Corona-News-Ticker: Nordländer impfen wieder mit AstraZeneca

Niedersachsen: Auch Zoos in Hotspots dürfen öffnen

Die Zoos und Tierparks in niedersächsischen Kommunen mit hohen Corona-Infektionszahlen dürfen ab sofort wieder öffnen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg setzte heute entsprechende Schließungen per Eilbeschluss außer Vollzug. Das Infektionsrisiko bei Aufenthalten im Freien sei vergleichsweise gering und könne durch mildere Maßnahmen reduziert werden, hieß es zur Begründung. Damit könnte zum Beispiel der Zoo Hannover wieder öffnen. Die Freizeitparks im Land müssen allerdings weiterhin geschlossen bleiben, wie der 13. Senat entschied. Hier sei unklar, ob zum Beispiel in Fahrgeschäften oder Warteschlangen dem Infektionsschutz Rechnung getragen werden könne. Das OVG kassierte darüber hinaus zwei weitere Regelungen der jüngsten niedersächsischen Corona-Verordnung. So sei bei den Kontaktbeschränkungen die Obergrenze von fünf Personen über 15 Jahren für Treffen unangemessen. Diese berücksichtige familiäre Strukturen nicht hinreichend, argumentierten die Richter. Ein Antragssteller hatte geltend gemacht, dass er gemäß der neuen Verordnung gemeinsam mit seiner Familie gar keine weiteren Personen treffen könne. Er lebt mit seiner Ehefrau und drei jugendliche Kindern zusammen. Dem 13. Senat zufolge gilt aber weiterhin, dass sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Auch Einzelmusikunterricht ist wieder erlaubt. Die Beschlüsse sind unanfechtbar.

Von der Leyen: Hohe Hürden für Sputnik-V-Zulassung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht offenbar hohe Hürden für eine Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V in der Europäischen Union. "Bislang wurde für Sputnik noch gar kein Antrag auf Zulassung gestellt, wir sind erst in einem vorbereitenden Stadium, in dem die Firma erst mal Daten liefert", zitieren die Zeitungen der Funke Mediengruppe die CDU-Politikerin. Zudem müsse es für jedes von der EU-Arzneimittelagentur EMA zugelassene Vakzin von der Behörde autorisierte Fabriken geben. "An den aktuellen Problemen mit AstraZeneca sieht man, wie wichtig die Fragen sind: Ist der Hersteller auch in der Lage, den Impfstoff in den Mengen zu liefern? Wo sind die Fabriken, was sind die Zusagen?" Bislang habe sie "überhaupt keinen Beleg gesehen, dass es für den Sputnik-Impfstoff entsprechende Produktionskapazitäten gebe", so von der Leyen.

Nord-Bundesländer setzen wieder AstraZeneca-Impfstoff ein

Die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca sind nach einer Überprüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA im Norden wieder angelaufen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern impfen bereits wieder mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers, Hamburg hat die Wiederaufnahme der Impfungen mit AstraZeneca für kommenden Montag angekündigt. Nach der EMA hatte auch die Ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland grünes Licht für das Vakzin gegeben. "Der Nutzen der Impfung überwiegt die gegenwärtig bekannten Risiken", teilte die STIKO nach Prüfung der vorliegenden Daten zu den bekannt gewordenen seltenen Fällen einer Thromboseform mit.

VIDEO: Impfungen mit AstraZeneca werden fortgesetzt (4 Min)

Ab Montag flächendeckende Schüler-Selbsttests in Hamburg

In Hamburgs Schulen beginnen von Montag an die flächendeckenden Corona-Selbsttests für Schüler. "Wir haben jetzt insgesamt 480.000 Selbst-Schnelltests an die Hamburger Schulen ausgeliefert - genug, um umfangreiche Testungen in den nächsten Wochen zu ermöglichen", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Mit diesen Tests sollen in der nächsten Woche alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Präsenzunterrichts einmal getestet werden. Zusätzlich sollen sich alle Schulbeschäftigten sogar drei Mal pro Woche testen. Die entsprechenden Pilotversuche in dieser Woche seien außerordentlich erfolgreich verlaufen, hieß es.

Entwurf: Bis Ende April immer mehr Impfungen in Arztpraxen

Ab der Woche nach Ostern sollen nach den Plänen des Bundeskanzleramts immer mehr Corona-Schutzimpfungen in Hausarztpraxen möglich sein. Für die Woche ab dem 5. April sind demnach aber zunächst nur rund eine Million Impfdosen für die Arztpraxen vorgesehen, für die letzte Aprilwoche werden mehr als 3,1 Millionen angestrebt. Dies geht aus einem Entwurfpapier des Kanzleramts für den Impfgipfel von Bund und Ländern an diesem Freitag hervor. Das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag, hatte den Stand 11 Uhr. "Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht", heißt es weiter im Papier. Daher erscheine es sinnvoll, dass zunächst die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte die besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten gezielt einladen.

Weniger Jugendliche in Niedersachsen beginnen Ausbildung

Deutlich weniger Jugendliche haben im vergangenen Jahr eine duale Berufsausbildung in Niedersachsen begonnen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne bezifferte den Rückgang auf rund zehn Prozent. Das liege zum einen an den wegen der Pandemie eingeschränkten Orientierungsmöglichkeiten wie Messen oder Praktika. "All diese Dinge sind unheimlich erschwert", sagte der SPD-Politiker. Zum anderen habe nach der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren aber auch der kleinere Abschlussjahrgang zu der Entwicklung beigetragen. Der Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Johannes Pfeiffer, warnte: "Jeder Auszubildende, den wir heute nicht haben, der fehlt uns als Fachkraft morgen."

Niedersachsen impft wieder mit AstraZeneca - 11.000 Termine werden nachgeholt

In Niedersachsen sind die am Montag zunächst vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca wieder angelaufen. Die Kommunen im Land seien angewiesen worden, sofort wieder mit Impfungen mit AstraZeneca zu beginnen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Nach Angaben des niedersächsischen Ministeriums konnten seit der Aussetzung des Impfens rund 11.000 Termine nicht wahrgenommen werden. Alle ausgefallenen Termine seit Montagnachmittag (15. März) bis einschließlich Sonntag (21. März) würden in der Woche nach Ostern nachgeholt.

Flensburgs Handballer in Quarantäne - Bundesliga-Spiel abgesagt

Bei der SG Flensburg-Handewitt gibt es einen zweiten Corona-Fall. Ein weiterer Nationalspieler sei positiv getestet worden, teilte der Tabellenführer der Handball-Bundesliga mit. Der gesamte Kader begibt sich vorsorglich in häusliche Isolation. Das Bundesliga-Spiel am Sonnabend bei MT Melsungen wurde abgesagt.

Niedersachsen hält an Öffnung der Schulen fest

Niedersachsens Schulen sollen trotz schnell steigender Infektionszahlen wie angekündigt weiter geöffnet werden. Geplant ist, dass es von Montag an in allen Schulen und Jahrgängen wieder Wechselunterricht mit geteilten Klassen gibt - also abwechselnd zu Hause und im Klassenraum. "Es bleibt bei der Regelung, die wir in der Verordnung drinstehen haben. Das heißt, dort, wo die Inzidenz unter 100 ist, kann weiter geöffnet werden", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Derzeit liegen 13 der 45 Regionen in Niedersachsen über der 100er-Marke.

Hamburg registriert 400 neue Corona-Fälle

In Hamburg sind im Vergleich zum Vortag 400 neue Corona-Fälle registriert worden. Das meldet die Gesundheitsbehörde. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 108,6. Weil der Inzidenzwert damit am dritten Tag nacheinander über der Grenze von 100 liegt, hat die Hansestadt am Vormittag bereits vollzogene Öffnungsschritte zurückgenommen. Von Sonnabend an werden unter anderem die Kontaktregeln wieder verschärft. Vor einer Woche hatte der Inzidenzwert für Hamburg bei 86,7 gelegen.

Kultusminister: Schulen so lange wie möglich offen halten

Die Schulen in Deutschland sollen nach dem Willen der Kultusminister der Länder so lange wie möglich offengehalten werden. Lehrkräfte im Präsenzunterricht sollten zugleich Vorrang beim Impfen bekommen. Auf diese gemeinsame Position haben sich die Ministerinnen und Minister bei Beratungen in der Kultusministerkonferenz (KMK) verständigt. "Für die Kinder und Jugendlichen ist der Schulbesuch für ihre weitere Bildungsbiografie von entscheidender Bedeutung", sagte die brandenburgische Bildungsministerin und KMK-Präsidentin Britta Ernst (SPD). Viele litten unter der Pandemiesituation. "Damit die Folgen nicht dauerhaft ihr Leben begleiten, liegt die Priorität der Kultusministerinnen und Kultusminister darauf, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten."

Auch Hamburg nimmt AstraZeneca-Impfungen wieder auf

Auch in Hamburg wird bei den Corona-Schutzimpfungen wieder das Mittel von AstraZeneca verabreicht. "Es ist gut, dass wir den Impfstoff wieder nutzen können, um bei den Impfungen wieder zügig weitermachen zu können", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Hamburg habe anders als andere Bundesländer fast keine Impfungen abgesagt. Fast 23.000 Impftermine seien umgeplant worden, die Impfwilligen erhielten Impfstoffe von Biontech und Moderna. "Wir haben in Hamburg in den vergangenen Tagen 18.000 Impfungen durchgeführt", sagte Leonhard.

Inzidenzwert bei fast 400 - Papenburg verhängt nächtliche Ausgangssperre

Die Sieben-Tage-Inzidenz im niedersächsischen Papenburg ist erneut massiv gestiegen. Am Donnerstagabend lag sie laut Landkreis Emsland bei 399,1. Für die Stadt gilt von Sonnabend an eine nächtliche Ausgangssperre. Nach Angaben des Landkreises handele es sich um ein "diffuses Geschehen", einzelne Hotspots seien nicht auszumachen.

Rostock: Gastronomen beklagen Ungleichbehandlung

Die Möglichkeit des FC Hansa Rostock zur Stadionöffnung am Sonnabend hat bei der Gastronomie undanderen Branchen Unverständnis ausgelöst. "Ich freue mich wirklich für Hansa, dass sie das machen können. Ich frage mich aber, warum ich dann als Familie oder zu zweit oder dritt nicht in die Gastronomie gehen kann", sagte der Präsident des Dehoga-Verbands MV, Lars Schwarz, am Rande einer Demonstration in Rostock. Dies gelte speziell für Außengastronomie. Es gebe keine Hinweise darauf, dass bei solchen Gelegenheiten das Coronavirus übertragen worden wäre.

Niedersachsens Gesundheitsministerin in Quarantäne

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) befindet sich in Quarantäne. Grund ist der Verdacht einer Corona-Infektion in ihrem familiären Umfeld. "In meiner Familie gibt es einen Corona-Verdachtsfall, der sich allerdings heute noch nicht bestätigt hat", teilte Behrens mit. "Wir warten auf die Ergebnisse des PCR-Tests." Vorsorglich nehme sie deshalb ihre Amtsgeschäfte vorerst aus ihrer Wohnung in Hannover wahr.

Spahn: Dritte Welle durch Impfungen nicht zu stoppen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich angesichts der täglich steigenden Corona-Zahlen in Deutschland für eine harte Gangart bei den Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Die dritte Corona-Welle könnte nicht durch Impfungen gestoppt werden, sagte Spahn. Der Gesundheitsminister mahnte: "Alle Szenarien, die wir sehen, laufen im Moment darauf hinaus, dass sich die Intensivstationen wieder sehr stark füllen." Spahn sagte: "Wir befinden uns in der dritten Welle der Pandemie, die Zahlen steigen, der Anteil der Mutationen ist groß." Zur ehrlichen Lageanalyse gehöre: "Es gibt in Europa noch nicht genügend Impfstoff, um die dritte Welle allein durch Impfen zu stoppen." Selbst wenn die Lieferungen aus EU-Bestellungen nun zuverlässig kommen, werde es noch einige Wochen dauern, bis die Risikogruppen vollständig geimpft sind, so der CDU-Politiker. "Erst dann können wir auch über breitere Öffnungen der Gesellschaft reden. Wir werden also noch einen langen Atem brauchen."

Hohe Inzidenzwerte: Hamburg zieht die Notbremse

Nach drei Tagen mit Inzidenzwerten über 100 hat Hamburg die Corona-"Notbremse" gezogen. Die Hansestadt nimmt bereits vollzogene Öffnungsschritte zurück. Von Sonnabend an werden die Kontaktregeln wieder verschärft, Termin-Shopping im Einzelhandel ist nicht mehr möglich. Das sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Wir sind in einer starken dritten Welle", sagte Tschentscher. Er werde sich bei den Bund-Länder-Beratungen am Montag dafür einsetzen, dass auch bundesweit keine weiteren Öffnungsschritte vorgenommen werden. Am Freitag war die Inzidenz in Hamburg auf 108,6 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Lauterbach: "Wir müssen zurück in den Lockdown"

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, die Corona-Maßnahmen schnell wieder zu verschärfen. "Man kann es drehen und wenden wie man will, wir müssen zurück in den Lockdown", sagte er in Berlin. Es sei nicht sinnvoll zu warten. Je früher man reagiere, desto kürzer müsse der Lockdown sein, um wieder auf eine beherrschbare Fallzahl zu kommen. Lauterbach sprach vom Beginn einer "fulminanten dritten Welle". Seinen Angaben nach ist durch die stattfindende Verdrängung der alten Virusvariante durch neue Varianten Mitte April mit einer bundesweiten Inzidenzzahl von 200 zu rechnen. Wenn die Fallzahlen nicht abgebremst würden, sei eine Überlastung der Intensivstationen in wenigen Wochen zu erwarten.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf über 90

Das Land Niedersachsen meldet 1.580 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte, stieg die Zahl der neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen für ganz Niedersachsen damit auf 90,2 (Donnerstag: 85,6, Vorwoche: 71,9). In mittlerweile 13 Regionen lag der kritische Wert über der Marke von 100 - damit müssen in diesen Kommunen eventuelle Lockerungen gestoppt werden. Die höchste Inzidenz wurde für die Stadt Salzgitter berechnet (222,5). 24 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Hansa spielt wieder vor Fans - richtige Entscheidung?

Die Drittliga-Fußballer von Hansa Rostock dürfen am Sonnabend gegen den Halleschen FC (live im NDR) vor Zuschauern spielen. Das Landeskabinett gab grünes Licht für das Pilotprojekt. 777, hauptsächlich in Rostock lebende Dauerkarteninhaber dürfen ins Ostseestadion, wenn sie einen negativen Test vorweisen. Der Aufstiegsaspirant ist damit der erste Profi-Fußballclub, der seit fast fünf Monaten wieder vor Zuschauern spielen darf.

Schwesig für "kontaktlosen Urlaub" im eigenen Land

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will sich für "kontaktlosen Urlaub" im eigenen Bundesland einsetzen - etwa in Ferienwohnungen oder Ferienhäusern. "Dass jetzt wieder der Mallorca-Urlaub sozusagen dem Urlaub im eigenen Land aus epidemiologischen Gründen vorgezogen wird, das versteht niemand", sagte Schwesig im Deutschlandfunk. Losgetreten wurde die Debatte mit der Streichung unter anderem von Mallorca von der Liste der Corona-Risikogebiete. Damit ist seit Sonntag der Urlaub auf der Insel im Mittelmeer wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. "Die gegenwärtige Lage spricht für Rostock und gegen Mallorca", sagte Schwesig. Schon im vergangenen Jahr habe man schlechte Erfahrungen mit Auslandsreisen in Zeiten von Corona gemacht.

Linken-Fraktionschef Bartsch vor Impfgipfel: Klarheit, Perspektive und Richtlinien

Bund und Länder müssten eine Entscheidung zum Impfen in Arztpraxen treffen und die Europäische Arzneimittelbehörde einen möglichen Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V zügig prüfen, sagte der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch im Interview bei NDR Info.

Landkreise fordern: Impfstoffverteilung nach Bevölkerungsanteilen beibehalten

Die Landkreise Ammerland und Oldenburg haben die niedersächsische Landesregierung dazu aufgerufen, bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen nach Bevölkerungsanteilen zu bleiben. Das sei der einzig gerechte und nachvollziehbare Verteilungsmaßstab, schrieben der Oldenburger Landrat Carsten Harings und sein Amtskollege aus dem Landkreis Ammerland, Jörg Bensberg, in Briefen an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). Die Landräte kritisierten, die Rufe nach zusätzlichen Impfstoffmengen würden immer lauter - etwa wegen vermeintlich höherer Altersstruktur oder wegen einer besonders hohen Inzidenz. Das führe zu "tiefer Verunsicherung der Bevölkerung". Es werde die Sorge geäußert, dass im Falle tatsächlicher zusätzlicher Impfstofflieferungen diese andernorts fehlten.

Bislang keine positiven Corona-Tests von Rostocker Schülern

Die umfangreiche Testung von bislang mehr als 1.000 Rostocker Schülern hat bislang noch kein positives Ergebnis hervorgebracht. Die Testung mit den sogenannten PCR-Tests, die von dem Rostocker Biotechnologieunternehmen Centogene kostenfrei vorgenommen wird, läuft seit Anfang vergangener Woche. Wie der Chef der Corona-Testsparte bei Centogene, Volkmar Weckesser, sagte, sind neben Schülern aus Abschlussklassen auch Grundschüler sowie einige Lehrer dabei. Mit dem System seien inzwischen 31 Schulen erfasst, manche Schüler seien schon zwei Mal getestet worden. Rostock zeichnet sich seit Monaten durch eine niedrige Sieben-Tage-Inzidenz aus, die teilweise sogar unter 20 liegt.

Biontech-Gründer werden ausgezeichnet

Das Mainzer Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci hat mit der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs Weltruhm erlangt. Heute werden die Forscher von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik geehrt.

Corona-Hilfen in Niedersachsen: Fast 1.500 Ermittlungsverfahren wegen Betrugs

Zu Unrecht angeforderte Corona-Hilfszahlungen beschäftigen die Ermittler in Niedersachsen weiterhin - bei den Staatsanwaltschaften sind bis Ende Februar 1.482 Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts eingeleitet worden. 113 davon kamen in den ersten beiden Monaten dieses Jahres dazu, wie das Justizministerium mitteilte. Zusammengerechnet geht es dabei um rund 11,1 Millionen Euro. Hier sind laut Ministeriumssprecher aber auch Fördermittel eingerechnet, zu denen die Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden - 213 waren das. Vorläufig sichergestellt wurden demnach bisher erst circa 971.000 Euro. 342 Mal wurde dem Ministerium zufolge bislang Anklage erhoben beziehungsweise Strafbefehl beantragt. Zu wie vielen Verurteilungen es kam, dazu gab es keine Angaben.

Schwesig fordert vor Impfgipfel Klarheit über Lieferungen im April

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert Klarheit über die im April zu erwartenden Impfstoff-Lieferungen. "Wir müssen insbesondere mit den Prioritätsgruppen 1 und 2 schnell vorankommen", mahnte Schwesig vor dem heutigen Impfgipfel der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Zur Gruppe 1 zählen laut Impfverordnung der Bundesregierung unter anderem über 80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen und Personal auf Intensivstationen; zur Gruppe 2 etwa 70- bis 80-Jährige und Personal in Kitas und Grundschulen. Sie sei in dem Zusammenhang froh, dass das Präparat von AstraZeneca jetzt wieder gegeben werden dürfe. "Impfstoff ist unser Schlüssel, um Schritt für Schritt aus der Pandemie zu kommen", betonte die Schweriner Regierungschefin. Mecklenburg-Vorpommern erwartet nach den Worten von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) von April bis Juni rund 1,4 Millionen Impfdosen.

Forscher sieht möglichen Weg für Thrombosen bei AstraZeneca-Impfung

Ein Greifswalder Wissenschaftler hält nach Angaben der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) - wie auch andere Forscher weltweit - einen bestimmten Mechanismus für die Ursache der möglichen Thrombose-Fälle nach einer AstraZeneca-Impfung. Demnach könnten in seltenen Einzelfällen über die Immunantwort des Körpers die Blutplättchen aktiviert werden, was wiederum zu den schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen mit Blutplättchenmangel führen könnte, hieß es vom Leiter der UMG-Abteilung Transfusionsmedizin, Andreas Greinacher. Demnach lässt sich mit einem Test nachweisen, ob der zugrundeliegende Abwehrmechanismus aktiviert wurde. Fälle dieses speziellen Problems in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung hatten zum zeitweisen Stopp der AstraZeneca-Impfungen geführt. Hinweise darauf, dass die Impfungen tatsächlich die Vorfälle verursachten, hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nicht gefunden. Sie bekräftigte die Sicherheit des Impfstoffs. Dieser soll nun mit der Warnung versehen werden, dass er in möglichen seltenen Fällen Hirnvenenthrombosen bei Frauen unter 55 Jahren verursachen könnte.

"Lasst uns öffnen!" - Gastgewerbe protestiert in Rostock

Unter dem Motto "Lasst uns öffnen! Lasst uns leben!" wollen heute Vertreter des Gastgewerbes in Mecklenburg-Vorpommern demonstrieren. Auch Zulieferer, Handel, Veranstalter und Schausteller sind zur Teilnahme aufgerufen. Die Verbände fordern vor dem Bund-Länder-Gipfel am Montag einen klaren Öffnungsfahrplan mit verbindlichen und nachvollziehbaren Kriterien. Eine Fortsetzung der Politik nach dem Motto "Ihr bleibt zu, um die übrige Wirtschaft geöffnet zu halten" sei nicht mehr zu akzeptieren. Dies hätte den Lockdown als Dauerzustand zur Folge.

RKI: Bundesweiter Inzidenzwert nähert sich der 100er-Marke

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steigt in Deutschland weiter stark an: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bundesweit bei 95,6 - gestern wurde er mit 90 angegeben, am Mittwoch mit 86,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI in den vergangenen 24 Stunden 17.482 Corona-Neuinfektionen - das sind etwa 5.000 mehr als vor genau einer Woche (12.834). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 226 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74.358.

Gipfel-Treffen: Bund und Länder beraten zum Thema Impfungen

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff AstraZeneca gestern als "sicher und wirksam" eingestuft hatte, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Abend, dass ab heute wieder Impfungen mit dem Wirkstoff möglich sind. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kündigten daraufhin an, die AstraZeneca-Impfungen direkt wieder aufzunehmen. Hamburg will hingegen noch die Einschätzung der Ständigen Impfkommission abwarten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer sprechen ab heute Nachmittag in einer digitalen Konferenz über das weitere Vorgehen bei der Impfkampagne. Dabei wird es unter anderem um die Einbindung der Hausärzte gehen.

Schwesig: Vorerst keine weiteren Lockerungen in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Hoffnungen auf weitere Öffnungsschritte im Land gedämpft. Zwar seien die Zahlen dort derzeit stabil, aber Wissenschaftler warnten, dass sich das schnell ändern könne, sagte Schwesig nach einer Kabinettssitzung am Abend. "Und sie haben gesagt, vor weiteren Öffnungsschritten soll unser Ziel sein, das, was wir geöffnet haben, möglichst zu halten." Die Landesregierung habe deshalb entschieden, über das weitere Vorgehen erst nach den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Montag zu entscheiden. Dazu habe sie sich eng mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen abgestimmt, sagte Schwesig. Bei einer landesweit stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sollten vom kommenden Montag an eigentlich Theater, Außengastronomie und Kinos wieder öffnen können. Der landesweite Inzidenzwert beträgt aktuell 63,8 und ist damit einer der niedrigsten bundesweit.

Schleswig-Holstein registriert 289 Neuinfektionen

Schleswig-Holstein hat 289 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet. Gestern waren es 338, am Freitag vor einer Woche 273 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 56,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Gestern war der Wert mit 56,2 etwas niedriger.

Corona-Ticker am Freitag startet

Moin! Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Auch am heutigen Freitag, 19. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.613 Neuinfektionen in Niedersachsen, 389 in Hamburg, 338 in Schleswig-Holstein, 196 in Mecklenburg-Vorpommern, 148 in Bremen; 17.504 bundesweit