Stand: 04.09.2021 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: Nordwestmecklenburg verschärft Regeln wieder

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 4. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Nordwestmecklenburg verschärft Corona-Regeln wieder

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 216 in Schleswig-Holstein, 468 in Niedersachsen; bundesweit 10.835

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI: Inzidenz steigt bundesweit leicht auf 80,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 80,7 - am Vortag hatte der Wert bei 80,2 gelegen, vor einer Woche bei 72,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10.835 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 10.303 Ansteckungen gelegen, am Vortag bei 14.251. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.995.188 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Nordwestmecklenburg verschärft Corona-Regeln

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gelten seit heute wieder einige strengere Corona-Regeln. Das Gebiet wird seit Mitte der Woche auf der in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Corona-Ampel mit Gelb eingestuft. In Schulen in dem Landkreis gilt nun wieder Maskenpflicht. Außerdem benötigen Ungeimpfte wieder einen negativen Test, um "körpernahe Dienstleistungen" wahrzunehmen. Das gilt unter anderen auch im Fitnessstudio und in Schwimmhallen - sowie im Kultur- und Freizeitbereich. Innenbereiche von Restaurants sind ebenfalls wieder testpflichtig - für Clubs und Discos sind sogar PCR-Tests vorgeschrieben. Sollte Nordwestmecklenburg wieder niedriger als mit Gelb eingestuft werden, würden die verschärften Regeln dennoch erst nach fünf Tagen wieder zurückgenommen. Auch in der Stadt Rostock gelten seit einiger Zeit wieder schärfere Regeln.

Inzidenz in Niedersachsen fällt auf 59,2

Die Behörden in Niedersachsen haben 468 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 1.136; Vorwoche: 837). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 59,2 (Vortag: 64,6; Vorwoche: 53,9). Die höchsten Inzidenzen gibt es weiterhin in Salzgitter (157,9), Delmenhorst (131,6) und Wolfsburg (105,8). Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert bei knapp 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert weiter bei knapp 50. Die Landesmeldestelle gibt sie aktuell mit 49,5 an, nachdem es tags zuvor 49,4 waren und vor einer Woche 47,2. Der Wert gibt die Summe der innerhalb einer Woche erfassten Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner an. Aktuell wurden in Schleswig-Holstein 216 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet - etwa so viele wie vor einer Woche. In den Krankenhäusern des Bundeslandes werden derzeit 20 Menschen mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen versorgt. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Sonnabend, 4. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.