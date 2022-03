Stand: 15.03.2022 07:01 Uhr Corona-News-Ticker: Pflegekräfte müssen Nachweise bis heute vorlegen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 15. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Teil-Impfpflicht: Pflegekräfte müssen Nachweise vorlegen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.336 in Schleswig-Holstein, 198.888 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweite Inzidenz so hoch wie nie

In der Corona-Pandemie ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert heute früh mit rund 1.585 an. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu gestern und ein neuer Höchststand in der Pandemie. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI fast 198.888 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das sind 42.000 mehr als vor einer Woche. Allerdings dürfte die Dunkelziffer bei den Infektionen deutlich höher liegen. 283 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Teil-Impfpflicht: Pflegekräfte müssen Nachweise vorlegen

Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen können offiziell noch bis heute ihre Corona-Impfung oder Genesung nachweisen - oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Ab Mittwoch gilt die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal, und die Gesundheitsämter könnten dann Beschäftigungskonsequenzen ziehen. Die Impfpflicht greift auch für ehrenamtlich Tätige und Praktikanten, regelmäßig in Einrichtungen kommende Handwerker und Friseure. Nicht erfasst sind dagegen Postboten oder Paketzusteller und Handwerker, die nur für einmalige Aufträge kommen. Allerdings kann es in der Praxis dauern, bis ungeimpfte Beschäftigte Bußgelder zahlen müssen oder Betretungs- oder Tätigkeitsverbote verhängt werden. Ein Überblick für den Norden:

Niedersachsen: Die Gesundheitsämter fordern laut Gesundheitsministerium ungeimpfte Beschäftigte zunächst auf, einen Impfnachweis oder ein Attest vorzulegen. Den Einrichtungen werde empfohlen, die betreffenden Beschäftigten zunächst patientenfern einzusetzen. Werde kein Nachweis vorgelegt, könne eine Anhörung mit einer Zwangsgelddrohung folgen - dieses Zwangsgeld beträgt 1.500 Euro bei einer Vollzeitstelle. Danach könne ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Wird weiterhin kein Nachweis erbracht, kann das Gesundheitsamt ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot verfügen.

Hamburg: Ungeimpfte Beschäftigte sollen innerhalb von zwei Wochen vom Gesundheitsamt kontaktiert und aufgefordert werden, binnen eines Monats einen gültigen Nachweis vorzulegen. Geschieht dies nicht, entscheidet das Gesundheitsamt, ob ein Tätigkeits- beziehungsweise ein Betretungsverbot ergeht. Dabei soll jeder Einzelfall geprüft werden. Es sollen auch Kriterien wie die Impfquote in der Einrichtung, gegenwärtiger Personalstand oder Möglichkeiten anderweitiger Personalgewinnung berücksichtigt werden.

Mecklenburg-Vorpommern: Der Arbeitgeber muss dem Gesundheitsamt melden, wer nicht geimpft ist. Dann startet ein Verfahren mit Anhörung. Am Ende gibt es laut Gesundheitsministerium eine Ermessensentscheidung. Das könne mehrere Wochen in Anspruch nehmen, hieß es. Beschäftigte könnten sich auch in dieser Zeit noch impfen lassen, dann gebe es keine Konsequenzen.

Schleswig-Holstein: Nach der Meldung eines ungeimpften Mitarbeiters leitet das Gesundheitsamt ein Verwaltungsverfahren ein. So dürfen betroffene Mitarbeiter vorerst weiterarbeiten, bis die Prüfung ihres Falls abgeschlossen ist. Dann trifft das Gesundheitsamt eine Ermessensentscheidung und kann im Einzelfall ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot anordnen.

Bremen: Wer als ungeimpft gemeldet wurde, bekommt von morgen an den Hinweis, dass ein Impfnachweis vorzulegen ist und dafür eine Frist von vier Wochen eingeräumt wird. Nach Ablauf der Frist werden die Beschäftigten dann erneut aufgefordert, einen Impfnachweis vorzulegen. Zugleich wird ein Beschäftigungsverbot angedroht. Zudem wird den nicht-geimpften Beschäftigten die Möglichkeit zur Anhörung geboten. Sollte nach Ablauf von erneut vier Wochen kein Impfnachweis vorliegen, wird ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen.

Neue Podcast-Folge mit Virologin Ciesek

Im Podcast Coronavirus-Update ist heute Sandra Ciesek zu Gast bei NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann. In der neuen Folge geht es um die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und den Zusammenhang mit dem Omikron-Subtyp BA.2, um Novavax-Impfungen und rekombinante Viren wie Deltakron. Die Folge wird am Nachmittag veröffentlicht.

Weitere Informationen Das Coronavirus-Update von NDR Info Christian Drosten und Sandra Ciesek geben Einblicke in aktuelle Erkenntnisse der Forschung. mehr

Höchstwerte bei Neuinfektionen und Inzidenz in Schleswig-Holstein

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein gehen weiter hoch. Die Behörden registrierten innerhalb eines Tages 7.336 Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen, kletterte auf 1.341,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Montagabend hervorgeht. Am Vortag lag dieser Wert bei 1.316,5, vor einer Woche bei 1.006,5. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro Tag erreichte in Schleswig-Holstein ebenfalls einen neuen Höchstwert, am vergangenen Donnerstag hatte sie mit 7.324 Fällen schon einmal ähnlich hoch gelegen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen wünscht Ihnen das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 15. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.