wenig Hilfe können Selbsthilfegruppen geben. Im Landkreis Osnabrück im Südwesten Niedersachsens hat sich gerade eine gegründet.

AUDIO: Osnabrück: Hilfe zur Selbsthilfe bei Corona-Spätfolgen (4 Min) Osnabrück: Hilfe zur Selbsthilfe bei Corona-Spätfolgen (4 Min)

Deutsche Industrie: Immer weniger Materialmangel durch Lieferengpässe

In der deutschen Industrie klagen so wenige Unternehmen über Materialmangel wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. 45,4 Prozent der Firmen berichteten im Februar noch über entsprechende Probleme, wie das Münchner Ifo-Institut nach seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit April 2021. Im Januar waren es noch 48,4 Prozent. "Viele Unternehmen können die Produktion immer noch nicht wie gewünscht hochfahren", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Aber es gibt im Moment zum Glück auch keine Anzeichen, dass sich die Materialengpässe wieder verschärfen könnten." Eine durchgreifende Entspannung in der deutschen Industrie lasse allerdings weiterhin auf sich warten, so das Ifo-Institut. Die infolge der Corona-Pandemie entstandenen Lieferengpässe haben zu einem erheblichen Auftragsstau bei deutschen Unternehmen geführt, weil Bestellungen nicht im gewohnten Tempo abgearbeitet werden konnten. Aktuell liegt der Auftragsbestand laut Statistischem Bundesamt um rund 30,8 Prozent höher als im Dezember 2019, der noch nicht von der Corona-Pandemie geprägt war.

RKI meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 116,8

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 114,1 (vergangener Freitag: 123,5)

Schleswig-Holstein: 61,0 (vergangener Freitag: 63,2)

Mecklenburg-Vorpommern: 59,6 (vergangener Freitag: 60,6)

Hamburg: 58,0 (vergangener Freitag: 53,1)

Bremen: 116,5 (vergangener Freitag: 98,9)

Bundesweit: 116,8 (vergangener Freitag: 114,6)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Montag, 27. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich am Ende der vergangenen Woche ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus