Corona-News-Ticker: Omikron-Anteil liegt nun bei 95 Prozent

RKI: Omikron-Anteil liegt nun bei 95 Prozent

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 14.810 in Niedersachsen , 5.463 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 190.148 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1073,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Krankenhausgesellschaft MV fordert bei Überlastung Quarantäne-Aufhebung für Personal

Die Omikron-Welle des Coronavirus sorgt für erste zeitweise Stationsschließungen in einigen Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern. Die Krankenhausgesellschaft MV fordert, die Quarantäne für das Personal notfalls zu streichen.

RKI: Neue Grundlage für Bewertung der Corona-Situation

Das Robert Koch-Institut (RKI) will seine Grundlage für die Einschätzung der Corona-Situation anpassen. Hintergrund ist die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante und die vermutlich hohe Dunkelziffer der Fälle. Wie es im aktuellen Wochenbericht heißt, soll künftig verstärkt die Entwicklung der Zahlen und die Schwere von Erkrankungen ins Auge gefasst werden. Dabei geht es zum Beispiel um Schätzungen, bei wie vielen Kindern und Jugendlichen das Virus akute Atemwegserkrankungen auslöst. Bisher steht bei der Bewertung der Corona-Lage vor allem die Registrierung der Infektionsfälle im Mittelpunkt.

Viele Restaurants, Cafés und Kneipen gehen in den "Winterschlaf"

Seit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Anfang Januar, dass in der Gastronomie die 2G-Plus-Regel gilt, ist der Betrieb für viele Restaurants, Cafés und Bars nicht mehr rentabel. Viele Gastwirte gaben in einer Umfrage vom Branchenverband an, sie hätten in der ersten Januar-Hälfte nicht einmal halb so viel Umsatz gemacht wie vor Corona. Immer mehr Betreiber ziehen die Konsequenz und gehen in den "Winterschlaf". Ein Problem: Kurzarbeitergeld kann eigentlich nur für 24 Monate bezogen werden.

Marx über Omikron-Verläufe: "Wir sprechen hier nicht von einem Schnupfen"

Intensivmediziner haben vor steigenden Patientenzahlen durch die Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, sagte der "Rheinischen Post", dass er mit Blick auf die "sehr hohen Inzidenzen" damit rechne, dass "die generelle Zahl der Patienten doch wieder deutlich steigen kann und sicherlich auch wird". Die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen sei zudem "sehr, sehr hoch", sagte Marx weiter. "Das zieht in der gesamten Klinik natürlich auch Kreise." Eine Ansteckung mit der Omikron-Variante verlaufe zwar häufig milder als mit der Delta-Variante, aber: "Wir sprechen hier nicht von einem Schnupfen", betonte Marx. "Es wird schwerwiegende Verläufe und auch Tote geben."

Viele Unternehmen warten noch auf Corona-bedingte Ausfallzahlungen

Wenn Mitarbeitende in Unternehmen krankgemeldet sind, bekommen die Arbeitgeber den gezahlten Lohn für die Dauer der Krankschreibung von den Krankenkassen wieder - innerhalb weniger Tage. Bei einer Corona-bedingten Quarantäne sieht das anders aus. Denn hier ist nicht mehr die Krankenkasse zuständig, sondern das Landesamt für soziale Dienste. Knapp 50.000 Anträge auf Verdienstausfallentschädigung seien seit Pandemiebeginn beim Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein eingegangen - aber erst zwei Drittel davon abgearbeitet, sagt das Sozialministerium. Viele Unternehmen warten noch auf ihr Geld.

14.810 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden haben in Niedersachsen 14.810 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 13.535; Vorwoche: 11.332). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt damit auf 844,5 (Vortag: 798,8; Vorwoche: 571,2). Es wurden vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

RKI: Bundesweit 190.148 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 1073,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert beiden Neuinfektionen mit 1073,0 an (Vortag: 1017,4; Vorwoche: 706,3; Vormonat: 215,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 190.148 neue Corona-Fälle. Vor einer Woche waren es 140.160 Ansteckungen.



Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.



Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 170 Todesfälle.

RKI: Omikron-Anteil liegt nun bei 95 Prozent

Der Anteil der gemeldeten Infektionen, welche durch die Omikron verursacht werden, lag zuletzt in Deutschland im Durchschnitt bei 95 Prozent aller übermittelten COVID-19-Fälle. Dies teilt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Wochenbericht mit. Nur in Mecklenburg-Vorpommern liegt demnach der Omikron-Anteil mit 21 Prozent deutlich niedriger, in allen anderen Bundesländern beträgt er über 80 Prozent. Diese Zahlen beziehen sich auf die vergangene Woche.

Mit Blick auf die Lage in den Krankenhäusern schreibt das RKI: "Die Belastung der Intensivstationen hält durch die Vielzahl sehr schwer an COVID-19 erkrankter Personen weiterhin an, zeigt aber gegenwärtig keinen steigenden Trend."

Corona-Lockerungen in der Seenplatte treten in Kraft

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte dürfen heute nach zwei Monaten wieder zahlreiche Freizeiteinrichtungen und der Tourismus öffnen. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hatte, lag die Corona-Ampel an fünf Tagen hintereinander nicht mehr auf der höchsten Warnstufe Rot. Damit könnten unter anderem Schwimm- und Spaßbäder, Kinos, Museen, Theater und auch Indoorspielplätze wieder öffnen. An der Seenplatte waren diese Einrichtungen - und auch die Weihnachtsmärkte - wegen hoher Infektionszahlen Ende November 2021 geschlossen worden und damit am längsten in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu. Wie der Landkreis mitteilte, bleiben die strengen Kontaktbeschränkungen zu Treffen von Ungeimpften vorerst weiter bestehen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 1022,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen: von 1008,2 am Vortag auf aktuell 1022,8. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei bei 896,1 gelegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen sank auf 5.463, wie aus den Daten des Landesmeldeamtes hervorgeht. Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Covid-19-Patienten stieg leicht - um 2 auf 341. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen ging hingegen zurück: von 50 auf 47. Von ihnen müssen 31 beatmet werden.

