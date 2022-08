Stand: 10.08.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Prien will über Schulstart in SH informieren

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 10. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Dienstag können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



SH: Ministerin Prien will über Schuljahresbeginn informieren

Stiftung: Pflegebedürftige müssen besser geschützt werden

Hanse Sail Rostock vor dem Startschuss

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 8.282 in Niedersachsen , 2.741 in Schleswig-Holstein , 534 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz liegt bei 366,8 - 72.737 Neuinfektionen

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

SH: Bildungsministerin Prien will über Schuljahresbeginn informieren

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will heute Vormittag über den Schuljahresbeginn am kommenden Montag informieren. Bei dem Termin in der Kieler Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule soll es um die Rahmenbedingungen für das Schuljahr 2022/23 im Norden gehen. Nach Ministeriumsangaben stehen die Schulen vor großen Herausforderungen. Thema sollen auch der Umgang mit der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sein. Rund 361.700 Schülerinnen und Schülern werden an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen zum Schulstart erwartet. Etwa 23.700 Mädchen und Jungen stehen vor ihrem ersten Schultag.

Stiftung: Pflegebedürftige müssen besser geschützt werden

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz wirft Bund und Ländern fehlende Einigkeit bei der Corona-Bekämpfung und eine Benachteiligung von Pflegebedürftigen vor. So würden selbst nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie deutschlandweit einheitlich geltende Schutzmaßnahmen für die stationäre und ambulante Altenpflege fehlen, sagte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, der "Rheinischen Post". Bund und Länder hätten versagt, wenn es um den Schutz dieser verletzlichen Gruppe gehe. "Die Kritik der Gesundheitsminister der Länder an den Bundesplänen für das neue Infektionsschutzgesetz lenkt vom eigenen Versagen ab. Einigkeit gab es nie", sagte er. Nach wie vor litten die Pflegebedürftigen am meisten unter den Folgen der Pandemie.

Immerhin habe sich Gesundheitsministerkonferenz jetzt auf tägliche Tests ohne Ausnahme für medizinisch-pflegerisches Personal und Besucher, Vorhalten externer Task-Forces sowie Ausweichquartiere im Falle von Infektionsausbrüchen geeinigt. "Damit kann auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht entfallen, die den Personalmangel nur verschärft", erklärte Brysch.

VIDEO: Corona-Regeln für Herbst: Hamburg sieht Verbesserungsbedarf (1 Min)

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 366,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen mit dem Coronavirus heute früh mit 366,8 angegeben. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 381,5 gelegen (Vorwoche: 477,9; Vormonat: 672,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 72.737 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 87.681) und 213 Todesfälle (Vorwoche: 210).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

8.282 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit gestern 8.282 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden (Vorwoche: 10.041). Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Woche beträgt laut Robert Koch-Institut 384,6 (Vorwoche: 515,3). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt um 37.

Hamburg: Inzidenz sinkt auf 230,8

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 534 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, vor einer Woche waren es 712. Die Inzidenz liegt nun bei 230,8 (Vorwoche: 302,6). Es wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter mit Abwärtstrend

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche weiter gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche beträgt aktuell 365,1, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 394,4 gelegen. Landesweit wurden 2.741 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 2.839).

Hanse Sail Rostock vor dem Startschuss

Bevor die 31. Auflage der Hanse Sail morgen in Rostock und Warnemünde beginnt, informieren die Veranstalter heute über Highlights und Besonderheiten des Segel-Events. Mehr als 100 Traditionsschiffe nehmen Kurs auf die Hansestadt. Am späteren Nachmittag wird erstmals seit sieben Jahren das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", erwartet. 2020 fiel die Hanse Sail Corona-bedingt aus, ihr 30. Jubiläum feierte sie im vorigen Jahr im kleineren Rahmen. Zu dem maritimen Volksfest werden bis Sonntag Hunderttausende Menschen in Rostock und in Warnemünde erwartet.

VIDEO: Hanse Sail: Mehr als nur ein Volksfest (3 Min)

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 10. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

