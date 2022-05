Stand: 25.05.2022 08:05 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen verlängert Schutzmaßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 25. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen verlängert und lockert Corona-Regeln

Einreiseregeln sollen ab 1. Juni gelockert werden

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 6.290 in Niedersachsen, 2.809 in Schleswig-Holstein, 689 in Hamburg

RKI: Bundesweit 49.141 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 281,8

Corona-Einreiseregeln sollen ab 1. Juni gelockert werden

Wegen der sinkenden Corona-Fallzahlen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Regeln für die Einreise nach Deutschland über die Sommermonate lockern. "Bis Ende August setzen wir die 3G-Regel bei der Einreise aus", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vom 1. Juni an müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Einreisende aus Virusvariantengebieten müssen sich derzeit in Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Diese Regelung soll laut Lauterbach fortbestehen: "Wenn solche Gebiete definiert werden, müssen Einreisende in Quarantäne." Aktuell ist aber kein Land als Virusvariantengebiet ausgewiesen. Die Änderung der Corona-Einreiseverordnung soll nach Informationen der Funke-Zeitungen heute vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Sie sieht darüber hinaus vor, dass künftig nicht nur die von der EU zugelassenen Impfstoffe, sondern alle von der WHO zugelassenen Vakzine bei einer Einreise anerkannt werden.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 300

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen auch die aktuellen Corona-Zahlen für die Hansestadt Hamburg veröffentlicht. Demnach sank die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf 281,3 - nach 332,9 gestern und 373,4 am vergangenen Mittwoch. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 689 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert (Vortag: 2.197 / Vorwoche: 784). Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie in Hamburg Verstorbenen liegt den Angaben zufolge unverändert bei 2.643.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Niedersachsen verlängert und lockert Corona-Regeln

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen sind immer noch vergleichsweise hoch. Deshalb verlängert das Land seine Corona-Maßnahmen in einer heute in Kraft tretenden Verordnung vorerst bis zum 22. Juni. Gleichzeitig gibt es einige Lockerungen, beispielsweise für das Tragen von Masken in Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken sowie bei der regelmäßigen Testpflicht in Flüchtlingsheimen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter auf 447,7

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 447,7 (Vorwoche: 582,4), wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle erfasst werden. Es wurden 2.809 neue Fälle gemeldet - 4.452 waren es eine Woche zuvor. In den Krankenhäusern liegen derzeit den Angaben zufolge 274 Covid-Kranke (Vorwoche: 282). Auf der Intensivstation werden 22 Corona-Patienten behandelt - 7 weniger als eine Woche zuvor - und 10 beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz sank auf 3,02 (Vorwoche: 3,54).

RKI: Bundesweit 49.141 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 281,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 281,8 an (Vortag: 307,2 / Vorwoche: 407,4, ). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 49.141 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 72.051) und 158 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona (Vorwoche: 174). Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 26.159.106 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Live-Ticker zur Corona-Lage am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 25. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.

