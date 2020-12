Stand: 14.12.2020 10:32 Uhr Corona-News-Ticker: Politiker warnen vor Ansturm auf Geschäfte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



​MV: Rettungsleitstellen registrieren mehr Notrufe

Einige Rettungsdienst-Leitstellen in Mecklenburg-Vorpommern registrieren immer mehr Notrufe von Menschen, bei bei Husten oder Fieber glauben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Oft sei der Hintergrund, dass Familienmitglieder positiv getestet wurden oder dass die Anrufer in Quarantäne geschickt wurden, weil sie Kontaktperson sind, so der Sprecher der Leitstelle Westmecklenburg. Die Empfehlung: Bei weniger akuten Fällen sollten Betroffene den kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116 117 oder den Hausarzt kontaktieren.

Wie voll wird es heute und morgen in den Geschäften?

Angesichts der infolge der beschlossenen Corona-Schutzmaßnahmen bevorstehenden Schließungen im Einzelhandel ab Mittwoch haben mehrere Politiker, etwa Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), vor einem Last-Minute-Ansturm auf die Geschäfte vor allem in den Innenstädten gewarnt. Andere Politiker, darunter Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß, fordern eine vorübergehende deutlich längere Öffnung der Geschäfte, damit der drohende Kundenansturm entzerrt werden kann.

Ärzte-Verbände: Corona verschlechtert Kindergesundheit

Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat nach der Beobachtung von Ärztinnen und Ärzten im Corona-Jahr 2020 stark gelitten. "Wir sehen immense Auswirkungen der ganzen Situation", sagte Tanja Brunnert, Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Niedersachsen, der Deutschen Presse-Agentur. Auch viele Kolleginnen und Kollegen berichteten davon, dass es viel mehr junge Patienten mit einer emotionalen Belastung gibt. Bei den Früherkennungsuntersuchungen werden demnach häufiger zu lange Bildschirmzeiten, Bewegungsmangel und Übergewicht erkannt. Betroffen davon seien vor allem ohnehin schon sozial benachteiligte Kinder. Auch eine Auswertung der Schuleingangsuntersuchungen in der Region Hannover habe eine deutliche Zunahme des Anteils übergewichtiger Kinder festgestellt.

Schwesig gegen komplette Schulschließungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich gegen eine grundsätzliche Schließung von Schulen und Kindertagesstätten ausgesprochen. Diese Forderung, die immer wieder aus dem Bundeskanzleramt komme, sei falsch, sagte sie auf NDR Info. Dabei werde nicht an die Verkäuferinnen im Supermarkt, die Ärzte und Ärztinnen sowie andere Berufsgruppen gedacht, die auf eine Kinderbetreuung angewiesen seien. Schwesig appelliert aber an alle Eltern, ihre Kinder wenn möglich von heute an zu Hause zu betreuen. Ähnliche Aufrufe kamen von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und vom schleswig-holsteinischen Regierungschef Daniel Günther (CDU). In Hamburg gilt für alle Schülerinnen und Schüler heute und morgen noch eine Anwesenheitspflicht.

Bundesweite Impfstoff-Verteilung von Quakenbrück aus?

Das Zentraldepot für Corona-Impfstoffe könnte am Bundeswehrstandort im niedersächsischen Quakenbrück eingerichtet werden. Das berichtet der "Spiegel". Die Bundeswehr bestätigte eine entsprechende Anfrage des Bundesgesundheitsministeriums.

Handelsverband erwartet keine Hamsterkäufe

Der Handelsverband HDE erwartet wegen des harten Corona-Lockdowns ab Mittwoch keinen Ansturm auf die Geschäfte. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte dem "Handelsblatt", die Kunden hätten gelernt, dass die Lieferketten auch unter schwierigen Bedingungen funktionierten. Sein Verband rechne deshalb im Lebensmittelhandel nicht mit Hamsterkäufen. Genth bezeichnete eine bereits von mehreren Politikern geforderte Ausweitung der Öffnungszeiten vor dem Lockdown im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung aber als "sinnvoll". Zuvor hatte Kanzleramtsminister Helge Braun die Bürger in der ARD aufgerufen, die Zeit vor dem Lockdown nicht für ausgiebige Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten zu nutzen. Die Infektionszahlen seien jetzt so hoch, dass unmittelbar die Kontakte sinken müssten.

Corona: Sechs Prozent mehr Glas- und Plastikmüll

Wegen der Corona-Pandemie ist in deutschen Privathaushalten mehr Müll angefallen. Die Menge an Glas- und Plastikabfällen habe sich im Vergleich zum Vorjahr um jeweils rund sechs Prozent erhöht, teilte der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft mit. Bei den Papierabfällen gab es demnach ein Plus von rund zwei Prozent. Während hier der Anteil an Zeitungen deutlich gesunken sei, landeten wesentlich mehr Pappkartons in den Containern - eine Folge des Online-Versandhandels, der in der Pandemie stark zugenommen hat. Der Entsorgungswirtschaftsverband wertet die Ergebnisse als Beleg dafür, dass Abfallvermeidung in Corona-Zeiten kaum möglich sei.

Regierung will Schleswig-Holsteins neue Regeln beschließen

Nach der Verständigung von Bund und Ländern auf einen härteren Lockdown will die Landesregierung heute Schleswig-Holsteins neue Corona-Verordnung beschließen. Danach wollen die Koalitionsspitzen um Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) über die Änderungen im Detail informieren. Ab Mittwoch sind auch im nördlichsten Bundesland viele Geschäfte zu, in Schulen und Kitas gibt es nur noch eine Notbetreuung.

MV-Gipfel: Details zu Lockdown-Maßnahmen werden beraten

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute mit Vertretern der Kommunen und Spitzenverbänden über den harten Lockdown. Es sollen noch weitere Details zum harten Lockdown geklärt werden, der von Mittwoch an bis mindestens zum 10. Januar gelten soll. Es geht beispielsweise darum, ob Baumärkte und Fahrschulen weiter offen bleiben dürfen und wie viele Menschen an Trauerfeiern teilnehmen dürfen. Am Dienstag soll die neue Verordnung veröffentlicht werden.

16.362 Neuinfektionen bundesweit - deutlich über Vorwochenwert

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 16.362 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 188 auf insgesamt 21.975. Das sind rund 4.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 12.332 lag. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die sonntags und montags veröffentlichten Fallzahlen des RKI in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Erst am Freitag waren die bislang höchsten Corona-Zahlen für Deutschland bekanntgegeben worden - dies waren 29.875 erfasste Neuinfektionen und 598 Corona-Tote innerhalb eines Tages. Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg laut den jüngsten Angaben des RKI inzwischen auf 1.337.078. Die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei etwa 984.200.

Die Beschlüsse zum Lockdown im Überblick

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben am Sonntag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitreichende Maßnahmen beschlossen, die einen harten Lockdown von Mittwoch an bedeuten. Einzelhandelsgeschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, müssen schließen, Schulen setzen die Anwesenheitspflicht aus. Alle Details finden Sie hier noch einmal in der Übersicht:

140 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 140 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren 332 weniger als am Vortag und 14 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - stieg weiter an und liegt demnach landesweit bei 79,9. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 133 Covid-19-Patienten behandelt; 25 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 14 müssen beatmet werden.

ARD extra zum harten Lockdown

Im ARD extra zu den gestern beschlossenen verschärften Corona-Maßnahmen wurden die Folgen für den Einzelhandel und die Aussichten auf eine Trendwende in der Pandemie mit Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) besprochen. Moderatorin Susanne Stichler fragte zudem den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit nach den Erfolgsaussichten der neuen Strategie von Bund und Ländern: Wird der harte Lockdown die Wende bei den Neuinfektionen bringen oder ist eine Verlängerung der Beschränkungen über den 10. Januar hinaus notwendig? Die Sondersendung können Sie hier noch einmal ansehen:

Tschentschers Appell: Heute und morgen nur wirklich nötige Dinge kaufen

Die von den Bundesländern und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestern beschlossenen Schließungen im Einzelhandel gelten erst von Mittwoch an. Bis dahin könnte es aufgrund von Last-Minute-Weihnachtsshoppern noch einmal sehr voll werden in den Innenstädten. Daher richtete Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) einen dringenden Appell an die Bevölkerung, an den verbleibenden beiden Tagen nur die wirklich nötigen Einkäufe zu tätigen. Es dürfe nicht zu einer "Black Friday"-Situation kommen, die das Infektionsgeschehen noch einmal negativ beeinflussen könnte. Hamburg sei zu einer schnelleren Schließung der Geschäfte bereit gewesen, andere Länder jedoch nicht. Da es jedoch zu keinem Einkaufstourismus kommen dürfe, sei die Einheitlichkeit der Regeln hier wichtiger als die Schnelligkeit.

Gestern gab es im Norden 2.112 neue Corona-Infektionen: 1.139 in Niedersachsen, 472 in Schleswig-Holstein, 163 in Mecklenburg-Vorpommern, 273 in Hamburg und 65 im Bundesland Bremen