Corona-News-Ticker: Niedrige Zahlen - Fehler in der Meldekette?

Niedersachsen meldet 662 Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist in Niedersachsen binnen eines Tages um 662 gestiegen. Das meldete am Vormittag das Landesgesundheitsministerium. Am vergangenen Montag waren 369 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden, gestern waren es 1.250 gewesen. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus verstorben Menschen erhöhte sich um 15 auf jetzt insgesamt 2.644 seit Beginn der Pandemie. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) stieg landesweit auf 103,8. Der Landkreis Peine weist aktuell einen Wert von 186,2, im Landkreis Gifhorn liegt er bei 172,2.

Offenbar Probleme in der Meldekette zum RKI

Das Robert Koch-Institut hat heute mit 7.141 Neuinfektionen binnen 24 Stunden den niedrigsten Tages-Wert seit Mitte Oktober gemeldet. Doch offenbar gibt es Probleme in der Meldekette von den Gesundheitsämtern der Länder an das bundeseigene Institut. Für Rheinland-Pfalz wurden beispielsweise nur zwei Neuinfektionen angegeben. Auch Schleswig-Holstein und Bayern meldeten demnach vergleichsweise auffällig niedrige Zahlen. Eine RKI-Sprecherin bestätigte am Vormittag den Fehler. Man prüfe derzeit, was der Grund sei. Es könnte also noch zu Nachmeldungen kommen.

Auch Spitzensportlern drohen langwierige Probleme

Egal ob schwerer oder leichter Verlauf - die Probleme nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 können insbesondere dann, wenn mehrere Organe betroffen sind, gravierend sein. Das gelte auch für Spitzensportler, betonte Klaus Rabe, Ärztlicher Direktor der Lungenklinik im schleswig-holsteinischen Großhansdorf, in einem Beitrag in der Sendung Sportclub im NDR Fernsehen.

Bremen: Bürgermeister Bovenschulte für strengere Homeoffice-Vorgaben

Auch der Bürgermeister der Hansestadt Bremen, Andreas Bovenschulte (SPD), geht von einer Verlängerung des derzeit bestehenden Lockdowns aus. Zudem forderte er im ARD-Morgenmagazin strengere Vorgaben zum Arbeiten im Homeoffice: "Wir sollten eine Regelung bekommen, dass überall da, wo es möglich ist, auch tatsächlich Homeoffice angeboten werden muss." Auch Verschärfungen der Maskenpflicht im Bezug auf das Tragen von FFP2-Masken beispielsweise beim Einkaufen unterstützte er. Das Wichtigste bei etwaigen Verschärfungen sei, die Menschen mitzunehmen, sagte Bovenschulte: "Wenn die Menschen überzeugt sind, die Regeln einzuhalten, dann gehen die Inzidenzzahlen und Infektionszahlen runter."

Weitere Corona-Mutationen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die mutierten Formen des Coronavirus breiten sich offenbar auch in Schleswig-Holstein weiter aus. Nach einem bestätigten Fall im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden nun neue Fälle in Flensburg und Dithmarschen bekannt. Wegen der Verbreitung von mutierten Formen des Coronavirus hat die Europäische Kommission die EU-Mitgliedsstaaten zu einem verstärkten Kampf gegen die Pandemie aufgerufen. Die Länder müssten mehr testen und die Kapazitäten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen erhöhen, sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides der Zeitung "Die Welt". Sie forderte außerdem mehr Gen-Sequenzierungen, um die verschiedenen Virus-Mutationen zu identifizieren.

Einschränkungen an Mecklenburgischer Seenplatte gelten weiter

Für die Menschen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten trotz der deutlich gesunkenen Zahl der bestätigten Corona-Infektionen weiter die strengen Regeln eines Hochrisiko-Gebietes. Wie eine Kreissprecherin heute mitteilte, muss der Sieben-Tage-Wert - also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche - 14 Tage lang unter 200 bleiben. Erst dann könnten Lockerungen beschlossen werden. Die Inzidenz stieg bis auf 261,6 am 10. Januar an und war gestern mit 194,1 erstmals wieder unter 200 gesunken. Es gelten vorerst bis zum 31. Januar eine Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr, die 15-Kilometer-Beschränkung um den Wohnort mit bestimmten Ausnahmen sowie ein touristisches Einreiseverbot.

Fahrlehrerverband fordert gleiche Regeln für alle

In Schleswig-Holstein gibt es seit dem Corona-Lockdown im Dezember keine praktischen und theoretischen Fahrschul-Unterricht mehr - in Hamburg und Niedersachsen dagegen schon. Das führt offenbar zu Abwerbe-Versuchen aus den benachbarten Bundesländern nicht nur bei Fahrschülern, sondern auch bei den Fahrlehrern.

Althusmann sieht zu viel Bürokratie bei Corona-Hilfen

Die Corona-Hilfen des Bundes für die Wirtschaft sind nach Ansicht des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann (CDU) viel zu bürokratisch. Auch werde das Geld zu langsam ausgezahlt, sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Wenn Hilfen zu spät bei den Unternehmen ankommen, drohe der Verlust wirtschaftlicher Existenzen, so der Minister. Der Mittelstand habe nicht die Mittel und Reserven wie die Industrie. Althusmann erwartet allein in Niedersachsen nach bisherigen Angaben etwa 5.000 Firmenpleiten wegen der Corona-Pandemie. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin verlautete am Wochenende, die Antragsverfahren für die Hilfen sollten vereinfacht werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte zudem im "Bild"-Talk eine deutliche Aufstockung der Finanzhilfen für Unternehmen an.

Spahn: Kontakte müssen weiter verringert werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat für weitere Anstrengungen im Kampf gegen das Coronavirus geworben. Mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen sprach er im ARD-Morgenmagazin von einem ersten Erfolg. Aber man sei noch lange nicht dort, wo man hin wolle. Es müsse jetzt darum gehen, die Kontakte im privaten Bereich und in der Arbeitswelt weiter zu verringern. Auch Ausgangsbeschränkungen seien Teil der Debatte. Morgen wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Epidemie beraten. Führende Regierungspolitiker sprachen sich im Vorfeld für eine Verlängerung und Verschärfung der Auflagen aus. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist unter anderem eine bundesweite, nächtliche Ausgangssperre im Gespräch.

Hamburg: Mehr als 1,5 Millionen Euro Bußgelder eingenommen

Die Hansestadt Hamburg hat bislang mehr als 1,5 Millionen Euro Corona-Bußgelder eingenommen. Insgesamt wurden durch die Bußgeldstelle bis zum 8. Januar 13.726 Bußgeldbescheide erlassen. "Den meisten Verfahren liegen Verstöße gegen das Abstandsgebot zugrunde", sagte der Sprecher des Einwohnerzentralamtes, Matthias Krumm, der Deutschen Presse-Agentur. Hierzu wurden bislang knapp 10.000 Verfahren eröffnet. Personen, die an öffentlichen Orten nicht den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, müssen laut Bußgeldkatalog zur Corona-Eindämmungsverordnung bis zu 150 Euro zahlen. Die Anzahl der bearbeiteten Verfahren wegen des Verstoßes gegen die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung beträgt gut 1.700.

Tonne: Kinder und Jugendliche müssen viel entbehren

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat auf die Entbehrungen von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise hingewiesen. "Wir nehmen den Kindern gerade alles weg, was ihr Leben ausmacht: Hobbys, Freunde treffen, Veranstaltungen besuchen, ins Kino gehen, zusammen feiern", sagte Tonne in der heutigen Ausgabe der "Neue Osnabrücker Zeitung". "Und nun mussten wir auch noch den Schulbesuch - die letzte verbliebene Möglichkeit, Kontakt zu Gleichaltrigen zu haben - massiv einschränken und nahezu auf null herunterfahren". Die Situation könne man laut Tonne nicht beliebig lange fortführen, aber an eine baldige komplette Wiedereröffnung der Schulen glaubt der Minister dennoch nicht.

Klare Haltung von Hamburgs Bürgermeister in Sachen Homeoffice

Um die Infektionszahlen gering zu halten, sollten nach Ansicht von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Homeoffice und mobiles Arbeiten noch konsequenter eingeführt werden. Wo das nicht geht, sollten Unternehmen ihre Belegschaft demnach teilen und versetzte Arbeitszeiten einführen, damit Busse und Bahnen zur Rushhour nicht mehr so voll sind. Mit dieser Haltung geht Tschentscher heute in die Vorgespräche mit den Länderchefinnen und -chefs vor dem Bund-Länder-Gipfel morgen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

RKI: 7.141 Neuinfektionen und 214 weitere Todesfälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute früh für ganz Deutschland 7.141 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das ist laut RKI der niedrigste Wert an Neuinfektionen für einen Tag seit dem 20. Oktober. Außerdem wurden 214 weitere Todesfälle verzeichnet. Dieser Wert war seit dem 14. Dezember nicht mehr so niedrig. An Montagen sind die in der Corona-Krise erfassten Zahlen meist geringer, weil unter anderem am Wochenende weniger getestet wird. Vor einer Woche hatte das RKI bundesweit 12.497 Neuinfektionen und 343 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. "Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen Anfang Dezember, einem Rückgang während der Feiertage und einem erneuten Anstieg in der ersten Januarwoche scheinen sich die Fallzahlen wieder zu stabilisieren", schreibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI heute früh bei 134,4. Dieser Wert sinkt seit einigen Tagen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert beträgt laut RKI-Lagebericht aktuell 0,93 (Vortag: 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

215 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 215 neue Corona-Fälle registriert worden - vor einer Woche waren es 144. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg leicht von 86,1 auf 88,6. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um einen auf 652. 473 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 80 werden intensivmedizinisch betreut - 48 mit Beatmung. Bislang gibt es in dem nördlichsten Bundesland 31.156 nachgewiesene Corona-Infektionen.

MV: Kreis Vorpommern-Greifswald ist Hochrisikogebiet

Im Kreis Vorpommern-Greifswald ist der Inzidenzwert erstmals auf mehr als 200 gestiegen. Damit gelten in dem Gebiet wohl bald verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim zu NDR 1 Radio MV sagte, ist eine entsprechende Allgemeinverfügung in Arbeit. Demnach könnten dann eine nächtliche Ausgangssperre sowie eine Einschränkung des Bewegungsradius gelten. Schulen und Kitas blieben dann geschlossen, es gäbe nur eine Notbetreuung.

Niedersachsen: Grundschüler kehren in geteilten Gruppen in Klassen zurück

Trotz einer weiter angespannten Corona-Lage kehren die Grundschüler in Niedersachsen heute in geteilten Gruppen in die Klassen zurück. Bis zum Halbjahresende erhalten sie Unterricht nach dem sogenannten Szenario B - das bedeutet, dass jeweils eine Hälfte der Schüler zu Hause und die andere in der Klasse arbeitet. In der ersten Woche nach den Ferien waren alle Grundschüler im Homeschooling zu Hause unterrichtet worden. An der teilweisen Öffnung der Schulen in Niedersachsen trotz des verschärften Lockdowns hatte es Kritik unter anderem aus Berlin gegeben. Die Schulöffnung sei gegen den Geist der Beschlüsse von Bund und Ländern, sagte der Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt. Dagegen verteidigte die Landesregierung zuletzt am Freitag die Teilöffnung auch der Grundschulen: Man wolle daran festhalten, hieß es. Insbesondere kleine Kinder schienen die Krankheit weniger stark zu verbreiten als andere Menschen.

Hamburg und Niedersachsen impfen erstmals zweite Dosis

In Hamburg und Niedersachsen haben gestern Pflegeheimbewohner und Mitarbeiter erstmals die zweite Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten.

Bundesrat entscheidet über Ausweitung von Kinderkrankengeld

Der Bundesrat entscheidet heute Nachmittag in einer Sondersitzung über die Ausweitung des Kinderkrankengeldes. Damit soll der Anspruch pro Elternteil für das laufende Jahr rückwirkend ab 5. Januar von zehn auf 20 Tage verdoppelt werden, für Alleinerziehende auf 40 Tage. Dies soll es Eltern erleichtern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Der Anspruch soll nicht nur bei Krankheit des Kindes gelten, sondern auch, wenn Kitas, Schulen oder Betreuungseinrichtungen Pandemie-bedingt geschlossen sind. Die Leistung kann auch bei Arbeit im Homeoffice in Anspruch genommen werden. Der Bundestag hatte der Neuregelung in der vergangenen Woche bereits zugestimmt.

MV: Minister und Agenturchefin geben Ausblick auf Arbeitsmarkt 2021

Die Corona-Krise hat 2020 deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt auch in Mecklenburg-Vorpommern hinterlassen - und Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. Vor dem Hintergrund der nun drohenden weiteren Einschränkungen für Teile der Wirtschaft wollen Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und die Regionaldirektorin der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, heute in Schwerin einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Infolge der Corona-Pandemie hatte der kontinuierliche Aufschwung am Arbeitsmarkt im Vorjahr ein jähes Ende gefunden. Im Dezember waren im Nordosten 65.100 Menschen ohne Arbeit und damit 7.000 mehr als ein Jahr zuvor. Nur mithilfe der umfangreichen Kurzarbeiterregelungen, bei der Lohnkosten vom Bund finanziert werden, konnte ein stärkerer Anstieg verhindert werden.

Niedersachsen: Sonderausschuss befragt Experten zu Corona-Maßnahmen

Der Corona-Sonderausschuss des niedersächsischen Landtags befragt ab heute Mittag eine Reihe von Experten zur Wirksamkeit der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Konkret geht es in der Sitzung um den Stand der Forschung über die Verbreitung und Übertragung des Virus sowie die Konsequenzen für das öffentliche und das private Leben. Per Videoschalte beteiligen sich unter anderen die Göttinger Physikerin Viola Priesemann, der Bonner Virologe Hendrik Streeck und Regionalbischöfin Petra Bahr, die Mitglied des Deutschen Ethikrates ist. Die Opposition im Landtag fordert seit Monaten eine stärkere Beteiligung des Parlaments in der Corona-Politik.

Am Sonntag wurden 1.250 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 375 in Schleswig-Holstein, 146 in Hamburg, 122 in Mecklenburg-Vorpommern, 37 im Land Bremen und 13.882 bundesweit.