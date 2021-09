Stand: 28.09.2021 15:33 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen sieht sich auf gutem Weg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 28. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Studie: Raucher haben höheres Risiko für schwere Covid-Verläufe

Raucher haben Studien zufolge ein höheres Risiko für schwere Verläufe von Covid-19. Das bestätigen nun weitere Analysen, die britische Forschende in der Fachzeitschrift "Thorax" vorstellen. Demnach liegt der Anteil der Infizierten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden oder sogar sterben, bei Rauchern deutlich höher als bei Nichtrauchern. Die Wahrscheinlichkeit, wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, könnte den Ergebnissen zufolge bei Menschen, die aktuell Raucher sind, fast doppelt so groß sein wie bei lebenslangen Nichtrauchern. Die Wissenschaftler geben aber einschränkend zu bedenken, dass es bei beobachtenden Studien zu Verzerrungen kommen kann.

EZB: Wirtschaft im Euro-Raum muss sich noch weiter erholen

Die Wirtschaft im Euro-Raum hat den Corona-Schock nach Einschätzung von Europas Währungshütern noch nicht völlig verdaut. "Die Wirtschaft hat die Talsohle durchschritten, ist aber noch nicht ganz über den Berg", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, heute zum Auftakt der jährlichen Notenbank-Konferenz, die dieses Mal als Online-Veranstaltung ausgerichtet wurde. Der rasche Aufschwung nach Ende der Corona-Einschränkungen erkläre auch das zuletzt vergleichsweise kräftige Anziehen der Teuerungsraten. Das, was jetzt zu beobachten sei, sei "vor allem eine Phase vorübergehender Inflation im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung", sagte Lagarde. Aus ihrer Sicht ist der Anstieg der Verbraucherpreise nur vorübergehend.

Weitreichende Lockerungen im Saarland ab Freitag

Mit dem Saarland setzt am Freitag ein weiteres Bundesland weitgehende Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft. Die Landesregierung hat beschlossen, dass die privaten Kontaktbeschränkungen aufgehoben und der Mindestabstand zukünftig nur noch empfohlen wird. "Mit dem 'Saarland-Modell plus' berücksichtigen wir jetzt die großen Impf-Fortschritte und schlagen das nächste Kapitel im Umgang mit Corona auf", sagte heute Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Laut der neuen Verordnung, die zunächst nur für zwei Wochen gilt, wird auch die Maskenpflicht im Saarland deutlich gelockert. So kann sie in geschlossenen Räumen von Betrieben und anderen Arbeitsstätten künftig komplett entfallen, wenn für alle Anwesenden ein 3G-Nachweis vorliegt - diese also genesen, getestet oder geimpft sind. In Schulgebäuden gilt sie künftig nicht mehr. Im öffentlichen Nahverkehr muss weiterhin eine Maske getragen werden. Unter der 3G-Auflage können außerdem praktisch alle Beschränkungen für Gastronomie, Kultur- und Freizeitstätten entfallen.

Landesregierung sieht gute Entwicklung der Corona-Lage in Niedersachsen

Niedersachsens Corona-Krisenstab zeigt sich angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens im Land zuversichtlich. Bei der Entwicklung der Inzidenz gebe es einen rückläufigen Trend, der seit geraumer Zeit anhalte, sagte die stellvertretende Leiterin Claudia Schröder heute Mittag bei einer Pressekonferenz in Hannover. Kein Landkreis und keine größere Stadt komme derzeit auf eine Inzidenz von über 100. Etwas mehr als die Hälfte der Kommunen bewege sich unter dem Wert von 35. Auch bei der Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten und den Krankenhaus-Einweisungen sei die Entwicklung rückläufig. Bei den Impfungen würden weiter Fortschritte gemacht, sagte Schröder. So sei bereits knapp die Hälfte der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal geimpft. Im Oktober sollen mobile Impfteams in den Landkreisen unterwegs sein, da die Impfzentren zum 30. September geschlossen werden. Allerdings könne laut Krisenstab nur rund ein Drittel der Teams bereits am 1. Oktober die Arbeit aufnehmen. Die übrigen Teams werden entgegen der ursprünglichen Pläne bis Mitte Oktober noch nicht einsatzbereit sein. Die Landesregierung erwarte von den Kommunen, dass die Impfteams spätestens zum Ende des Oktober ihre Arbeit aufnehmen.

Niedersachsen: Ein Viertel weniger Übernachtungs-Gäste im ersten Halbjahr

Die Corona-Pandemie hat Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und Jugendherbergen in Niedersachsen auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres schwer zu schaffen gemacht. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) heute mitteilte, ging die Zahl der Gäste in diesem Zeitraum im Vorjahresvergleich um mehr als ein Viertel (minus 25,7 Prozent) auf knapp 3,5 Millionen zurück. Die Zahl der Übernachtungen sank um 13,7 Prozent auf fast 13,5 Millionen. Im Juli verbuchten die Beherbergungsbetriebe aber weiter steigende Gäste- und Übernachtungszahlen, wenn auch mit einem dicken Minus zum Vor-Corona-Jahr 2019.

Niedersachsen: Hospitalisierungs-Wert weiter gesunken

Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern in Niedersachsen ist weiter gesunken. Der sogenannte Hospitalisierungswert liegt nach Angaben der Staatskanzlei in Hannover aktuell bei 2,8 - nach 2,9 gestern und 3,0 am Sonntag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik. Dieser Wert hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen als wichtigsten Faktor zur Bewertung der Corona-Lage im Land abgelöst. Eine der drei in Niedersachsen geltenden Corona-Warnstufen wird in der Regel erreicht, wenn der Hospitalisierungswert (Krankenhausaufnahmen) und mindestens einer der beiden anderen Indikatoren (Neuinfizierte und Intensivbetten) in der Corona-Verordnung definierte Schwellenwerte überschreiten.

Hamburg: Inzidenz steigt auf 64,9

Anders als in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg im Vergleich zum Vortag und zur Vorwoche gestiegen. Die Gesundheitsbehörde meldete heute einen Wert von 64,9 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen (gestern: 61,4 / Dienstag vergangene Woche: 63,0). Die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle wurde mit 223 angegeben (Vortag: 112 / Vorwoche: 157). Die Zahl der in der Hansestadt an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen bleibt den Angaben zufolge unverändert bei 1.721. In den Krankenhäusern werden 111 Covid-19-Patienten behandelt, 44 von ihnen auf Intensivstationen.

Harbarth: Karlsruher Corona-Entscheidung nicht schneller möglich

Das Bundesverfassungsgericht verschleppt nach Ansicht seines Präsidenten Stephan Harbarth keine Grundsatz-Entscheidungen zu den Corona-Maßnahmen. Es seien nicht nur schwierige Rechtsfragen zu beantworten, sondern vorher auch Sachverständige aus verschiedensten Fachgebieten anzuhören, sagte Harbarth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Zentrale Fragen zur sogenannten Bundes-Notbremse, die seit Ende Juni wieder außer Kraft ist, sollen demnach spätestens im November entschieden werden. Eine schnellere Entscheidung würde auf Kosten der Qualität gehen. "Dies wäre mit unserer Aufgabe nicht vereinbar", sagte Harbarth. Die Einführung der Bundes-Notbremse im Frühjahr hatte eine Klagewelle ausgelöst. Eilanträge gegen die umstrittensten Maßnahmen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen hatten die Karlsruher Verfassungsrichterinnen und -richter gleich im Mai abgewiesen.

Mit Corona-bedingter Verspätung: Neuer James-Bond-Film läuft endlich an

Die Corona-Krise hat auch die Filmindustrie und die Kinos in starke finanzielle Turbulenzen gebracht. So wurde der Start des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" immer wieder verschoben, damit er überall in vollen Kinosälen Erfolge feiern kann. Heute ist es nun - mit etwa eineinhalb Jahren Verspätung - endlich so weit: Weltpremiere in London. Ab Donnerstag ist der Geheimagent auch in den deutschen Kinos zu sehen. Die Kinobetreiber setzen darauf, dass der Film die Zuschauerzahlen wieder auf das Vor-Corona-Niveau bringt.

Neun Monate nach Impfstart: 53,3 Millionen Menschen vollständig geimpft

Neun Monate sind seit dem Impfstart in Deutschland am 27. Dezember 2020 vergangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Morgen den aktuellen Stand der Impfkampagne mit: Bis gestern sind in Deutschland 53,3 Millionen Menschen vollständig geimpft worden - das entspricht 64,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens einmal geimpft sind bundesweit 56,4 Millionen Menschen (67,8 Prozent). Laut RKI werden im Schnitt der letzten sieben Tage derzeit rund 186.000 Menschen täglich geimpft - darunter sind Erst- und Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen.

Konsumstimmung hellt sich auf - Verbraucher aber weiter vorsichtig

Rechtzeitig vor dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft hat sich die Konsumstimmung in Deutschland deutlich aufgehellt. Das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK ermittelte in seiner monatlichen Studie für September eine Verbraucher-Stimmung bei den Deutschen, die fast das Niveau von vor der Corona-Krise erreiche, teilte GfK heute mit. Zuvor war das Stimmungsbarometer zwei Monate lang gesunken. Die eigentliche Kauflaune verharre aber noch auf niedrigem Niveau - die Deutschen bleiben vorsichtig, wie GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl sagte: "Das vergleichsweise niedrige Niveau verwundert nicht, denn Maskenpflicht und Abstandsregeln dämpfen trotz gut gefüllter Geldbeutel nach wie vor die Lust am Einkaufen." Erst wenn die Beschränkungen wegfielen, werde sich die Konsumneigung nachhaltig erholen können.

Kinderärzte-Verband: Impfpflicht für bestimmte Berufe erwägen

Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hat eine Corona-Impfpflicht für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte sowie Beschäftigte in Gesundheitsberufen und der Pflege ins Gespräch gebracht. "Wenn viele Beschäftigte in Kitas, Schulen und Kliniken Impfungen weiter verweigern, sollte der Gesetzgeber ernsthaft über eine Impfpflicht in diesen sensiblen Bereichen nachdenken", sagte Fischbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wer mit vulnerablen Gruppen zu tun hat und die eigene Immunisierung ablehnt, hat seinen Verstand ausgeschaltet", sagte er. Neben der Politik sieht Fischbach auch Betriebsärzte von Kliniken in der Verantwortung: "Sie müssen aufklären und das medizinische Personal an seine Pflicht erinnern, kranken Menschen zu helfen und sie vor Ansteckungen zu schützen." Es gebe auch eine grundsätzlich durch das Infektionsschutzgesetz gedeckte Möglichkeit von Krankenhäusern oder Pflegeheimen, Impfverweigerer zu entlassen. "Wenn es nach Monaten des Impfstoffüberschusses noch Ausbrüche in Pflegeheimen gibt, muss man die Zügel anziehen, und da darf Fachkräftemangel kein Gegenargument sein", sagte Fischbach.

Pfizer: Studie mit mRNA-Impfstoff gegen Grippe

Der US-Pharmakonzern Pfizer will sein Forschungswissen aus der Corona-Pandemie auch in anderen Feldern anwenden: Nach eigenen Angaben ist jetzt eine klinische Studie mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Ziel sei es, durch die Anwendung der neuen Technologie die Wirksamkeit von Grippe-Impfstoffen zu verbessern, teilte das Unternehmen mit. Die Vakzine, die derzeit im Einsatz sind, haben eine Wirksamkeit von 40 bis 60 Prozent. An der Studie sollen in den USA mehr als 600 Menschen im Alter zwischen 65 und 85 Jahren teilnehmen.

"Die Covid-19-Pandemie hat es uns ermöglicht, die immensen wissenschaftlichen Möglichkeiten der mRNA zu nutzen", sagte Kathrin Jansen, Leiterin der Impfstoffforschung bei Pfizer. Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer basiert ebenfalls auf dieser Technologie. Die deutsche Firma arbeitet auch bei dem neuen Projekt mit Pfizer zusammen. Das US-Pharmaunternehmen Moderna entwickelt derzeit ebenfalls einen mRNA-Impfstoff gegen Grippe.

Corona-Ampel auf "Gelb": Im Kreis Rostock gilt wieder Maskenpflicht in Schulen

Im Landkreis Rostock steht die Corona-Ampel auf der risikogewichteten Stufenkarte den dritten Tag in Folge auf "Gelb". Damit gilt ab morgen unter anderem wieder eine Maskenpflicht in den Schulen im Kreis. Ebenso gilt die Testpflicht mit tagesaktuellem Corona-Test bei sogenannten körpernahen Dienstleistungen wie beim Friseur, im Fitnessstudio oder dem Kino. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Höhere Hürden für Schnelltests in Hamburg

Die Hürden für Corona-Schnelltests, wie man sie zur Teilnahme an sogenannten 3G-Veranstaltungen benötigt, werden in Hamburg höher gelegt. Künftig würden nur noch Testbescheinigungen medizinischer Anbieter akzeptiert - also von Arztpraxen, Apotheken und Laboren, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, der Deutschen Presse-Agentur. Andere kommerzielle Testzentren seien ab dem 11. Oktober "nicht mehr durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragt und dürfen ab diesem Datum keine Testbescheinigungen mehr ausstellen, die im Rahmen der Eindämmungsverordnung akzeptiert werden". Testen lassen kann man sich bisher kostenlos bei einer Vielzahl kommerzieller Anbieter. Ab 11. Oktober endet auch die Kostenfreiheit.

Göttingen: 27-Jähriger wegen Ausschreitungen 2020 vor Gericht

Die Eskalation vor einem Göttinger Wohnblock, der unter Quarantäne stand, hat im Juni 2020 bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die rund 700 Bewohner durften den Block nicht verlassen, eine Gruppe versuchte aber, die Absperrungen zu durchbrechen. Nach Angriffen auf die Polizei steht ab heute ein 27-Jähriger vor Gericht. Dem nicht einschlägig vorbestraften Mann wird schwerer Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Körperverletzung vorgeworfen. Er gilt als einer der Haupttäter, der zu weiteren Taten angestiftet haben soll. Laut Anklage sollen die Bewohner eine Absperrbake, ein Metallrohr, eine Metallstange, Pflastersteine, eine Astkettensäge, ein Stuhlgestell, eine Heckenschere und ein Rinnsteingitter nach den Beamten geworfen haben.

219 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Die Behörden haben in Niedersachsen 219 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 153; Vorwoche: 316). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 45,2 (Vortag: 46,8; Vorwoche: 56,8). Acht weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

RKI: Bundesweite Inzidenz der Neuinfektionen sinkt auf 60,3

In Deutschland sind binnen 24 Stunden 4.171 Neuinfektionen verzeichnet worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht zurück auf 60,3, wie das Robert Koch-Institut (RKI) heute früh mitteilte. Gestern hatte der Wert bei 61,7 gelegen. Es wurden binnen 24 Stunden 101 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet, die Gesamtzahl steigt damit auf 93.504. Die Zahl der bundesweit bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt jetzt bei 4.203.571. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit etwa 3.978.200 an.

SH: 86 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz sinkt minimal

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut gesunken - jedoch nur ganz leicht. Die Zahl je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt jetzt 30,2 (Vortag: 30,3; Vorwoche: 34,4). Innerhalb eines Tages wurden 86 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden hervorgeht (Vortag: 38; Vorwoche: 94). Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach weiterhin Neumünster mit einem Wert von 66,3. Den landesweit niedrigsten Wert verzeichnet Nordfriesland mit 8,4.

NDR.de-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 28. September - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.