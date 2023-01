Stand: 12.01.2023 14:05 Uhr Corona-News-Ticker: Pauschalurlauber können Geld zurückverlangen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 12. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Epidemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Justizminister Buschmann plädiert ebenfalls für Ende der Maskenpflicht

In der Bundesregierung drängt die FDP auf ein Ende der Maskenpflicht in Fernzügen bereits im Februar. Nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing forderte auch Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) ein vorzeitiges Ende der eigentlich bis Anfang April geltenden Vorgabe. Zuvor hatte schon der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Manfred Lucha (Grüne), für den Wegfall der Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr im kommenden Monat plädiert. "Im Februar fällt die Maskenpflicht in allen ostdeutschen Bundesländern", schrieb Justizminister Buschmann auf Twitter mit Blick auf die Ankündigungen einer Reihe von Bundesländern zu den Regelungen im Nahverkehr. "Der Bund sollte endlich nachziehen und die Maskenpflicht im Fernverkehr beenden."

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei "verhältnismäßig und geboten", diesen Schritt auf den 1. Februar vorzuziehen. Niemand könne mehr nachvollziehen, warum im ICE nach München eine Maske getragen werden müsse, in der U-Bahn vor Ort aber nicht.

Niedersachsen und Bremen: Isolationspflicht endet am 31. Januar

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich in Niedersachsen und in Bremen in Kürze nicht mehr verpflichtend isolieren. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat das Ende der Corona-Isolationspflicht angekündigt. Die entsprechende Verordnung läuft im Bundesland am 31. Januar aus und wird nicht verlängert, wie die Ministerin heute in Hannover sagte. Die Isolationspflicht war in Niedersachsen zuvor etliche Male verlängert worden. Wer eine Corona-Infektion hat, muss sich derzeit noch für fünf Tage in häusliche Isolation begeben. In Schleswig-Holstein endete die Isolationspflicht bereits am 17. November, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern halten noch daran fest.

Niedersachsen und Bremen steuern weiter Richtung Normalität in der Pandemie. Ein konkretes Datum für das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr gibt es noch nicht, der Februar ist aber im Gespräch. Behrens betonte, man wolle mit den Nachbarländern Hamburg und Bremen einheitlich vorgehen. Ein Sprecher aus Bremen bestätigte die geplanten Absprachen.

Weitere Informationen Corona: Niedersachsen hebt Isolationspflicht ab Februar auf Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) an. Auch Bremen verzichtet ab Februar auf die Regelung. mehr

EuGH: Pauschalurlauber können wegen Corona Geld zurückverlangen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stärkt die Rechte von Urlaubern bei Corona-Einschränkungen. Pauschalreisende können unter bestimmten Umständen ihr Geld zurückverlangen, wenn die Reise von Corona-Maßnahmen durchkreuzt wurde. Das entschied der EuGH heute in Luxemburg. Hintergrund ist ein Fall aus Deutschland. Die Kläger buchten im März 2020 eine zweiwöchige Reise auf die Kanarischen Inseln. Zwei Tage nach ihrer Ankunft dort wurden wegen der Pandemie die Strände gesperrt und eine Ausgangssperre verhängt. Im Hotel war der Zutritt zu Pools und Liegen verboten, das Animationsprogramm wurde komplett eingestellt. Nach sieben Tagen endete die Reise - also deutlich früher als geplant. Die Kläger wollten daraufhin nur noch 30 Prozent des Preises für den Urlaub zahlen. Der Reiseveranstalter verweigerte dies, weil er nicht für ein solches "allgemeines Lebensrisiko" einstehen müsse. EU-Gesetzen zufolge haben Urlauber einen Anspruch darauf, dass der Preis für die Reise reduziert wird, wenn die Pauschalreise nicht vertragsgemäß erfüllt wird - es sei denn der Reiseveranstalter belegt, dass die Vertragswidrigkeit an den Reisenden lag.

Der EuGH stellte nun klar: Corona-Maßnahmen können eine solche Vertragswidrigkeit darstellen, für die die Reiseveranstalter haften müssen - unabhängig davon, ob ihnen die Probleme zugerechnet werden können. Dabei spiele es keine Rolle, dass zur gleichen Zeit am Heimatort ähnliche Corona-Einschränkungen galten.

Kritik aus Bayern an Lauterbachs Umgang mit Wieler

Nach der Rücktrittsankündigung von RKI-Chef Lothar Wieler kommt Kritik aus Bayern am Umgang der Bundesregierung mit dem Leiter des Robert Koch-Institutes (RKI). Es sei der Eindruck entstanden, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dulde keine weiteren Experten neben sich im Rampenlicht, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Lothar Wieler war lange Zeit das Gesicht der Corona-Pandemie. Ich bedauere sehr, dass die gemeinsamen Auftritte des RKI-Präsidenten und des Bundesgesundheitsministers in den vergangenen Monaten kaum noch stattgefunden haben", sagte der Minister. Holetschek würdigte Wielers Expertise und Führungsqualitäten während der Pandemie. "Seine Einschätzungen waren ein wichtiger Kompass in Zeiten, in denen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Orientierung gesucht haben und schnell gehandelt werden musste", sagte der CSU-Politiker.

Auch Wissing will noch im Februar Ende der Maskenpflicht in Fernzügen

Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) plädiert für ein Ende der Maskenpflicht in Fernzügen schon in den kommenden Wochen. "Ich bin sehr dafür, dass sie so schnell wie möglich fällt", sagte Wissing in der ARD-Sendung "Maischberger". Gehe es nach ihm, könne die Maskenpflicht schon im Februar aufgehoben werden. Die Maskenpflicht störe nicht nur die Fahrgäste, sondern es sei "auch für das Personal eine große Belastung, das zu kontrollieren". Immer mehr Bundesländer schaffen derzeit die Maskenpflicht im Nahverkehr ab. Im bundesweiten Fernverkehr soll sie dagegen nach bisherigem Stand noch bis zum 7. April gelten. Ein vorzeitiges Ende schließt allerdings auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht mehr aus. Jedoch erklärte er zuletzt, derzeit sei es für ein Ende noch zu früh. Lauterbach begründete dies mit der angespannten Situation in den Krankenhäusern.

Online-Shopping bringt viele Käufer in die Schuldenfalle

Der durch die Corona-Pandemie verstärkte Trend zum Online-Shopping bringt eine negative Seite mit sich: Viele Käufer verschulden sich dabei, besonders häufig Frauen und Jüngere. 28 Prozent der rund 575.000 Personen, die 2021 Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle suchten, hatten offene Rechnungen bei Online- und Versandhändlern ausstehen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Der Anteil ist demnach binnen fünf Jahren um drei Prozentpunkte gestiegen: 2016 hatte er noch bei 25 Prozent von insgesamt rund 617.000 beratenen Personen gelegen. Die Verbindlichkeiten, die die überschuldeten Personen bei Gläubigern des Online- und Versandhandels ausstehen hatten, beliefen sich auf durchschnittlich 587 Euro. Das entsprach allerdings nur knapp zwei Prozent der gesamten durchschnittlichen Verbindlichkeiten aller überschuldeten Personen in Höhe von 31.087 Euro. 2016 hatte die Schuldenlast noch 510 Euro betragen.

Experten erwarten 3,7 Millionen neue Infektionen pro Tag in China

Die massive Corona-Welle in China könnte nach Modellrechnungen unabhängiger Forscher an diesem Freitag mit 3,7 Millionen Neuinfektionen am Tag ihren ersten Höhepunkt erreichen. Wie der in London ansässige Datenverarbeiter Airfinity berichtete, dürfte die Zahl der Covid-Toten in China den Vorhersagen zufolge zehn Tage später auf den höchsten Stand von 25.000 pro Tag steigen. Bis dahin könnten den Schätzungen zufolge seit Beginn der Infektionswelle Anfang Dezember vermutlich mehr als eine halbe Million Menschen in China an den Folgen von Covid-19 gestorben sein. Airfinity sagt ferner voraus, dass die Zahl der Toten bis Ende April auf insgesamt 1,7 Millionen steigen dürfte. China veröffentlicht keine aktuellen Daten mehr. Auch zählen die Behörden nach einer sehr engen Definition nur jemanden als Corona-Toten, der nach einer Infektion an Lungenentzündung oder Versagen der Atemwege gestorben ist. Airfinity sagt nach seinen Modellrechnungen einen weiteren Höhepunkt der Infektionswelle für Anfang März voraus, wenn sich wahrscheinlich 4,2 Millionen Menschen pro Tag infizieren könnten. Diese zweite Welle dürfte vor allem den ländlichen Raum noch stärker erfassen.

Long Covid: Medizinisches Netzwerk steht noch nicht

Chronische Erschöpfung, Nervenschmerzen, Atemnot: Viele Long-Covid-Patienten fühlen sich allein gelassen und hilflos. Für die Erkrankten gibt es noch keine Therapie und keine Medikamente. Immerhin: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liefert auf einer Info-Webseite viele Antworten zum Thema. Auch eine Telefon-Hotline wird demnächst angeboten. Aber die tatsächliche Versorgung und die Betreuung der Erkrankten sind noch längst nicht gesichert. Ein angekündigtes medizinisches Netzwerk steht noch nicht. Bis Ende des Jahres könnte es so weit sein. Forschungsprojekte sollen dabei helfen, mehr über Long Covid zu erfahren.

AUDIO: Long Covid: Was tut die Bundesregierung für Betroffene? (3 Min) Long Covid: Was tut die Bundesregierung für Betroffene? (3 Min)

Lucha für Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr im Februar

Der neue Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Manne Lucha (Grüne), plädiert für den Wegfall der Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr im Februar. Ziel sollte sein, dass es ab dem kommenden Monat möglichst einheitliche Regeln im ganzen Bundesgebiet gebe, sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn jetzt die Maskenpflicht im Nahverkehr fällt, sollte sie parallel auch im Fernverkehr fallen" betonte er. Lucha hatte gestern angekündigt, dass am 31. Januar in Baden-Württemberg die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr endet. Zuvor hatte bereits eine ganze Reihe von Bundesländern, darunter Schleswig-Holstein, die Verpflichtung zum Tragen von Atemschutzmasken im öffentlichen Nahverkehr abgeschafft oder deren Ende angekündigt - wie Mecklenburg-Vorpommern zum 2. Februar. Bundesweit soll hingegen die Maskenpflicht nach der bisherigen Planung noch bis zum 7. April gelten.

"Coronavirus-Update": Neue Podcast-Folge mit Christian Drosten

Der Virologe Christian Drosten ist heute Nachmittag Gesprächsgast in einer neuen Folge des NDR Info Podcasts "Das Coronavirus-Update". Die NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig spricht mit dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité unter anderem über die Frage, ob die Corona-Pandemie zu Ende geht und was das für den Umgang mit dem Virus bedeutet. Weitere Themen sind die Omikron-Virusvariante, die sich gerade in den USA ausbreitet, und die Entwicklung in China.

Die neue Podcast-Folge wird um 17 Uhr veröffentlicht - unter anderem auf NDR.de sowie in der ARD Audiothek. Außerdem wird sie um 18.05 Uhr im Hörfunkprogramm von NDR Info gesendet.

Der NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" wurde seit seinem Start vor knapp drei Jahren etwa 146 Millionen Mal abgerufen. Er wurde unter anderem mit zwei Grimme Online Awards, einem Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises sowie dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek Hier finden Sie alle bisher gesendeten Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr. mehr

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 197,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 197,6 (Vortag: 195,9). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 4.090 neue Corona-Fälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 77,0

Aus Hamburg sind laut RKI heute keine neuen Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 248). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sinkt daher und liegt den Angaben zufolge aktuell bei 77,0 (Vortag: 106,6).

Schleswig-Holstein meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 103,3

In Schleswig-Holstein sind landesweit 665 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle in Kiel fest. Den Angaben zufolge sank die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner leicht auf 103,3 (Vortag: 108,6).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 115,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 115,7 an (Vortag: 122,8 /Vorwoche: 195,1). Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt 19.379 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 22.119 / Vorwoche: 28.653).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 12. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus