Stand: 23.04.2022 12:19 Uhr Corona-News-Ticker: Plädoyer für erneute Kontaktnachverfolgung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 23. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Epidemiologe Zeeb plädiert für Rückkehr zur Kontaktnachverfolgung

MV nach OVG-Urteil: Maskenpflicht entfällt teilweise

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 6.662 in Schleswig-Holstein , 22.926 in Niedersachsen , 3.662 in Hamburg

RKI: Bundesweit 135.079 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 821,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Inzidenz in Hamburg auf 1.094,5 gestiegen

In Hamburg sind binnen eines Tages 3.662 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind nach Angaben der Sozialbehörde 1.330 neue Fälle weniger als gestern, aber 848 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 1.050,0 gestern auf 1.094,5 heute. Vor einer Woche lag der Wert bei 1.204,6. In den Krankenhäusern der Stadt werden 416 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 10 weniger als am Vortag. Laut DIVI-Intensivregister liegen derzeit 41 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen, eine Person mehr als gestern.

Epidemiologe Zeeb: Kontaktverfolgung wieder einführen

Der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb hat die Gesundheitsämter zu einer Rückkehr zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen aufgerufen. "Aus epidemiologischer Sicht bleibt die Kontaktnachverfolgung wichtig, um Corona-Ausbrüche einzudämmen", sagte der Experte vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Nötig seien sinnvolle Konsequenzen einer solchen Nachverfolgung, wenn es keine Quarantänepflicht für ermittelte Kontaktpersonen mehr gibt. Er halte verpflichtende Tests für sinnvoll, um Infektionsketten zu durchbrechen, sagte Zeeb. Solange eine flächendeckende Kontaktnachverfolgung noch nicht möglich ist, sollten sich die Gesundheitsämter zumindest Infektionsketten bei Ausbrüchen innerhalb von Kliniken und Pflegeeinrichtungen nachverfolgen. Derzeit wird in den meisten Fällen auf Anrufe bei Kontaktpersonen verzichtet, weil dies wegen der hohen Inzidenzen nicht mehr leistbar ist.

Weitere Informationen Die aktuellen Corona-Regeln: Basisschutz und Hotspots Das neue Infektionsschutzgesetz ist in Kraft, viele Corona-Beschränkungen sind weggefallen. Hamburg und MV halten noch an einigen Maßnahmen fest. Die Regeln im Überblick. mehr

MV: Ein Drittel weniger Jugendherbergen als vor Corona

Mit nunmehr elf Unterkünften startet das Deutsche Jugendherbergswerk MV in die Saison 2022. Dabei hofft Vorstand Kai-Michael Stybel, dass es keine weiteren Corona-bedingten Einschränkungen geben wird, denn die Pandemie hatte in den vergangenen zwei Jahren den Verband in Existenznöte gebracht. Dies lasse sich unter anderem an der gesunkenen Zahl von Herbergen im Nordosten ablesen. "Im Jahr 2019 betrieben wir noch 16 Jugendherbergen, 5 mehr als in diesem Jahr", sagte Stybel. Inzwischen seien die Unterkünfte in Güstrow und Zingst als Folge der Pandemie dauerhaft zu. Die Schließung der Häuser in Barth und Ueckermünde sei schon vor Corona entschieden worden. Dem Haus in Waren (Müritz) fehlt Personal. Es bleibt für die Saison geschlossen, wird aber als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Für 2022 rechnet das Werk mit rund 250.000 Übernachtungen, dabei seien die Herbergen Corona-bedingt fast das gesamte erste Quartal über nicht geöffnet gewesen. "Wir streben eine Auslastungsquote von 37 Prozent im Jahresdurchschnitt an, 2019 lagen wir noch bei knapp 43 Prozent", sagte Stybel. Gleichzeitig lägen die Vorbuchungen für 2022 ungefähr acht bis zehn Prozent unter dem Niveau von 2019.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 1.174,1

Niedersachsen weist weiterhin die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Laut Robert Koch-Institut (RKI) stieg der Wert auf 1.174,1. Gestern lag er bei 980,7. Am Karsonnabend vor einer Woche wurden keine Werte übermittelt. Das RKI meldet 22.926 Neuinfektionen (Vortag 23.632) und 28 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die drei Landkreise mit den höchsten Inzidenzen sind Wittmund (2.042), Oldenburg (1.871) und Emsland (1.707)

MV: Ohne Maske auf den Wochenmarkt - mit Maske zum Kultur-Event

Nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald die Hotspot-Regel für Mecklenburg-Vorpommern gekippt hat, haben Kabinettsmitglieder die Auswirkungen des Beschlusses präzisiert. So verwies das Gesundheitsministerium am Freitagabend darauf, dass die Maskenpflicht bei Veranstaltungen, kulturellen Angeboten, Messen oder Beherbergung nicht aufgehoben sei. Die 3G-Erfordernis bei der Anreise Ungeimpfter im Hotel habe ebenfalls Bestand und auch die 2G-plus-Verpflichtung in Clubs und Diskotheken, erklärte Ministerin Stefanie Drese (SPD).

Im Einzelhandel, auf Wochenmärkten und im Großhandel, bei körpernahen Dienstleistungen, bei Freizeitangeboten und in der Gastronomie dagegen entfällt dem Urteil zufolge die Maskenpflicht. Auch das Abstandsgebot in öffentlich zugänglichen Innenräumen wurde demnach gekippt. Damit können Kinos und Theater wieder die volle Platzkapazität ihrer Säle nutzen. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hatte nach dem OVG-Urteil am Nachmittag mitgeteilt, dass von Montag an die Maskenpflicht an Schulen im Nordosten entfalle. Die Testpflicht bleibe aber zunächst unverändert. Der Beschluss des OVG ist unanfechtbar.

VIDEO: Gericht kippt flächendeckende Hotspot-Regelung für MV (1 Min)

Bundesweit 135.079 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 821,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich am vierten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Morgen mit 821,7 an (Vortag: 733,4; 876,5; Vormonat: 1.734,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 135.079 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 37.568 registrierte Ansteckungen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deutschlandweit wurden seit gestern 234 Todesfälle verzeichnet - vor einer Woche waren es 29. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI gestern mit 4,52 an (Donnerstag 4,24). Am Wochenende gibt das RKI keine Hospitalisierungsrate an.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1.142,0

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 1.142,0 gestiegen. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 982,7 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde mit 6.662 angegeben. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100-000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag bei 5,22 (Vortag: 5,05).

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Durchs Wochenende mit dem NDR.de Corona-Ticker

Guten Morgen! Das Team von NDR.de wünscht ein schönes Wochenende. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 23. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus