Corona-News-Ticker: Podcast-Sonderfolge zu Kindern in der Pandemie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 17. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Sonderfolge Coronavirus-Update zu Kindern in der Pandemie

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.888 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 86.252 Neuinfektionen - Inzidenz bei 437,6

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Neue Podcast-Folge zu Kindern in der Pandemie

In einer Sonderfolge des Coronavirus-Update von NDR Info geht es heute um psychische und physiologische Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche. Wie weit ist die Forschung auf diesem Gebiet? Was ist über Post Covid und Long Covid bei Heranwachsenden bekannt? Wie können Infektionsschutz, Bildung und die psychosozialen Bedürfnisse der Kinder bestmöglich zusammengebracht werden? Zu solchen und weiteren Fragen spricht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig mit Ulrike Ravens-Sieberer von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Daniel Vilser von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena. Die neue Folge wird am späten Nachmittag veröffentlicht.

RKI meldet 86.252 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 437,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet bundesweit 86.252 Neuinfektionen binnen 24 Stunden (Vortag: 2.305, Vorwoche: 107.568). Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 437,6 von 439,2 am Vortag (Vorwoche: 522,7). Es wurden 215 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet (Vortag: 0; Vorwoche: 218).

Schleswig-Holstein: Inzidenz gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken - von 763,6 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 615,7. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag zuletzt bei 4.888, eine Woche zuvor waren es noch 5.432. In den Krankenhäusern lagen 311 Covid-Kranke (Vorwoche: 370). Von ihnen wurden 27 auf einer Intensivstation behandelt und 13 beatmet.

Live-Ticker zur Corona-Lage am Dienstag startet

Dienstag, 17. Mai 2022

