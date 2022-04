Stand: 04.04.2022 08:03 Uhr Corona-News-Ticker: Ohne Maske einkaufen in Niedersachsen und SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 4. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Shopping ohne Maske in Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Wer in den Supermarkt, den Buchladen oder ins Modegeschäft geht, braucht vielerorts in Deutschland keinen Mundschutz mehr. Im Norden haben aber Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Gebrauch von der im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehenen Hotspot-Regelung gemacht. In diesen Ländern gilt weiterhin die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist sie jedoch aufgehoben. Dort haben am verkaufsoffenen Sonntag viele Kunden die Masken aber freiwillig aufbehalten. Ersten Rückmeldungen zufolge seien ungefähr zwei Drittel der Kunden noch mit Maske unterwegs gewesen, sagt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Aber auch die Kunden ohne Mundschutz hätten sich vorbildlich verhalten: "Viele Händler haben berichtet, dass wirklich gerade die Kunden ohne Maske besonders auf den Abstand geachtet haben." Für das Verkaufspersonal sei es nun ein wesentlich angenehmeres Arbeiten.

AUDIO: Shopping ohne Maskenpflicht in Schleswig-Holstein (4 Min) Shopping ohne Maskenpflicht in Schleswig-Holstein (4 Min)

Niedersachsen: Keine aktuellen Fallzahlen übermittelt - Inzidenz deutlich gesunken

Niedersachsen übermittelt laut Gesundheitsministerium ab sofort sonnabends und sonntags keine Corona-Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut (RKI). Deswegen kann das RKI heute keine aktuellen Zahlen für das größte norddeutsche Bundesland vermelden. Die Zahlen werden voraussichtlich in den Daten für morgen nachgeliefert. Keine Auswirkungen hat die Änderung laut Ministerium auf den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Dieser bleibe aktuell, da dessen Berechnung sich nach dem Meldedatum, etwa dem positiven Befund in einem Labor, richtet. Die Inzidenz liegt heute bei 1.508,8 und ist damit deutlich gesunken: Gestern betrug der Wert 1.596,1, vor einer Woche 1.941,8.

Offenbar immer mehr Post-Covid-Behandlungen

In Reha-Maßnahmen werden offenbar mehr Menschen wegen der Folgen einer Covid-Erkrankung behandelt. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Roßbach, sagte dem "Tagesspiegel", im ersten Halbjahr 2021 habe es 4.000 Fälle von Long Covid gegeben. Ersten Hochrechnungen zufolge würden es im gesamten Jahr 10.000 Fälle. Seit vergangenem Herbst bieten acht Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung spezielle Post-Covid-Programme an. Manche Patienten leiden nach einer Infektion unter Langzeitfolgen wie Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten oder Lungen- beziehungsweise Herzproblemen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sagt nach dem weitgehenden Wegfall bundesweiter Schutzmaßnahmen einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen voraus. Montgomery erklärte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", bei der Entscheidung der Bundesregierung gegen die Maskenpflicht habe sich die FDP durchgesetzt. Wörtlich sprach der Vorsitzende von einer Entscheidung gegen die Vernunft.

Brockmann: Vorsicht ist eine gute Strategie

Der Wissenschaftler und Modellierer des Robert Koch-Instituts Dirk Brockmann hält es für richtig, dass Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht beibehalten. "Ich denke Vorsicht ist eine gute Strategie, gerade bei Fallzahlen in dieser Höhe." Eigenverantwortung sei zwar wichtig, die Verantwortung für andere aber nicht zu vergessen. Länder wie Japan hätten bisher weniger Corona-Tote, weil sie solidarischer agieren würden, sagt Brockmann.

AUDIO: Brockmann: Unklar, wie sich Abschaffung der Maskenpflicht auswirkt (5 Min) Brockmann: Unklar, wie sich Abschaffung der Maskenpflicht auswirkt (5 Min)

Hamburg lockert heute Maskenpflicht an Schulen

Hamburgs Schülerinnen und Schüler müssen heute im Unterricht an ihren Schreibtischen keine Corona-Maske mehr tragen. Gleiches gilt nach Angaben der Schulbehörde für Lehrkräfte und schulisches Personal, wenn sie in den Klassen einen festen Arbeitsplatz eingenommen haben. In allen anderen Bereichen, etwa in den Fluren oder beim Herumlaufen im Klassenraum gelte weiterhin die Maskenpflicht. Ebenfalls in Kraft bleibt die Pflicht, sich drei Mal pro Woche testen zu lassen und die Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften. Zudem blieben die mobilen Luftfilter-Geräte in Betrieb.

Basis der Neuregelung ist der jüngste Beschluss der Bürgerschaft zum Umgang mit der Corona-Pandemie, wonach die gesamte Hansestadt seit Sonnabend ein Corona-Hotspot ist. Damit besteht bis Ende April unter anderem eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, also auch in den Schulen. Ohne den Beschluss gäbe es wie in den Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein und den meisten anderen Bundesländern fast gar keine Maskenpflicht mehr.

Weitere Informationen Maskenpflicht in Hamburger Schulen gelockert Ab Montag gelten in Hamburgs Schulen neue Corona-Regeln. Die Maskenpflicht wird gelockert, aber noch nicht ganz aufgehoben. mehr

Bundesweit 41.129 Neuinfektionen und 23 Todesfälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland geht weiter zurück. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden 41.129 weitere Ansteckungen (Vorwoche: 67.501). Das sind etwa 26.000 weniger als heute vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.424,6 (Vorwoche: 1.700,6). Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Die Zahl liegt aktuell bei 1.339,2. Am Vortag betrug sie 1.369,0. Vor einer Woche hatte der Wert 1.453,0 erreicht. Es gab zuletzt 942 registrierte Neuinfektionen; eine Woche zuvor waren es 1.362. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein stieg um einen auf 2.309.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Neuer Tag, neuer Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 4. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus