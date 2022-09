Stand: 15.09.2022 14:29 Uhr Corona-News-Ticker: Politik fordert Aufklärung über nicht gezahlte Pflegeboni

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 15. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Nicht gezahlte Corona-Prämien: Politik fordert Aufklärung

Stiko-Empfehlung zu Omikron-Boostern erwartet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.465 in Niedersachsen, 1.441 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 46.514 neue Fälle - Sieben-Tage-Inzidenz bei 244,4

Hausärzte wieder für größeres Augenmerk auf andere Erkrankungen

Der Deutsche Hausärzteverband fordert ein größeres Augenmerk für andere Erkrankungen neben der Corona-Krise. "Es ist an der Zeit, den Fokus wieder zu erweitern", sagte der Vorsitzende Ulrich Weigeldt heute. "Bestes Beispiel ist die anstehende Grippesaison, der wir mit einer deutlichen Steigerung der Impfquoten wesentlich entspannter entgegensehen könnten." Daher sollte mit der anstehenden Corona-Impfkampagne auch bundesweit für Grippe-Impfungen geworben werden. Nach bald drei Jahren Corona-Fokus müssten die Menschen auch im täglichen Leben an die Relevanz anderer Impfungen erinnert werden. Hier sehe er auch eine Verantwortung der Politik. Weigeldt sagte: "Das Coronavirus ist Teil unseres Lebens geworden und wird es leider bleiben – wie viele andere Erkrankungen auch, die aufgrund der Pandemie viel zu lange ins Hintertreffen geraten sind." Ziel sollte es nun sein, dass sich mindestens zwei Drittel der über 60-Jährigen in dieser Saison gegen Influenza impfen lassen. Dies gelte gerade, weil es in diesem Jahr zu einer deutlich heftigeren Grippewelle als in den vergangenen Jahren kommen könnte.

Politiker fordern Aufklärung über nicht gezahlte Corona-Prämien

Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll, hat Aufklärung über nicht gezahlte Corona-Prämien für Pflegekräfte verlangt. Moll sagte dem Evangelischen Pressedienst, wenn Boni nicht gezahlt worden seien, "ist das nicht zu akzeptieren und muss transparent aufgeklärt und wo nötig auch verfolgt werden". Der Pflegebonus solle eine kleine Anerkennung für die Leistungen der Pflegekräfte während der Corona-Pandemie sein. "Wenn diese Mittel aber von einigen Arbeitgebern nicht beantragt - oder noch schlimmer, in die eigene Tasche gesteckt werden, dann wirft das ein düsteres Licht auf diese Arbeitgeber", sagte Moll. Insgesamt werde ihr aber berichtet, dass die Boni bei den Pflegekräften ankämen, ergänzte die Pflegebevollmächtigte.

Die Linken-Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch sowie FDP-Pflegeexpertin Nicole Westig äußerten sich ähnlich. Westig forderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, "schnellstmöglich korrigierend eingreifen und gegensteuern". Einem bisher unveröffentlichten Prüfbericht des Bundesrechnungshofs zufolge haben viele Pflegekräfte den 2020 versprochenen, staatlich finanzierten Corona-Bonus offenbar nicht erhalten. Das berichteten die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstag), NDR und WDR unter Berufung auf den ihnen vorliegenden Bericht.

Hausärzteverband: Nachfrage nach Booster könnte mit BA.5-Impfstoff steigen

Die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen bleibt nach Angaben des Deutschen Hausärzteverbands eher gering. Anfang der Woche seien die Praxen mit dem Booster-Impfstoff gegen die Omikron-Untervariante BA.1 beliefert worden, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, Jens Lassen, heute in Berlin. "Wir haben in den wenigen Tagen, in denen wir BA.1 impfen, keinen großen Nachfragesprung erlebt." Es gebe durchaus Patienten, die auf den Comirnaty-Impfstoff von Pfizer und Biontech gegen die BA.4- und BA.5-Varianten warteten, sagte Lassen. Dieser könne ab kommender Woche bestellt werden. "Es würde uns nicht wundern, wenn die Nachfrage steigen würde."

Es sei nach wie vor verwirrend, wenn man drei verschiedene Auffrischungsimpfungen zur Auswahl habe, sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt. Das führe zu Beratungsbedarf in den Praxen. "Manchmal wäre es auch besser, wenn die Ankündigung nicht ganz so vollmundig käme und man abwartet, was die Stiko sagt", so Weigeldt. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu den verschieden Auffrischungsimpfungen werde am Freitag erwartet. Dennoch mache man keinen Fehler, sich vorerst mit "den alten Impfstoffen" zu schützen, sagte Weigandt. Generell empfehle der Deutsche Hausärzteverbands eine doppelte Impfung gegen Corona und Grippe, vor allem für Über-60-Jährige und Vorerkrankte.

Stiko-Empfehlung zu Omikron-Boostern erwartet

Die Ständige Impfkommission (Stiko) berät voraussichtlich heute über Empfehlungen zum Einsatz der an Omikron-Untervarianten angepassten Corona-Impfstoffe. Das hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag in einem Interview mit den Sendern RTL/ntv angekündigt. In der EU sind Vakzine der Konzerne BionTech/Pfizer und Moderna gegen die Omikron-Untergruppe BA.1 sowie gegen die inzwischen in Deutschland dominierende Variante BA.5 bereits zugelassen.

RKI: Inzidenzen im Norden

Das Dashboard vom Robert Koch-Institut (RKI) weist heute Morgen folgende Daten für die norddeutschen Bundesländer aus:



In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen auf 300,9 gestiegen (Vorwoche: 279,8), es wurden 5.465 neue Corona-Fälle bestätigt.



Im Bundesland Bremen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen laut RKI nun bei 317,9, es wurden 502 neue Corona-Fälle bestätigt.



In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen laut RKI seit gestern gesunken und liegt nun bei 153,1 (Vorwoche: 137,8), es wurden 985 neue Corona-Fälle bestätigt.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 244,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 244,4 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 236,2 gelegen, vor einer Woche bei 223,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 46.514 Corona-Neuinfektionen, am Mittwoch vor einer Woche waren es 42.057.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

SH: 1.441 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 228,1

In Schleswig-Holstein hat die Landesmeldestelle eine Corona-Inzidenz von 228,1 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen mitgeteilt. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 215,8 gelegen. Insgesamt wurden im Land 1.441 Corona-Neuinfektionen gemeldet, in der Vorwoche waren es 1.350. In den Kliniken wurden 196 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 239). Auf den Intensivstationen lagen 25 Corona-Patienten, 8 mehr als eine Woche zuvor. Neun von ihnen wurden beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 3,4. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. In der Vorwoche hatte dieser Wert bei 3,5 gelegen.

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

15. September 2022

