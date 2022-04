Stand: 14.04.2022 17:36 Uhr Corona-News-Ticker: Österreich lockert Maskenpflicht erneut

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 14. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Österreich lockert am Wochenende Maskenpflicht

Anschläge geplant : Corona-Leugner wollten offenbar den Gesundheitsminister entführt

3G-Regel fällt in vielen Bereichen in MV

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 22.447 in Niedersachsen , 6.300 in Schleswig-Holstein , 4.110 in Hamburg und 2.720 in Mecklenburg-Vorpommern

RKI: Bundesweit 165.368 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.015,7

Viele Ausnahmen bei Quarantäne-Regeln in Hamburg

Auch nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie gibt es in Hamburg noch Verwirrung bei Fragen zur Quarantäne-Pflicht. Besonders der Impfstatus von Kindern sorgt dabei für Missverständnisse. Ein Überblick, was gilt.

Weitere Informationen Corona: Viele Ausnahmen bei Quarantäne-Regeln in Hamburg Laut Sozialbehörde sind etwa zwei Mal geimpfte Kinder unter 16 Jahren von der Quarantäne-Pflicht ausgenommen.

Österreich lockert am Wochenende Maskenpflicht

In Österreich wird die allgemeine Maskenpflicht für Innenräume am Sonnabend aufgehoben. FFP2-Masken müssen dann nur noch in Lebensmittelgeschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen getragen werden, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch ankündigte. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Erleichterungen", sagte er mit Hinweis auf fallende Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank zuletzt unter 1.000 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Vier Wochen zuvor hatte Rauch die Maskenpflicht auf den gesamten Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Arbeitsräume ausgedehnt. Diese Regelung wird nun zurückgenommen. Außerdem müssen Gäste in Clubs, Bars und bei Großveranstaltungen von Sonnabend an nicht mehr geimpft, von Covid-19 genesen oder getestet (3G) sein. In Wien galt bislang in der Gastronomie noch die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Auch diese Maßnahme wird am Wochenende aufgehoben, wie die Stadtregierung bekannt gab.

Studie zu Booster-Impfung bei Kindern

Eine Booster-Impfung mit dem BionTech/Pfizer-Vakzin sorgt einer Studie zufolge bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren für signifikanten Schutz gegen die Corona-Variante Omikron. Die Blutanalyse zeigte einen 36-fachen Anstieg der Omikron-Antikörper, wie die Firmen mitteilten. Die Pharmafirmen planen daher, in den kommenden Tagen eine Notfallzulassung für eine dritte Impfdosis für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen zu beantragen. Weitere Anträge bei globalen Zulassungsbehörden, einschließlich der Europäischen Arzneimittelagentur, sollen folgen. In Deutschland sind Corona-Impfungen für alle Fünf- bis Elfjährigen generell möglich. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung allerdings lediglich für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit einem hohen Infektionsrisiko haben.

Braunschweig-Trainer Schiele nach Corona-Quarantäne wieder zurück

Trainer Michael Schiele von Eintracht Braunschweig hat seine Corona-bedingte Quarantäne beendet und wird im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga am Sonnabend beim Heimspiel gegen seinen Ex-Club Würzburger Kickers wieder an der Seitenlinie stehen. "Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht", sagte Schiele, der am vergangenen Wochenende den 1:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden verpasste.

WHO: Zahl der Corona-Infektionen in Afrika sinkt stetig

In Afrika geht die Zahl der Neuinfektionen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Monaten stetig zurück.Die Zahl der wöchentlich registrierten Corona-Fälle ist demnach in den vergangenen 16 Wochen dauerhaft gesunken, während Todesfälle seit acht Wochen zurückgingen. Die Infektionen auf dem Kontinent sind laut WHO von einem Höchststand von mehr als 308.000 Fällen pro Woche zu Jahresbeginn auf derzeit weniger als 20.000 neue Fälle pro Woche zurückgegangen. Dies sei das niedrigste Infektionsniveau seit dem Beginn der Pandemie. Afrika mit seinen 1,3 Milliarden Menschen hat jedoch eine sehr hohe Dunkelziffer was die Registrierung von Infektionen betrifft. Die WHO nimmt an, dass der Großteil aller Infektionen nicht gemeldet wird.

Generalstaatsanwaltschaft: Anschläge und Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach verhindert

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollte nach Justizangaben offenbar entführt werden. Zwei Hauptbeschuldigte sollen mit anderen Tätern einen Angriff auf den SPD-Politiker geplant haben, um "ihn in ihre Gewalt zu bringen", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. "Es wurden in dem Zusammenhang Waffen beschafft." Vier Verdächtige aus dem Umfeld der Corona-Protestszene seien festgenommen worden, einer davon in Niedersachsen.

Lauterbach will sich von mutmaßlichen Entführungsplänen, die von der Gruppe "Aktion Klabautermann" genannt wurden, nicht einschüchtern lassen. "Ich werde weitermachen wie bisher", sagt er heute Mittag am Rande eins Besuchstermins in einem Krankenhaus in Husum. "Der ganze Vorgang zeigt, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert haben, sondern dass es mittlerweile um den Versuch geht, den Staat zu destabilisieren. (...) Es ist eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, aber die ist hochgefährlich; darauf müssen wir achten" Über die Corona-Politik könne in der Sache gestritten werden, fügte er hinzu. "Gewalt geht aber nie."

Insgesamt wird gegen zwölf Männer und Frauen ermittelt. Sie sollen vorgehabt haben, Einrichtungen der Stromversorgung zu zerstören, um so einen bundesweiten Stromausfall auszulösen. Damit sollten bürgerkriegsähnliche Zustände verursacht und schließlich das demokratische System in Deutschland gestürzt werden. Die Beschuldigten organisierten sich in rechtsextremen Telegram-Chats. Report Mainz liegen zahlreiche Chatverläufe vor. Sie zeigen ein krudes Weltbild zwischen Rechtsextremismus, Prepper-Ideologie und einer Ablehnung der Corona-Politik.

4.110 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz sinkt leicht

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 4.110 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 492 neue Fälle weniger als gestern und 67 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank von gestern 1.326,4 auf jetzt 1.322,9. Am Donnerstag vor einer Woche lag der Wert bei 1.330,8.

Schleswig-Holstein: Tourismus auf Vor-Pandemie-Niveau

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ist das Ostergeschäft dieses Jahr wieder der Start für die Saison der Hotel- und Gastronomiebranche im Norden. Hotels und Restaurants verzeichnen sehr viele Buchungen, Wirte setzen aber zum Teil weiterhin auf Vorsicht und nutzen das Hausrecht für eine Maskenpflicht. So wie Karl-Heinz Kolle, Wirt aus Büsum: "Von unseren Gästen haben wir bisher nur positive Äußerungen dazu bekommen, denn sie fühlen sich sicherer dadurch." In St. Peter-Ording sind die Hotels und Ferienwohnungen laut dortiger Tourismuszentrale zu 84 Prozent ausgebucht. Auch in Büsum sind die Zahlen vergleichbar mit denen von 2019, vor der Pandemie.

Deutlich mehr Video-Sprechstunden bei Ärzten in SH

Im Zuge der Corona-Pandemie haben digitale Arztbesuche in Schleswig-Holstein stark zugenommen. Nach Angaben der AOK NordWest nutzten Versicherte dieser Krankenkasse in den ersten drei Quartalen 2021 insgesamt 10.221 Video-Sprechstunden von Ärzten im Land. Das waren über 52 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020 mit 6.700 digitalen Beratungen. In den ersten drei Quartalen 2019 hatten sich nur sechs AOK-Versicherte per Bildschirm beraten lassen.

Erste Zulassung für den Impfstoff von Valneva

Großbritannien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff des französischen Pharmakonzerns Valneva zugelassen. Die zuständige Aufsichtsbehörde MHRA genehmigte die Anwendung des Wirkstoffs für Menschen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren. Zwischen den beiden Impfungen müssen mindestens vier Wochen liegen.

Oldenburgischer Bischof zu Oster-Gottesdiensten: Singen bitte mit Maske

Der oldenburgische Bischof Thomas Adomeit erwartet angesichts gelockerter Corona-Regeln bald wieder mehr Menschen in den Kirchen. "Jetzt werden die Gottesdienste vermutlich wieder voller werden - und wir bitten wieder darum, auf die Abstände zu achten", sagte er dem Politik-Journal "Rundblick". Ob zu Ostern in den Gottesdiensten wieder gesungen werde, entscheide jede Kirchengemeinde für sich, betonte er. Das hänge auch von der Größe der jeweiligen Kirche ab: "Wo es eng ist und wo die Zahlen hoch sind, lautet eine unserer Empfehlungen beispielsweise: Ja, ihr könnt singen - aber dann bitte mit einer Maske."

Montgomery empfiehlt Maske und Abstand auch zu Ostern

Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, empfiehlt auch zu Ostern ein Festhalten an Corona-Hygiene-Regeln. "Ostern ist das Fest der Familie – und das soll es auch bleiben", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Und trotzdem helfen ein paar Vorsichtsmaßnahmen, damit die nur langsam sinkenden Inzidenzen nach Ostern nicht wieder steigen: Maske tragen, Abstand halten – das geht auch zu Ostern", so Montgomery.

Schule in Niedersachsen: Tägliche Tests und Ende der Maskenpflicht

Am 20. April müssen die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wieder zur Schule gehen. Damit sind erneut veränderte Corona-Regeln verbunden: Nach den Osterferien sind eine Woche lang tägliche Tests für die Schülerschaft vorgesehen. Danach läuft die Testpflicht aus und wird durch anlassbezogene Maßnahmen und freiwillige Angebote ersetzt. Außerdem können alle ohne Mund-Nase-Bedeckung in die Schule kommen - sie dürfen die Maske aber weiter tragen, wenn sie möchten.

Pharma-Industrie: Angebot von Corona-Impfstoffen übersteigt Nachfrage

Weltweit stehen nach Angaben des Pharmaverbandes IFPMA aktuell mehr Corona-Impfdosen zur Verfügung als verabreicht werden können. "Das Impfstoff-Angebot übersteigt zur Zeit die Nachfrage", sagte IFPMA-Generaldirektor Thomas Cueni. Es seien seit dem Produktionsbeginn Ende 2020 rund 13,7 Milliarden Impfdosen hergestellt und rund elf Milliarden verabreicht worden. Insgesamt könnten 2022 knapp acht Milliarden Impfdosen hergestellt werden, so Cueni. Dennoch würden nicht alle Menschen, die es brauchten, geimpft. Das liege nicht - wie noch bis Spätsommer 2021 - am Impfdosen-Mangel, sondern daran, dass die Impfprogramme in manchen Ländern nicht in vollem Umfang angelaufen seien. Das müsse bei möglichen neuen Pandemien besser organisiert werden.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen im Vergleich vom Vortag leicht angestiegen: Nach 1.335,3 gestern wird der Wert heute mit 1.339,7 angegeben. Am vergangenen Donnerstag lag er bei 1.490,5. Die Zahl der binnen eines Tages landesweit neu bestätigten Corona-Fälle: 22.447 (Vortag: 24.524 / Vorwoche: 25.125). 50 weitere Todesfälle wurden gemeldet, damit steigt die offizielle Gesamtzahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen in Niedersachsen auf 8.437.

3G-Regel fällt in vielen Bereichen in MV

Pünktlich zum langen Oster-Wochenende ist mit Beginn des heutigen Tages fast überall in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) als Corona-Schutzmaßnahme ausgelaufen. In Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibt die Regel aber noch bestehen, in Clubs und Diskotheken gilt weiterhin sogar 2G-Plus. Außerdem müssen Touristen, die nicht geimpft oder genesen sind, bei der Anreise im Hotel nach wie vor einen negativen Test vorlegen. Überall sonst genügen in Innenräumen als Schutzmaßnahmen Maske und Abstand. Für die Erleichterungen während der noch bis Ende des Monats geltenden Hotspot-Regelung in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Landesregierung wegen der zuletzt gesunkenen Infektionszahlen entschlossen.

RKI: Bundesweit 165.368 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.015,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.015,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.044,7 gelegen, vor einer Woche bei 1.251,3 (Vormonat: 1.543,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 165.368 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es den Angaben zufolge 176.303 gewesen, am vergangenen Donnerstag 201.729. Experten gehen davon aus, dass eine hohe Zahl von Infektionen nicht erfasst ist - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 310 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 132.688.

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz erneut leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gesunken, wie die Landesmeldestelle in Kiel mitgeteilt hat: Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt demnach aktuell 1.132,2 - am Vortag hatte der Wert bei 1.133,7 gelegen, vor einer Woche bei 1.178,1. Es wurden zudem 6.300 laborbestätigte Neuansteckungen registriert (Vortag: 7.196 / Vorwoche: 5.988). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen stieg den offiziellen Angaben zufolge um 13 auf landesweit insgesamt 2.364 seit dem Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Gesunken ist die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche (Hospitalisierungsinzidenz): von 6,73 auf 5,50.

Kieler Woche wird "größer und kraftvoller als vor der Pandemie"

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) war die Freude gestern deutlich anzusehen, als er der Öffentlichkeit gestern das geplante Programm für die Kieler Woche im Juni vorstellte. Anders als in den beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 soll das große Segelevent und Volksfest nun wieder ein echter Publikumsmagnet werden. Die Pandemie sei zwar noch nicht vorbei, so Kämpfer, aber es sei Sommer - und da könne man wieder feiern: "Wir trauen uns jetzt zu sagen, die Kieler Woche findet so statt wie wir sie kennen. Und wir glauben, sie wird sogar noch ein bisschen größer und kraftvoller als vor der Pandemie." Rund drei Millionen Besucher werden zwischen dem 18. und 26. Juni zu den Regatten und dem riesigen Rahmenprogramm mit Konzerten, Gastronomie, Kinderprogramm und vielem mehr erwartet.

Neuer Tag, neuer NDR.de Corona-Ticker

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 14. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

