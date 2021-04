Stand: 28.04.2021 06:08 Uhr Corona-News-Ticker: "Notbremse" greift ab heute im Kreis Pinneberg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 28. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Notbremse greift ab heute im Kreis Pinneberg

Schleswig-Holstein meldet 357 neue Corona-Fälle

RKI: Bundesweit 22.231 Neuinfektionen registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweit 22.231 Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hat am frühen Morgen die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Demnach sind bundesweit innerhalb eines Tages neue 22.231 Corona-Fälle gemeldet worden. Am Mittwoch vor einer Woche hatte das RKI 24.884 Neuinfektionen verzeichnet, gestern waren es 10.976. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) liegt aktuell bundesweit bei 160,6. Am Vortag betrug dieser Wert den Angaben zufolge 167,6 und vor einer Woche 160,1. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 312 neue Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 82.280.

Corona-Notbremse greift ab heute im Kreis Pinneberg

Wegen mehrtägiger Überschreitung des Grenzwerts von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen greift ab heute im Kreis Pinneberg die Corona-"Notbremse". Dies kündigte der Kreis an. Unter anderem gilt dort zwischen 22 und 5 Uhr eine Ausgangsbeschränkung. Außerdem muss die Außengastronomie wieder schließen.



FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Regelungen kritisiert: "Denn dann wird auch auf der Insel Helgoland die nächtliche Ausgangssperre gelten, obwohl dort die Inzidenz bei 0 liegt." Die Nordseeinsel Helgoland gehört zum Kreis Pinneberg. Warum eine in offener See liegende und Corona-freie Insel nun von den Grundrechtseinschränkungen erfasst werde, lasse sich rational wahrscheinlich nicht einmal von den härtesten Lockdown-Befürwortern erklären, sagte Kubicki.

Weitere Informationen Helgoland Corona-frei - Ausgangssperre gilt trotzdem Die Helgoländer hatten auf eine Ausnahme gehofft. Doch die "Bundes-Notbremse" zieht auch hier. mehr

Immer gut informiert: Der NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in der Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Von montags bis freitags bündeln wir die wichtigsten Ereignisse des Tages. Online können Sie den kostenlosen Newsletter abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Hagenbecks Tierpark öffnet wieder

Von heute an kann der Hamburger Tierpark Hagenbeck seinen Außenbereich wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Hamburg übernimmt die "Bundes-Notbremse" insoweit, dass die Außenbereiche von Tierparks und botanischen Gärten öffnen dürften. Die Hagenbeck-Innenbereiche wie das Tropen-Aquarium bleiben dementsprechend geschlossen. Bei der Öffnung der Außenbereiche gelten die Hygieneregeln sowie an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr eine Maskenpflicht.

Weitere Informationen Hagenbecks Tierpark öffnet Außenbereich ab Mittwoch Vor dem Besuch muss ein fester Termin gebucht und vor dem Einlass ein negativer Corona-Testnachweis vorgelegt werden. mehr

Keine Ausgangssperre mehr im Kreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn wird die Ausgangssperre wieder aufgehoben. Von heute um Mitternacht an können sich die Menschen auch nachts wieder frei im Landkreis bewegen. Grund ist die gesunkene Inzidenz, die an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von 100 lag. Landrat Andreas Ebel (CDU) bedankte sich bei den Menschen für ihre Disziplin in den vergangenen Tagen.

Schleswig-Holstein meldet 357 Neuinfektionen

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben 357 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden registriert. Das sind 203 mehr als am Vortag, wobei es nach den Wochenenden zu Nachmeldungen kommen kann, aber 77 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 70,2. 49 Covid-19-Patientinnen und -Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, 37 müssen beatmet werden.

Modellregionen testen Tourismus-Konzepte für den Sommer

Viele Behörden und Politiker im Norden sind sich nicht sicher, ob beziehungsweise wie die Situation in der Tourismusbranche im Sommer aussehen wird. Modellregionen probieren derzeit aus, wie der Betrieb wieder anlaufen kann.

VIDEO: Corona-Impfungen: Was ist im Norden bald wieder möglich? (2 Min)

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Einen schönen guten Morgen! Auch am heutigen Mittwoch, 28. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Dienstag: 154 in Schleswig-Holstein, 806 in Niedersachsen, 210 in Hamburg, 585 in Mecklenburg-Vorpommern und 125 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 10.976.