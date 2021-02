Stand: 27.02.2021 09:23 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsens Oberbürgermeister für neue Strategie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 27. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Am 27. Februar 2020 - heute vor einem Jahr - gab es den ersten bestätigten Corona-Fall in Norddeutschland: Ein Arzt aus Schleswig-Holstein, der am UKE in Hamburg arbeitet, wurde positiv getestet. Wie sich die Pandemie danach bis heute entwickelte und welche Folgen das für den Norden der Republik hatte, können Sie in der NDR.de Corona-Chronologie nachlesen:

Oberbürgermeister in Niedersachsen legen Plan für Lockerungen vor

Die Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages will im Umgang mit der Corona-Pandemie einen neuen Weg einschlagen. In einem Brief an den Ministerpräsidenten stellen sie ihren Plan vor: Die Städtechefs fordern, dass das gesamte öffentliche und gesellschaftliche Leben wieder hochfahren kann, wenn der überwiegende Teil der Risikogruppen geimpft ist und das Gesundheitssystem funktionsfähig. Das Land Niedersachsen setzt in einem Stufenplan auf eine inzidenzbasierte Öffnung einzelner Bereiche.

Impfkommission will Empfehlung für AstraZeneca-Vakzin ändern

Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut (RKI) will ihre Empfehlung zum Corona-Impfstoff von AstraZeneca schnell aktualisieren. Der Chef der Kommission, Thomas Mertens, betonte im ZDF, man halte das Präparat für einen sehr guten Impfstoff. Die jetzige Vorgabe, dass das Mittel von AstraZeneca nur für Menschen unter 65 Jahren geeignet sei, gehe auf eine dünne Datenlage zurück. Anlässlich neuer Studien werde man zu einer veränderten Empfehlung kommen. Nach einem schleppenden Start beschleunigt sich das Impf-Tempo in Deutschland derzeit. Es gibt bei manchen Bürgern aber anhaltende Skepsis insbesondere gegen den Corona-Impfstoff von AstraZeneca.

Rückgang des Inzidenz-Werts: Flensburg lockert die Regeln etwas

In Flensburg gelten ab heute neue Corona-Regeln. Die nächtliche Ausgangssperre wurde aufgehoben. Das Kontaktverbot bleibt, es gelten aber Ausnahmen für Menschen, die alleine leben.

Sinkende Inzidenzwerte? Rostocker Tropenmediziner zuversichtlich

Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger ist optimistisch, dass die Corona-Inzidenzwerte in Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Wochen sinken werden. Diese Hoffnung sei etwa mit weiteren Impfungen und dem bevorstehenden Frühling verbunden, sagte Reisinger der Deutschen Presse-Agentur. Schon im vergangenen Jahr habe es in den wärmeren Jahreszeiten weniger Neuinfektionen gegeben. Die ersten Monate mit Corona-Impfungen hätten gezeigt, dass sich das Infektionsgeschehen in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen reduziert habe. Dass die Werte weltweit aktuell nicht entscheidend sinken, habe aus seiner Sicht "maßgeblich" mit der britischen Virus-Variante zu tun, so der Mediziner.

Gedenkgottesdienst in Hildesheim für Opfer der Corona-Pandemie

Bei einem Gedenkgottesdienst im Hildesheimer Dom mit Bischof Heiner Wilmer soll heute um 17 Uhr an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert werden. Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen hat dazu aufgerufen, an jedem Tag der Fastenzeit in einem europäischen Land der Opfer zu gedenken. Albanien begann am 17. Februar Albanien, nun folgt Deutschland der Initiative. Im Dom in Hildesheim werden Fürbitten verlesen, außerdem sollen symbolisch Dutzende Teelichter auf den Stufen zum Altar für die Verstorbenen leuchten. Für den wegen der Pandemie eingeschränkten Gottesdienst gibt es keine freien Plätze mehr. Die Predigt des Bischofs kann ab morgen Mittag auf der Internetseite des Bistums angehört werden.

Auch an diesem Wochenende Corona-Kontrollen der Polizei in MV

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern wird heute und morgen wieder verstärkt die Einhaltung der Corona-Bestimmungen - wie etwa das geltende Einreiseverbot für Tagestouristen aus anderen Bundesländern - kontrollieren. Das gilt zum Beispiel für den besonders vom Coronavirus betroffenen Landkreis Vorpommern-Greifswald, zu dem auch die Insel Usedom gehört. Die Einreise in diesen Landkreis ist auch aus anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns nicht erlaubt, außer mit einem triftigen Grund. Auch an der Grenze zu Schleswig-Holstein oder an besonders beliebten Ausflugszielen sollen Kontrollen stattfinden, hieß es aus der Einsatzleitstelle in Rostock. Auch in Niedersachsen und in Hamburg haben die Behörden Kontrollen angekündigt.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 63,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute 9.762 neue laborbestätigte Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind etwa 600 mehr als am vergangenen Sonnabend. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 63,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 62,6). Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt. Den Angaben des RKI zufolge starben 369 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt in der Pandemie in Deutschland gemeldeten Todesfälle auf 69.888.

Wann und wo gilt die Hamburger Maskenpflicht?

"Überall, wo es im öffentlichen Raum eng wird, sollen Masken getragen werden." Das sei in dieser Phase enorm wichtig, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Heute tritt die ausgeweitete Maskenpflicht in der Hansestadt in Kraft. Der Senat veröffentlichte eine detaillierte Liste, an welchen Orten und zu welchen Zeiten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Es gibt verschiedene Kategorien: So gilt die Pflicht etwa in Bereichen der Innenstadt wie der Mönckebergstraße von montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr. In vielen Parks, rund am die Alster und am Elbufer an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Die Reeperbahn und andere Amüsiermeilen sollen an Feiertagen und Wochenenden zwischen 18 und 4 Uhr nur mit Maske betreten werden. Erwachsene müssen nun auch auf Spielplätzen Maske tragen. Die komplette Liste nach Stadtteilen geordnet:

Schleswig-Holstein: 260 neue Corona-Fälle, Inzidenz stagniert

In Schleswig-Holstein gibt es laut den Behörden 260 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen. Heute vor einer Woche waren es 276, gestern 242. Wie aus gestern Abend veröffentlichten Daten der Landesregierung hervorgeht, sank die Sieben-Tage-Inzidenz minimal von 50,5 auf 50,2 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. An den Tagen zuvor waren die Werte ähnlich. Die Zahl der Todesfälle stieg um acht auf 1.281. Landesweit lagen 77 Menschen auf Intensivstationen. Die höchste Inzidenz herrscht mit weitem Abstand in der Stadt Flensburg (166,4), danach folgen der umliegende Kreis Schleswig-Flensburg (71,6) sowie der Kreis Herzogtum Lauenburg (66,2).

Wirtschaftssenator: "Sind in Hamburg sehr vorsichtig"

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hofft, dass nach der Bund-Länder-Konferenz nächste Woche vielleicht auch Lockerungen etwa für Blumenläden möglich sind. Der Senat sei mit Lockerungen "sehr vorsichtig unterwegs", denn in Stadtstaaten würden in Läden schneller viele Menschen zusammenkommen als in Flächenländern, sagte Westhagemann im Interview mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

Corona-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 27. Februar, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 1.058 in Niedersachsen, 242 in Schleswig-Holstein, 188 in Hamburg, 185 in Mecklenburg-Vorpommern und 104 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 9.997.