Corona-News-Ticker: Niedersachsens Studierende lernen wieder in der Uni

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 19. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Ostermontag nachlesen.

Mehrere Unis in Niedersachsen starten heute Vorlesungen in Präsenz

Esken: Bundesregierung plant neue Impfkampagne

Intensivmediziner: Keiner weiß, wie sich Corona entwickelt

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 739 in Schleswig-Holstein - Niedersachsen meldet keine aktuellen Zahlen

RKI: 22.483 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 669,9

Kunst-Auktion bringt 8.000 Euro für Krankenhaus in Lwiw

Etwa 8.000 Euro hat die Auktion von 44 Kunstwerken am Ostermontag in Neustrelitz eingebracht. 68 Künstler und Künstlerinnen hatten unter anderem Malereien und Fotoarbeiten gespendet. Die Aktion des Kulturzentrums Alte Kachelofenfabrik war erst eine Woche zuvor angekündigt worden. Das Geld bekomme nun ein Krankenhaus im ukrainischen Lwiw (Lemberg), das die Versorgung mit medizinischen Geräten und Medikamenten in der Ukraine koordiniere, so ein Sprecher.

Sommersemester an Niedersachsens Unis: Zurück zur Präsenz

An mehreren Universitäten in Niedersachsen beginnen heute die Vorlesungen im Sommersemester - in Präsenz. An allen Unis gilt zunächst weiterhin bis Ende April die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Die Universitäten hoffen, mit dieser Maßnahme die Präsenzlehre aufrechterhalten zu können. Die Unis in Braunschweig, Oldenburg und Göttingen, wo heute Vorlesungsstart ist, appellieren zudem an Studierende und Mitarbeitende, die 3G-Regel einzuhalten.

Esken: Bundesregierung plant neue Impfkampagne

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat Kritik nach dem Scheitern der Impfpflicht im Bundestag zurückgewiesen. Die Ampel-Regierung werde versuchen, mit einer neuen Kampagne die Impfquote in Deutschland zu steigern, sagte sie auf NDR Info: "Das ist dringend notwendig, um besser durch Herbst und Winter zu kommen, wenn möglicherweise weitere Covid-Wellen drohen." Schließungen von Schulen, Gastronomie und Geschäften wolle man vermeiden.

Nach zwei Jahren Pause - Ostern an der Ostsee

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten die Menschen in diesem Jahr das Osterfest wieder an der Ostsee genießen - bei bestem Strandwetter. Viele freuen sich über die unbeschwerte Zeit - andere fühlen sich noch etwas unwohl. Die Händler und Gastronomen freuen sich über das Ostergeschäft.

Weiter Sonderregeln in Niedersachsens Gefängnissen

Während vielerorts in Niedersachsen die Maskenpflicht gefallen ist, gilt sie sowohl für die Bediensteten als auch für die Inhaftierten von Justizvollzugsanstalten nach wie vor an vielen Stellen, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Hannover. Gefangene, die sich außerhalb ihrer Hafträume aufhalten, müssen demnach in den ersten 14 Tagen nach ihrer Erstaufnahme FFP2-Masken tragen. Auch bei Transporten müssen alle Gefangenen in Niedersachsen Masken tragen, erklärte der Sprecher. Für Besucher gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Zudem gelten in der JVA Hannover beispielsweise unterschiedliche Regeln für geimpfte und ungeimpfte Besucher. Aufgrund der Infektionslage sind derzeit ohnehin noch nicht in allen Justizvollzugsanstalten Besuche möglich.

Niedersachsen: RKI gibt Inzidenz mit 733,2 an

Niedersachsen hat über Ostern an vier Tagen in Folge keine aktuellen Daten an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird wegen der fehlenden Neuinfektionszahlen aktuell deshalb deutlich niedriger angegeben als noch vor den Feiertagen. Sie liegt den RKI-Angaben zufolge in Niedersachsen aktuell bei 733,2. Die zunächst letzten aussagekräftigen Zahlen vor Ostern wurden am Karfreitag veröffentlicht: An diesem Tag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen mit 1.327,3 fast doppelt so hoch. Ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA) hatte schon zu Beginn des Wochenendes gesagt, dass die Zahlen über Ostern "nicht sinnvoll interpretiert werden" könnten. Erst am Mittwoch werde sich das wieder ändern.

Intensivmediziner: Keiner weiß, wie sich Corona entwickelt

Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge, hält die weitere Entwicklung des Coronavirus für ungewiss. "Keine Expertin und kein Experte kann derzeit sicher sagen, welche Variante wir im Herbst bekommen", sagte Kluge, der auch Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) ist, der Funke Mediengruppe. "Wir sollten aber darauf vorbereitet sein, dass noch einmal eine Variante kommen kann, die zu einer höheren Krankheitsschwere führt, als dies derzeit bei der Omikron-Variante der Fall ist." Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Oster-Wochenende mit Warnungen vor einer möglichen "Killervariante" des Coronavirus Kritik auf sich gezogen. Kluge meinte dazu: "Eine Corona-Variante als 'Killervariante' zu bezeichnen, ist unpassend." So gebe es andere Infektionen, bei denen die Sterblichkeit deutlich höher liege als dies bei Covid-19 bisher der Fall gewesen sei.

RKI: Bundesweit 22.483 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 669,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 669,9 an. Am Vortag hatte der Wert bei 808,8 gelegen, vor einer Woche bei 1.087,2 (Vormonat: 1.735,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 22.483 Corona-Neuinfektionen - gestern waren es 20.482, am vergangenen Dienstag 162.790. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge zudem binnen 24 Stunden 7 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg laut RKI auf 132.960.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder ihre Daten nicht an jedem Wochentag (vollständig) melden - am Wochenende und an Feiertagen zum Beispiel Niedersachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen sowie über Ostern auch Bremen. Das führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich der Tageswerte wird damit immer schwieriger. Experten gehen seit einiger Zeit zudem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Sie haben Corona? So lindern Sie Symptome

Mit klassischen Hausmitteln gegen Erkältungen und rezeptfreien Medikamenten lassen sich leichte Covid-19-Infektionen meist gut auskurieren. Um schnell wieder gesund zu werden, ist es vor allem wichtig, dem Körper Ruhe zu gönnen und sich zu schonen. Außerdem ist es wichtig, viel zu trinken, da der Körper jetzt viel Flüssigkeit benötigt.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 727,7

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter deutlich unter 1.000. Sie sank den erfassten Daten zufolge auf 727,7. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor. Am Vortag hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 935,7 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde mit 739 angegeben, nach 554 am Vortag. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

