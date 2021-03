Stand: 05.03.2021 10:01 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsens Landtag debattiert über Lockerungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 5. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Jetzt live: Niedersachsens Landtag berät über Corona-Maßnahmen

Niedersachsens Landtag ist zu einer weiteren Corona-Sondersitzung zusammengekommen. Zwei Tage nach dem Corona-Gipfel der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) debattiert das Landesparlament über die neuen Regeln und die angepeilten stufenweisen Lockerungen. Zudem soll in der Landtagssitzung die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens vereidigt werden. Sie tritt mitten in der Corona-Krise die Nachfolge von Carola Reimann (SPD) an, die am Montag ihren Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt gegeben hatte. Da Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sich derzeit in Quarantäne befindet, soll Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) die Regierungserklärung halten. NDR.de überträgt jetzt live.

Hamburg: Sporthallen zu Testzentren?

In den Hamburger Sportvereinen könnten künftig Zentren für Corona-Schnelltests entstehen. Das hat der Hamburger Sportbund (HSB) vorgeschlagen. Damit ab dem 22. März in den Sporthallen wieder Kleingruppen trainieren können, sind negative Corona-Schnelltests aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgeschrieben. Der Lösungsvorschlag des HSB dafür ist, dass künftig direkt vor Ort getestet wird. Ausgewählte Sportvereine könnten laut HSB-Vorsitzendem Ralph Lehnert zu anerkannten Testzentren ausgebaut werden - und das auch nicht nur für Sportlerinnen und Sportler.

Weitere Informationen HSB schlägt Sportvereine als Corona-Testzentren vor In den Vereinen könnten nach einem Vorschlag des Hamburger Sportbundes Testzentren für Corona-Schnelltests entstehen. mehr

Hamburger Museen bereiten sich auf Öffnungen vor

Von Montag an dürfen die Museen auch in Hamburg wieder öffnen - wegen eines Inzidenzwertes über 50 zwar nur mit Terminbuchung, aber nach Monaten der Schließung dennoch ein Lichtblick für die Häuser. Den Anfang macht die Hamburger Kunsthalle, die am Dienstag ihre großen Sonderausstellungen mit Bildern von Max Beckmann und De Chirico öffnet. Das ganze Haus soll dann in einem zweiten Schritt schnellstmöglich öffnen - gemeinsam mit den anderen staatlichen Häusern wie dem Museum für Hamburgische Geschichte, dem Altonaer Museum und dem Museum für Kunst und Gewerbe.

Weitere Informationen Corona: Hamburger Museen bereiten sich auf Öffnung vor Nach den neuen Corona-Beschlüssen dürfen Museen ab kommender Woche unter Auflagen wieder öffnen. mehr

Niedersachsen: Kaum Interesse an Coronatests für Schulbeschäftige

Nur eine Minderheit der etwa 100.000 Beschäftigten an niedersächsischen Schulen lässt sich kostenlos auf das Coronavirus testen. Zahlen des Kultusministeriums zufolge liege der Anteil bei rund zwölf Prozent, berichtete die "Nordwest-Zeitung" heute. Lehrer, aber auch Beschäftigte wie Sozialassistenten oder Schulhausmeister, können sich bis zu den Osterferien einmal pro Woche kostenfrei testen lassen. In der Woche vom 15. bis zum 19. Februar gab es etwa 12.300 Tests, wie ein Sprecher des Kultusministeriums der Zeitung sagte. Davon seien 0,08 Prozent positiv ausgefallen. Die Betroffenen mussten im Anschluss noch einen sogenannten PCR-Test machen. Die Tests werden in Arztpraxen vorgenommen. Das sei "viel zu kompliziert", kritisierte GEW-Sprecher Christian Hoffmann. Es sei sinnvoller, dort zu testen, wo die Menschen arbeiten - also in der Schule.

ARD Deutschlandtrend: Zwei Drittel wollen Lockerungen

Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, die Corona-Maßnahmen zu lockern. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervor. Danach wollen 63 Prozent der Befragten, dass die Auflagen ganz oder teilweise zurückgenommen werden. 34 Prozent sind dafür, die Corona-Regeln beizubehalten. Fast drei Viertel der Befragten sind mit dem Krisenmanagement von Bund und Ländern unzufrieden. Vor allem das Beschaffen von Impfstoff und die Organisation des Impfens werden schlecht bewertet.

Wieder etwas mehr Neuinfektionen als vor einer Woche

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.580 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 264 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von heute früh hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9.997 Neuinfektionen und 394 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bundesweit bei 65,4 - und damit etwas höher als am Vortag (64,7). Vor vier Wochen hatte der Wert noch bei 79,9 gelegen. Sein bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Niedersachsens Wirtschaft will beim Impfen helfen

Die Unternehmerverbände Niedersachsen haben ein höheres Tempo beim Impfen gefordert. Gleichzeitig boten sie ihre Hilfe dabei an. "Wir können auf die Erfahrung bei der Impfung von Beschäftigten über Betriebsärztinnen und Betriebsärzte aufbauen", sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller. Es werde kostbare Zeit verschwendet, wenn das Potenzial nicht genutzt werde. "Wir müssen jetzt vorbereiten, dass wir sieben Tage die Woche 24 Stunden impfen können. Jeder Tag, an dem wir nicht mit Hochdruck impfen, ist ein verlorener Tag", betonte Müller. Niedersachsen sei "trauriges Schlusslicht" bei der Zweitimpfungsquote. Unter dessen forderte der niedersächsische Schulleitungsverband, auch Beschäftigten der weiterführenden und berufsbildenden Schulen zu ermöglichen, vorzeitig und umgehend geimpft zu werden, wenn in Landkreisen und Städten Impfdosen übrig seien. Spätestens bis zum Ende der Osterferien müssten die Lehrer und Lehrerinnen aller Schulformen, die sich impfen lassen wollten, auch geimpft sein.

Weitere Informationen Niedersachsens Schulleitungsverband fordert Impfung für alle Das Personal aller Schulformen solle bis Ende der Osterferien geimpft sein. Bislang sind bestimmte Gruppen vorgesehen. mehr

Weil muss länger in Quarantäne bleiben

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) muss sich wohl länger in Quarantäne begeben als zunächst geplant. Er solle die ganze kommende Woche isoliert bleiben, hieß es aus der Staatskanzlei. Ursprünglich hatte die Quarantäne bis zum Montag dauern sollen. Die Verlängerung hänge damit zusammen, dass die ansteckendere britische Virusvariante in Hannover bereits besonders häufig auftritt, sagte Weil, der nach Angaben der Staatskanzlei negativ getestet wurde. Corona-positiv ist den Angaben zufolge eine leitende Mitarbeiterin. Sie war laut Regierungssprecherin Anke Pörksen zuletzt am vergangenen Freitag in der Staatskanzlei und zeigte ab Sonntag erste Grippe-Symptome. Die Mitarbeiterin habe umgehend den Ministerpräsidenten und dessen Umfeld informiert. Alle hätten daraufhin einen Schnelltest und einen PCR-Test gemacht. Die Testergebnisse seien negativ gewesen. "Es geht uns gut, keiner hat Symptome", so Pörksen.

Weitere Informationen Corona-Fall in der Staatskanzlei: Weil länger in Quarantäne Sie soll die gesamte kommende Woche andauern. Bisher sind alle Tests aus Weils Umfeld negativ ausgefallen. mehr

Kritik an Lockerungsschritten von Hamburger Verbänden

Die vorsichtigen Lockerungen der Corona-Regeln gehen nach Ansicht mehrerer Hamburger Interessenverbände nicht schnell genug, um den betroffenen Branchen zu helfen. Unter anderem die Handelskammer kritisiert, dass die Beschlüsse für Hamburgs Wirtschaft fast keine Planungssicherheit bringen würden. Positiv bewertet die Kammer hingegen, dass für Lockerungen nun wieder ein Inzidenzwert von 50 entscheidend ist und nicht mehr von 35. Für den Handelsverband Nord ist Einkaufen auf Termin kein großer Wurf. Der Verband bezweifelt, dass die Umsätze dabei ausreichen, um die zusätzlichen Kosten zu decken. Für Bars und Kneipen seien die Beschlüsse, die allenfalls Außengastronomie vorsehen, ein schlechter Witz, urteilt das Hamburger Barkombinat. Etliche Betriebe hätten keinen Außenbereich.

Weitere Informationen Corona-Beschlüsse: Einzelhandel und Gastronomie enttäuscht Die Lockerungen der Corona-Regeln in Hamburg gehen nach Ansicht mehrerer Interessenverbände nicht schnell genug. mehr

Lockerungen in Vorpommern-Greifswald

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Vorpommern-Greifswald gestern den zehnten Tag in Folge unter 150 lag, gelten ab heute lockerere Corona-Regeln. Menschen aus anderen Kreisen dürfen wieder einreisen. Für die Schulklassen eins bis sechs gilt laut Landkreis freiwillige Präsenz. Auch für Abschlussklassen soll Präsenzunterricht ermöglicht werden. Zudem können Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten oder von sonstigen Ausnahmen erfasst sind, ihre Kinder wieder zur Betreuung geben. Sie sind dennoch dazu angehalten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.

MV: Erste Impfaktionen für Erzieherinnen und Lehrkräfte

In Mecklenburg-Vorpommern werden heute die ersten Erzieher und Erzieherinnen sowie Lehrkräfte gegen das Coronavirus geimpft. Im Impfzentrum in Ludwigslust sind rund 170 Erzieher aus der Region angemeldet. In einer Schule in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) werden rund hundert Erzieherinnen, Lehrer und Betreuer aus Einrichtungen der Diakonie erwartet. Sie bekommen den AstraZeneca-Impfstoff, den die Landesregierung am Dienstag auf Drängen der Kommunen unter anderem für die nächste Gruppe von Impfberechtigten freigegeben hat, zu der auch Lehrkräfte sowie Erzieher und Erzieherinnen gehören.

Weitere Informationen Kampf gegen Corona: Impfen von Lehrern und Erziehern beginnt Von heute an werden in Mecklenburg-Vorpommern Lehrer und Kita-Erzieher durch mobile Teams und in Impfzentren geimpft. mehr

Mit Auflagen: Einzelhandel in Schleswig-Holstein darf Montag wieder öffnen

In Schleswig-Holstein darf der Einzelhandel - unter Auflagen - vom kommenden Montag an wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern im Kieler Landtag an. Wie bereiten sich die Unternehmer in Lübeck darauf vor? Und haben sie Sorge, dass es zu einer Art "Einkaufstourismus" kommt und Kunden aus dem Umland oder gar aus Hamburg anreisen?

Mecklenburg-Vorpommern will weiteren Corona-Kurs abstecken

Mecklenburg-Vorpommerns Landtag und Landesregierung beraten heute über die Umsetzung der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse. Am Vormittag kommt das Parlament zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Für den Nachmittag ist erneut ein virtueller MV-Gipfelder Regierung mit Wirtschafts- und Kommunalverbänden geplant. Bund und Länder hatten am Mittwoch angesichts zuletzt wieder gestiegener Infektionszahlen vereinbart, den Lockdown bis zum 28. März fortzuführen, zugleich aber einen Stufenplan für Lockerungen beschlossen. Demnach dürfen Läden von Montag an wieder für Kunden öffnen, regional abgestuft nach Sieben-Tage-Inzidenz und vielerorts nur nach Anmeldung. Nach Einschätzung des Einzelhandelsverbandes übersteigt der erforderliche Aufwand für viele Händler den zu erwartenden Nutzen. Etwa 200 Betroffene wollen am Morgen vor dem Sitz des Landtags für weitergehende Öffnungsmöglichkeiten demonstrieren. Der Protest wird auch vom Tourismus- sowie vom Hotel- und Gaststättenverband mitgetragen, denen bisher konkrete Öffnungsperspektiven verwehrt blieben.

219 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben bis gestern Abend 219 neue Corona-Fälle gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 242, am Donnerstag 292. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit von 47,7 am Vortag auf 47,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche lag der Wert bei 50,5. Die landesweit mit Abstand höchste Inzidenz weist nach wie vor die Stadt Flensburg mit 132,0 auf, die geringste die Kreise Dithmarschen (18,0) und Steinburg (17,6). Vier weitere Infizierte starben; die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 1.321.

Weitere Informationen Corona in SH: 219 neue bestätigte Fälle Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 47,0. Im Zusammenhang mit Covid-19 gab es bisher 1.321 Todesfälle im Land, vier mehr als am Vortag. mehr

Corona-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 5. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.191 in Niedersachsen, 292 in Schleswig-Holstein, 268 in Hamburg, 191 in Mecklenburg-Vorpommern und 76 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 11.912.