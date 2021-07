Stand: 08.07.2021 12:34 Uhr Corona-News-Ticker: "Notstand" in Tokio während Olympia

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 8. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

"Corona-Notstand" in Tokio während Olympischer Spiele

Diskussion über Lüftungsanlagen für Schulen

Statistikamt: Bundesweit 30.136 Todesfälle durch Corona im vergangenen Jahr

Interview: Muss Stiko zurückhaltende Impfempfehlung für Kinder überdenken?

Niedersachsen: 4,55 Milliarden Euro für Wirtschaft seit Pandemiebeginn

Impfzentrum Hamburg : Jetzt dürfen auch Jugendliche ab 16

Bestätigte Neuinfektionen: 97 in Niedersachsen, 31 in Schleswig-Holstein, 38 in Hamburg, bundesweit 970

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg meldet 38 neue Corona-Fälle

Laut Sozialbehörde sind 38 neue Corona-Fälle in Hamburg nachgewiesen worden. Das sind elf mehr als am Donnerstag vor einer Woche und zehn mehr als gestern. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg auf 9,7. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 8,5 betragen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gab es Hamburg den Angaben zufolge nicht.

"Corona-Notstand" in Tokio während Olympischer Spiele

Während der Olympischen Spiele wird in Tokio erneut der "Corona-Notstand" herrschen. Dieser Status werde von Montag an bis vorläufig zum 22. August gelten, teilte die japanische Regierung mit. Die Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August stattfinden. Grund für den inzwischen vierten "Notstand" für Tokio sind wieder deutlich steigende Corona-Infektionszahlen. Es gibt allerdings keinen Lockdown mit harten Ausgangssperren. Die Bürger sind lediglich aufgerufen, zu Hause zu bleiben - und etwa für Restaurants gelten besondere Regeln. Viele Japaner befürchten, dass die Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten. Die Olympia-Veranstalter betonten jedoch bisher immer, dass alles "sicher" ablaufen werde. In Kürze wird eine Entscheidung erwartet, ob die Wettkämpfe mit oder ohne Zuschauer stattfinden.

Forderung nach "kreativen" Impfangeboten

Einige Politiker und Experten fordern angesichts des sinkenden Impftempos in Deutschland kreativere Impfangebote. Der FDP-Wirtschaftspolitiker Gerald Ullrich kritisierte in der "Welt", die Bundesregierung habe keine neuen Ideen, um die Impfkampagne anzukurbeln. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar, schlug in der Zeitung vor, die Bürger müssten sich auch in Fußgängerzonen, Wohnsiedlungen und bei Veranstaltungen impfen lassen können. Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, rief die lokalen Behörden zu mehr Inititative und Kreativität auf. In den vergangenen zwei Wochen ging die Zahl der Impfungen pro Tag in Deutschland zurück. An diesem Dienstag etwa wurden laut Robert-Koch-Institut 217.000 Impfdosen weniger verabreicht als am Dienstag der Vorwoche.

Statistikamt: 30.136 Todesfälle durch Corona im vergangenen Jahr

2020 sind in Deutschland 30.136 Menschen laut Todesbescheinigungen an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus der vorläufigen Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamts hervor. Bei weiteren 6.155 Fällen sei Corona als Begleiterkrankung der Verstorbenen angegeben. Nach früheren Angaben der Behörde verstarben im vergangenen Jahr in Deutschland insgesamt 982.489 Personen. Das Bundesamt wies darauf hin, dass bei der Ermittlung der Todesursachen unterschiedliche Dokumentationsformen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. In der Statistik des Robert Koch-Instituts werden 41.476 verstorbene Covid-19-Fälle für das Jahr 2020 ausgewiesen.

Muss Stiko zurückhaltende Impfempfehlung für Kinder überdenken?

Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut, hat im Interview auf NDR Info betont, dass das Gremium keine Entscheidungen darüber treffe, ob Kinder und Jugendliche geimpft werden sollen, sondern Empfehlungen ausspreche. "Wir versuchen, Entscheidungshilfe zu geben, indem wir wissenschaftliche Daten abwägen." Derzeit werde viel Druck auf die Kommission ausgeübt. "Das befremdet uns, aber wir halten das aus", sagte Terhardt. Man warte auf mehr Daten aus den Ländern, in denen bereits viele Kinder geimpft werden. Derzeit spreche viel dafür, dass die Gefahr von Herzmuskel-Entzündungen besonders bei Jungen durch die Impfung deutlich erhöht sei, so Terhardt.

970 Neuinfektionen bundesweit gemeldet

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, liegt die Inzidenz aktuell bei 5,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Am Wochenende war der Wert erstmals seit langem unter 5,0 gesunken. Dem RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden in Deutschland 970 Corona-Neuinfektionen gemeldet - heute vor einer Woche waren es 892. Es seien zudem 31 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus dominiert jetzt auch in Deutschland das Infektionsgeschehen. Nach RKI-Angaben gehen inzwischen 59 Prozent aller Ansteckungen auf diese Mutation zurück.

Debatte über Lüftungsanlagen für Schulen

Der Sprecher der Kultusminister der SPD-geführten Länder, Ties Rabe, hat die Diskussion über Lüftungsanlagen in Schulen kritisiert. Der Hamburger Schulsenator verwies auf bereits umgesetzte Maßnahmen wie Hygieneregeln, Maskenvorgaben, Testpflichten, Lüftungsregeln und Impfmöglichkeiten. "Es ist schwer zu erklären, warum der Schulbetrieb auch noch von Luftfiltern abhängen soll, die in anderen Lebensbereichen mit weniger strengen Schutzmaßnahmen - beispielsweise in Einzelhandel oder Gastronomie - keineswegs vorgeschrieben sind." Der Bund fördert seit Kurzem den Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen in Klassenräumen für Kinder bis zwölf Jahre, weil für sie noch keine Impfung möglich ist. Rabe sagte, die Förderung helfe zweifellos dem Schulbau, sei in Sachen Corona aber Augenwischerei. "Um solche Anlagen einzubauen, müssten alle rund 500.000 Klassen- und Unterrichtsräume aufwendig umgebaut werden. Selbst bei größter Anstrengung würde der Einbau mehrere Jahre dauern, sagte Rabe.

Der Vorsitzende des Landeselternrats in Mecklenburg-Vorpommern, Kay Czerwinski, sagte, langwierige Vergabeverfahren für stationäre Anlagen dürften kein Hinderungsgrund sein, immerhin seien in Pandemie-Zeiten auch Grundrechte eingeschränkt worden. Außerdem könnten die Filter auch nach der Pandemie für besseres Raumklima in den Klassenräumen sorgen und damit auch für eine angenehmere Lernatmosphäre, so Czerwinski.

Niedersachsen: 4,55 Milliarden Euro für Wirtschaft seit Pandemiebeginn

Die Corona-Hilfen und -Kredite der landeseigenen Förderbank für die Wirtschaft in Niedersachsen nehmen nach dem Rekord-Jahresvolumen 2020 weiter stark zu. Vom Beginn der ersten Pandemiewelle in Deutschland im März 2020 bis einschließlich zum Mai dieses Jahres betrug die entsprechende Gesamtsumme bereits 4,55 Milliarden Euro. Dies geht aus aktuellen Daten des Instituts hervor. Demnach teilt sich der Betrag in gut vier Milliarden Euro an "reinen"Hilfen im engeren Sinne wie Zuschüsse sowie in etwas mehr als 500 Millionen Euro für ergänzende Darlehensprogramme auf. Im vergangenen Jahr hatte die gesamte Wirtschaftsförderung im Land schon eine Marke von mehr als drei Milliarden Euro erreicht - in etwa eine Verdreifachung gegenüber 2019. Davon waren knapp 1,9 Milliarden Euro allein auf genehmigte oder ausgezahlte Mittel für angeschlagene Unternehmen und Selbstständige in der Corona-Krise entfallen.

Impfzentrum Hamburg: Jetzt dürfen auch Jugendliche ab 16

Im Impfzentrum in den Messehallen können sich jetzt alle Hamburgerinnen und Hamburger schon ab 16 Jahren impfen lassen. Bisher haben dort nur Jugendliche eine Spritze bekommen, die zu einer Priorisierungsgruppe gehörten. Allein dürfen die Jugendlichen sich aber nicht impfen lassen: In die Messehallen müssen sie ein Elternteil mitbringen. Mit dem allgemeinen Impfangebot schon ab 16 Jahren folgt die Gesundheitsbehörde jetzt zum ersten Mal nicht mehr strikt der Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Uneingeschränkt empfiehlt die Stiko Corona-Impfungen erst ab 18 Jahren, weil auch langfristige Folgen bei Kindern und Jugendlichen den Experten zufolge noch nicht gut genug untersucht sind und gleichzeitig das Risiko für eine schwere Erkrankung bei Jüngeren gering ist.

Niedersachsen: Inzidenzwert steigt weiter auf 4,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 97 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vorwoche: 53). Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages drei weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt bei 5.791. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 261.437 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landesdurchschnitt bei 4,6 Fällen je 100.000 Einwohner (Vortag: 4,1 Fälle).

US-Forscher: Bereits vier Millionen Corona-Tote weltweit

Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als vier Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Damit stieg die Zahl der global bekannten Corona-Todesfälle innerhalb von knapp drei Monaten von drei auf vier Millionen an. Weltweit gab es bislang rund 185 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus, wie Daten der Universität zeigten. Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen von einer noch höheren Dunkelziffer aus. Die Webseite der Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Nach Angaben der WHO gab es bisher 3,98 Millionen bestätigte Todesfälle und knapp 184 Millionen bekannte Infektionen.

In absoluten Zahlen wurden die meisten Corona-Todesfälle bislang aus den USA gemeldet. In dem Land mit 330 Millionen Einwohnern starben seit Anfang vergangenen Jahres rund 605.000 Menschen. An zweiter Stelle folgt Brasilien mit 525.000 Toten, auf Rang drei liegt das bevölkerungsreiche Indien mit gut 400.000 Toten. In Deutschland waren nach den Johns-Hopkins-Daten bislang gut 91.000 Corona-Tote zu beklagen.

Wieder Impfaktion auf Wochenmarkt - dieses Mal in Bad Essen

Zum zweiten Mal binnen sieben Tagen bietet der Landkreis Osnabrück eine Impfaktion auf einem Wochenmarkt in der Region an. Heute ab 14 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger auf dem Markt in Bad Essen impfen lassen. Eine Voranmeldung sei nicht erforderlich, sagte ein Kreissprecher. Es werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson angeboten. Minderjährige ab zwölf Jahren müssen eine Einwilligung der Eltern mitbringen. Die Zweitimpfung - im Fall von Biontech - gebe es in einem Impfzentrum in Wallenhorst. Bei Johnson & Johnson reicht eine Spritze. Bereits am vergangenen Freitag hatte es eine Impfaktion des Landkreises auf dem Wochenmarkt von Bramsche gegeben. Dabei wurden etwa 700 Impfdosen verbraucht.

Neustart für Musicals im September - Pressekonferenz in Hamburg

Seit dem 13. März 2020 sind alle acht Musical-Theater von Stage Entertainment wegen der Corona-Krise geschlossen. Im September soll es auf den Bühnen in Hamburg, Berlin und Stuttgart wieder losgehen. Die genauen Pläne will Stage Entertainment heute ab 10 Uhr auf einer Pressekonferenz im Hamburger Stage Theater an der Elbe vorstellen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt - vor allem in Neumünster

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gestiegen: auf 3,9 am Mittwochabend. Am Vortag lag sie noch bei 3,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es 31 registrierte Neuinfektionen im Land (Vortag: 9). Vor einer Woche waren 18 Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,3. Besonders stark gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster: Dort liegt der Wert aktuell bei 15,0 - nach 5,0 am Vortag.

