Stand: 21.09.2021 05:46 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen stellt neue Verordnung vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 21. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Niedersachsen stellt neue Verordnung vor - NDR.de überträgt live ab 13 Uhr

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 94 in Schleswig-Holstein

4.664 Neuinfektionen bundesweit

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland erneut leicht rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 68,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 71,0 gelegen, vor einer Woche bei 81,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.664 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 81 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche 68). Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.150.516 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Niedersachsen stellt neue Verordnung vor

Die neue Corona-Landesverordnung für Niedersachsen wird heute während einer Pressekonferenz in Hannover vorgestellt. Die neuen Regelungen sollen voraussichtlich bereits morgen in Kraft treten. Eine wesentliche Änderung soll die Ausweitung der sogenannten 2G-Regel sein, wodurch nur Menschen in einigen Bereichen Zutritt erhalten können, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Diese Regel soll laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) etwa in der Gastronomie angewandt werden können - dafür sollen dann Maskenpflicht und das Abstandhalten entfallen. Menschen bis 18 Jahren sollen demnach auch ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekommen, da sie sich regelmäßig vor dem Schulbesuch testen. Von den neuen Regelungen könnten ebenfalls viele Schülerinnen und Schüler profitieren: Die Maskenpflicht im Unterricht soll für die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse wieder abgeschafft werden. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live im Stream.

Neue Lockerungsstufen in Schleswig-Holstein

Wo die 3G-Regel in Schleswig-Holstein eingehalten werden kann, kann auf das Tragen einer medizinischen Maske verzichtet werden, so zum Beispiel in Museen, Hotels oder bei Veranstaltungen. Im Einzelhandel, im öffentlichen Nahverkehr und in Schulen bleibt die Maske Pflicht. Die Pflicht zum Abstand hingegen fällt.

VIDEO: Genesen, geimpft, getestet - die 3G-Regel gilt fast überall (6 Min)

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt erneut

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut etwas zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt jetzt bei 34,4 (Vortag: 36,2; Vorwoche: 42,3). Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin in Neumünster mit 78,8, am niedrigsten in Schleswig-Flensburg mit 12,8. Innerhalb eines Tages wurden 94 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 28; Vorwoche: 146).

Neuer NDR.de Live-Ticker startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Dienstag, 21. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.