Corona-News-Ticker: Polen und Schweiz sind Hochrisikogebiete

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 5. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 340 in Schleswig-Holstein - bundesweit 42.055

Bundeswehr unterstützt auch in Schleswig-Holstein

Die Bundeswehr hilft erneut Kommunen bei der Bewältigung der Corona-Lage. Aktuell leiste man in Kiel, Neumünster, Büdelsdorf, Bad Oldesloe und Prisdorf (Kreis Pinneberg) Amtshilfe, sagte der Pressesprecher des Landeskommandos Schleswig-Holstein. Insgesamt seien zurzeit 25 Soldatinnen und Soldaten in stationären Impfstellen des Landes im Einsatz - zusätzlich würden ab Montag fünf weitere Bundeswehrangehörige in Prisdorf eingesetzt. Eine weitere Anfrage gibt es nach Angaben des Landeskommandos aus dem städtischen Krankenhaus Kiel. Dort solle von Donnerstag an ein Soldat die Krankenhausapotheke unterstützen. Aktuell stehen nach Bundeswehrangaben derzeit bis zu 12.000 Soldaten für Unterstützungseinsätze bereit.

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Polen und die Schweiz von heute an als Hochrisikogebiete ein. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Mit der Schweiz ist ein beliebtes Winterreiseziel der Deutschen unter den neuen Hochrisikogebieten. Mit Polen und der Schweiz sind nun fünf von acht Nachbarländern Deutschlands als Hochrisikogebiete eingestuft. Nur Dänemark, Luxemburg und Frankreich stehen noch nicht auf der Liste.

RKI registriert 42.055 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 439,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am heute Morgen mit 439,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 442,7 gelegen, vor einer Woche bei 446,7 (Vormonat: 169,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.055 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 44.401 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 94 Todesfälle verzeichnet.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gesunken. Die Behörden registrierten 340 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Am gleichen Tag vor einer Woche waren es mehr als 440 Neuansteckungen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank den vierten Tag in Folge leicht auf nun 142,1. Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut (RKI) noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt weiterhin 3,26. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken kamen. 184 Corona-Patientinnen - oder Patienten wurden im Krankenhaus behandelt. 32 Schwerkranke mussten - wie am Tag zuvor - beatmet werden. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb gleich. In Lübeck ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 187,6 am höchsten, im Kreis Dithmarschen liegt der Wert mit 74,3 weiterhin am niedrigsten. Es bleibt der einzige Kreis mit einer Inzidenz unter 100.

MV: Hallensport auf der Kippe

Steigende Infektionszahlen, sinkende Anzahl trainierender Kinder: Damit hat der Wolgaster Judo-Verein zu kämpfen - und ist sicher kein Einzelfall. Denn viele Eltern sind unsicher, ob Training in der Halle gerade eine so gute Idee ist. Und die Vereinsvorsitzenden haben mit stets neuen Verordnungen zu kämpfen.

