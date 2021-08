Stand: 24.08.2021 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Nordländer entscheiden über neue Regelungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 24. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Live auf NDR.de: Niedersachsen stellt neue Corona-Verordnung vor

Hamburg will 2G-Regelung für Veranstalter ermöglichen

Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern soll einfacher werden

Bestätigte Corona-Neuinfektionen im Norden: 148 in Schleswig-Holstein, 5.747 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Live auf NDR.de: Niedersachsen stellt neue Corona-Verordnung vor

Eine neue Corona-Verordnung für Niedersachsen will die Landesregierung heute Mittag in Hannover vorlegen. Zur Pressekonferenz um 13 Uhr hat sich auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt. NDR.de übertragt live. In Kraft treten sollen die neuen Corona-Regeln dann am Mittwoch. Laut des Verordnungsentwurfs werden - wie von Bund und Ländern beschlossen - Genesene, Geimpfte und Getestete auch in Niedersachsen künftig mehr Freiheiten haben (3G-Regel). Neben der Sieben-Tage-Inzidenz soll künftig auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Fälle und die von ihnen belegten Intensivbetten eine Rolle spielen. Die neue Verordnung soll zunächst für einen Monat gültig sein und regelmäßig überprüft werden.

Weitere Informationen Niedersachsen stellt neue Corona-Verordnung vor Dem Entwurf zufolge werden 3G und neue Warnstufen eine bedeutende Rolle spielen. NDR.de zeigt die PK ab 13 Uhr live. Video-Livestream

Hamburg will 2G-Regelung für Veranstalter ermöglichen

Der rot-grüne Senat in Hamburg entscheidet heute über Corona-Sonderregeln nur für Geimpfte und Genesene. Sollte der Senat die sogenannte 2G-Regelung wie angekündigt umsetzen, könnten beispielsweise Restaurants oder Konzertveranstalter allein für Geimpfte und Genesene Angebote machen und Ungeimpfte trotz eines negativen Corona-Tests den Zutritt verwehren. Für Geimpfte und Genesene könnte das bedeuten, dass keine Abstandsregeln gelten, sie keine Masken tragen müssen und sie ihre Plätze wieder frei wählen können. Die Veranstalter wiederum könnten dann wieder mehr Gäste auf einmal zulassen und bewirten - sofern sie die Kontrollen übernehmen.

Weitere Informationen Corona: Hamburg plant Angebote nur für Geimpfte und Genesene Als erstes Bundesland könnte Hamburg heute die "2G-Regelung" einführen. NDR.de übertragt die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr live. mehr

Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern soll einfacher werden

Die landeseigene Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern mit bisher sechs Stufen soll vereinfacht werden. Wie das aussehen soll, darüber berät die Landesregierung heute Vormittag. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte vergangene Woche angekündigt, dass es weniger Stufen geben soll. Einen völligen Verzicht auf die Ampel hatte Schwesig abgelehnt.

Inzidenz steigt bundesweit auf 58

Das Robert-Koch-Institut hat bundesweit 5.747 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.835 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 3.912 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 58,0 - von 56,4 am Vortag. 42 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle insgesamt auf 92.022. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,87 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Sieben-Tage-Inzidenz in SH nun bei 48,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken: Aktuell liegt die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 48,1 - nach 48,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 148 Neuinfektionen gemeldet - 44 weniger als vor einer Woche. In den Krankenhäusern werden landesweit derzeit 75 Covid-19-Patienten behandelt, 25 mehr als vor einer Woche. 21 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Zwölf Patienten und Patientinnen mussten beatmet werden.

Welche Corona-Regeln sind an Schulen in SH sinnvoll?

Wie groß ist die Corona-Gefahr an Schulen? Was muss in den nächsten Monaten getan werden? Und was verändert die Impfsituation in den Schulen und Kitas? Mit diesen Fragen hat sich der Bildungsausschuss des Landtags in Schleswig-Holstein befasst.

VIDEO: Welche Corona-Maßnahmen sind an Schulen noch sinnvoll? (1 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Dienstag, 24. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.