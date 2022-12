Stand: 27.12.2022 09:10 Uhr Corona-News-Ticker: "Pandemie zu Ende" - Beschränkungen aufheben?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 27. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Montgomery: Pandemie ist wohl vorbei, Virus bleibt

Ärztepräsident Reinhardt: Stärker auf Freiwilligkeit setzen

Grüne und FDP uneins über Ende von Corona-Maßnahmen

Buschmann fordert Ende staatlicher Corona-Beschränkungen

China hebt Corona-Einreisebeschränkungen auf

RKI: Keine Corona-Zahlen bis einschließlich 9. Januar

Montgomery: Pandemie ist wohl vorbei, Virus bleibt

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, hat im Interview auf NDR Info der Auffassung zugestimmt, dass die Corona-Pandemie vorbei ist. Montgomery sagte, es müssten aber weiter "Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhalten werden". Er halte es "nach wie vor für sinnvoll, dort, wo viele Menschen zusammenkommen, Masken zu tragen". Für die Zukunft plädiere er auf: "Impfen, impfen impfen." Die "hohe Immunkompetenz in der Bevölkerung" müsse aufrechterhalten werden. Montgomery forderte, die Maskendebatte sollte "entideologisiert werden" - er habe sein Leben lang im Krankenhaus Masken getragen und das nie als Grundrechts-Eingriff empfunden. Wenn es durch gesetzliche Vorschriften nicht möglich sei, sollte man den Leuten zumindest sagen, dass es vernünftig sei, Masken zu tragen. Der FDP warf Montgomery in diesem Zusammenhang "Populismus" vor. Mehrere Politiker der Liberalen hatten sich dafür ausgesprochen, staatliche Beschränkungen wie die Isolationspflicht und die Maskenpflicht nun abzuschaffen, nachdem viele Experten mittlerweile von einem Ende der Corona-Pandemie sprechen.

Niedersachsen: Emsland stellt mobile Impfteams ein

Nach zwei Jahren haben auch die mobilen Corona-Impfteams im Landkreis Emsland nun ihre Arbeit eingestellt. Auch die dortigen Impfzentren sind inzwischen geschlossen. Sie haben rund 330.000 Impfdosen verabreicht. In den niedergelassenen Praxen und über Betriebsärzte kamen laut RKI noch rund eine halbe Million Impfungen in dem Landkreis dazu. Ab Januar werden Covid-19-Impfungen dann nur noch in niedergelassenen Praxen, bei betriebsärztlichen Diensten und in einigen Apotheken vorgenommen.

Ärztepräsident Reinhardt: Stärker auf Freiwilligkeit setzen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält einen Abbau der rechtlich verbindlichen Corona-Maßnahmen für vertretbar. Mit großer Wahrscheinlichkeit könne gesagt werden, dass die Pandemie derzeit in eine Endemie übergehe, also nur noch kleinere Infektionswellen auftreten, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk. Er sehe darin einen Anlass, beim Schutz vor Infektionen stärker auf Freiwilligkeit zu setzen. Wer einen Infekt habe, solle mit Umsicht und Nachsicht darüber nachdenken, ob er sich in Menschenansammlungen begibt. Wer krank ist, der solle zu Hause bleiben, sagte der Ärztepräsident. Das habe schon immer gegolten. Der Virologe Christian Drosten hatte zuvor dem Berliner "Tagesspiegel" gesagt: "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei." Mehrere Politiker forderten daraufhin das Ende der Corona-Beschränkungen wie Isolationspflicht und Maskenpflicht.

Grüne und FDP uneins über Ende der Corona-Maßnahmen

In der Ampel-Koalition gibt es unterschiedliche Ansichten über den Umgang mit dem Corona-Virus. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen rief im "Tagesspiegel" zu Rücksicht auf - auch wegen der aktuell hohen Belastung medizinischen Personals durch andere Krankheiten. Er halte Masken, Lüften und Handhygiene in Innenräumen bis zum Frühjahr für sinnvoll, sagte Dahmen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki forderte, das Infektionsschutzgesetz anzupassen und die Schutzmaßnahmen in den Bundesländern zu beenden. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hatte zuvor ein Ende aller Corona-Auflagen vorgeschlagen, nachdem der Virologe Christian Drosten gestern von einem Ende der Pandemie gesprochen hatte. Andere Experten gehen schon länger davon aus, dass Corona in Deutschland inzwischen eine endemische Infektionskrankheit ist, für die es keine besonderen Maßnahmen braucht.

Buschmann fordert Ende aller staatlichen Corona-Maßnahmen

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat nach Äußerungen des Virologen Christian Drosten über ein Ende der Corona-Pandemie für ein Auslaufen aller staatlichen Beschränkungen plädiert. "Christian #Drosten gehörte in der #Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern", schrieb der FDP-Politiker am Montag auf Twitter. "Nun lautet sein Befund: Die Pandemie ist vorbei. Wir sind im endemischen Zustand. Als politische Konsequenz sollten wir die letzten #Corona-Schutzmaßnahmen beenden", forderte Buschmann.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch teilte auf Twitter einen Bericht zu dem Interview mit Drosten und überschrieb dies mit "Weihnachtsbotschaft vom #Papst". Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, hatte dem "Tagesspiegel" gesagt, Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, "nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei". Die Auffassung, dass der pandemische Zustand überwunden ist, teilen inzwischen mehrere Experten in Deutschland, darunter der Intensivmediziner Christian Karagiannidis aus dem Expertenrat der Bundesregierung. Philip Brost aus dem ARD-Haupstadtstudio fasst zusammen:

China hebt Corona-Einreisebeschränkungen auf

China wird ab dem 8. Januar keine Corona-Quarantäne mehr für einreisende Personen aus dem Ausland verlangen, teilte die Nationale Gesundheitskommission mit. Damit wird eine Regel aufgehoben, die seit Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren in Kraft war. Zudem würden alle noch bestehenden Beschränkungen für internationale Flüge nach China aufgehoben. Nach Angaben des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) werden außerdem keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus mehr veröffentlicht, die Gesamtzahl verharrt damit bei 5.241. Auch die Anzahl der Neuinfektionen wird nicht mehr gemeldet.

RKI: Keine Corona-Zahlen bis einschließlich 9. Januar

Bis einschließlich 9. Januar veröffentlicht das Robert Koch-Institut keine Meldung zu den Corona-Zahlen. Die Bewertungslage ist laut RKI zu Weihnachten und zum Jahreswechsel und auch jeweils danach verändert: Schulen und Kitas sind geschlossen. Es werden weniger Proben genommen. Das RKI erwartet auch nicht, dass alle Ämter und Landesbehörden an allen Tagen Daten übermitteln.

