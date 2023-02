Stand: 15.02.2023 09:41 Uhr Corona-News-Ticker: Plattform Airbnb profitiert von Reiselust

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 15. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Ticker vom Dienstag nachlesen.

Vermietungsplattform Airbnb erzielt erstmals Jahresgewinn

Weitere Lockerungen bei Masken- und Testpflichten ab 1. März

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 97,8 in Niedersachsen, 53,1 in Schleswig-Holstein, 54,7 in Mecklenburg-Vorpommern, 35,3 in Hamburg und 89,1 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 97,0 - 20.502 gemeldete Neuinfektionen

Seit Monatsbeginn ist die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abgeschafft. Anfang März fällt sie nun früher als ursprünglich vorgesehen teilweise auch im Gesundheitssektor. Wo und bis wann gilt aktuell was? NDR.de klärt auf.

Vermietungsplattform Airbnb erzielt erstmals Jahresgewinn

Dank der weltweiten Rückkehr der Reiselust hat Airbnb erstmals einen Jahresgewinn einfahren können. 2022 sei ein Netto-Gewinn von 1,9 Milliarden Dollar (1,77 Milliarden Euro) erzielt worden, teilte die Ferienwohnungsplattform in San Francisco mit. Im Jahr zuvor hatte der US-Konzern noch einen Verlust von 352 Millionen Dollar eingefahren. Vor allem in den letzten drei Monaten 2022 habe die Buchungsnachfrage stark angezogen, erklärte Airbnb. Und auch in diesem Jahr laufe das Geschäft gut an. "Wir sind erfreut darüber, dass es weiter eine starke Nachfrage gibt." Unter anderem hätten viele Europäer ihren Sommerurlaub schon Anfang des Jahres gebucht.

Auf Airbnb wurden Ende 2022 den Angaben zufolge 6,6 Millionen Ferienwohnungen angeboten - so viele wie nie zuvor. Airbnb hatte wie die gesamte Reisebranche massiv unter der Corona-Pandemie gelitten. Mitte 2020 entließ der Konzern 1.900 Mitarbeiter und damit ein Viertel seiner Angestellten.

Weitere Lockerungen bei Masken- und Testpflichten ab März

Angesichts der stabilen Corona-Lage sollen zum 1. März weitere Schutzvorgaben in ganz Deutschland vorzeitig auslaufen. Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern vereinbarten gestern das frühere Ende der Masken- und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, die eigentlich bis 7. April gelten sollten. Für Besuche in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen soll die Maskenpflicht aber bleiben, wie das Bundesministerium mitteilte. Die letzten Vorgaben sollen damit schrittweise bis Ostern enden.

RKI meldet bundesweit leicht gestiegene Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden für die norddeutschen Bundesländer vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 97,8 und 2.200 registrierte Neuinfektionen (Dienstag: 94,9/2.103 Neuinfektionen)

Schleswig-Holstein: 53,1 und 1.552 Neuinfektionen (Dienstag: 51,8/452 Neuinfektionen)

Mecklenburg-Vorpommern: 54,7 und 882 Neuinfektionen (Dienstag: 62,9/214 Neuinfektionen)

Hamburg: 35,3 und 655 Neuinfektionen (Dienstag: 35,3/180 Neuinfektionen)

Bremen: 89,1 und 140 Neuinfektionen (Dienstag: 87,1/123 Neuinfektionen)

Bundesweit: 97,0 und 20.502 gemeldete Neuinfektionen (Dienstag: 95,7/21.632 Neuinfektionen)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Mittwoch, 15. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

